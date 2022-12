Trauer um Ska-Sänger Terry Hall – emotionaler Abschied seiner Band

Er revolutionierte "The Specials" das britische Musikbusiness. Nun ist Terry Hall im Alter von 63 Jahren gestorben. Seine Band nimmt emotional Abschied.

Terry Hall ist tot. Der britische Sänger und Frontmann starb im Alter von 63 Jahren nach kurzer Krankheit. Das gab seine Band "The Specials" in der Nacht von Montag auf Dienstag auf Twitter bekannt. "Mit großer Trauer geben wir bekannt, dass Terry, unser wunderbarer Freund, Bruder und einer der brillantesten Sänger, Songschreiber und Texter, die dieses Land je hervorgebracht hat, nach kurzer Krankheit von uns gegangen ist", wird Hall in dem Tweet geehrt: "Terry war ein wunderbarer Ehemann und Vater und eine der freundlichsten, lustigsten und aufrichtigsten Seelen. Seine Musik und seine Auftritte spiegeln die Essenz des Lebens wider... die Freude, den Schmerz, den Humor, den Kampf für Gerechtigkeit, aber vor allem die Liebe."

Terry Hall ist tot: Seine Band "The Specials" war für Gesellschaftskritik bekannt

Die Ska-Band "The Specials" gründete sich Ende der 70er-Jahre im englischen Coventry. Mitten in der Mod-Bewegung. Sie landeten sieben Top-Ten-Hits in den britischen Charts. Zu den bekanntesten Songs der band gehören "Gangsters", "Ghost Town" und "Too Much Too Young".

"The Specials" machten sich auch wegen ihrer beißenden Gesellschaftskritik in ihren Liedern einen Namen. Die Zusammensetzung aus schwarzen und weißen Bandmitgliedern galt als revolutionär. Genau wie die gesellschaftskritische Ausrichtung. Beispielsweise thematisierte die Gruppe rassistische Diskriminierung in Großbritannien und den Verfall von gesellschaftlichen Strukturen und Städten in den 1970er- und 1980er Jahren. Beispielsweise machte Hall mit "The Specials" durch das Lied "Too Much Too Young" Teenie-Schwangerschaften zum Thema. In "Ghost Town" wurde die depressive Stimmung beschrieben, die 1980 in England herrschte.

Hall arbeitete mit Musikern wie Bananarama, Lily Allen, die Gorillaz und Tricky zusammen

Im Jahr 1981 verließ Hall "The Specials" und gründete mit zwei ebenfalls früheren Mitgliedern die Band "Fun Boy Three", welche dem "New-Wave-Sektor" zuzuordnen ist. Später kehrte er jedoch zu "The Specials" zurück. Im Jahr 2008 kamen fast alle ursprünglichen Bandmitglieder wieder zusammen und gingen ein Jahr später auf eine große Tour zum 30-jährigen Jubiläum. Im Jahr 2019 veröffentlichte die Band ein neues Album.

Im Laufe seiner Karriere arbeitete Hall mit Musikern wie Bananarama, Lily Allen, die Gorillaz und Tricky zusammen. "Er wird von allen, die ihn kannten und liebten, sehr vermisst werden und hinterlässt das Geschenk seiner bemerkenswerten Musik und seiner tiefen Menschlichkeit", heißt es in dem Tweet von Halls Band: "Terry verließ die Bühne am Ende der lebensbejahenden Shows von The Specials oft mit drei Worten... 'Love Love Love'".