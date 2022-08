"The Flight Attendant", Staffel 2: Alle Infos zu Start, Folgen und Besetzung

"The Flight Attendant" mit Staffel 2 bei Amazon Prime Video: Hier finden Sie alle Infos zu Start, Folgen, Besetzung und Handlung - und den Trailer.

"The Flight Attendant" ist in die Verlängerung gegangen: Amazon Prime präsentiert Staffel 2. Wann war der Start? Wer sind die Schauspieler? Hier finden Sie alles - am Schluss auch den offiziellen Trailer.

"The Flight Attendant", Staffel 2: Wann war der Start bei Amazon Prime Video?

Start der 2. Staffel von "The Flight Attendant" war Freitag, der 29. Juli 2022. Die Serie läuft bei Prime Video.

Handlung: Worum geht es bei "The Flight Attendant", Staffel 2?

In diesem düster-komödiantischen Thriller spielt Kaley Couco (unschlagbar als Penny in "The Big Bang Theorie") die Rolle der Cassandra "Cassie" Bowden, einer weltreisenden Flugbegleiterin mit einer Vergangenheit, in der sie viel zu viel getrunken hat. In Staffel 1 hat sich praktisch ihr ganzes Leben in einer Nacht dramatisch geändert - sie wacht im falschen Hotel, im falschen Bett und mit einem toten Mann neben sich auf.

Auch in Staffel 2 genießt Cassie ihren kosmopolitischen Lebensstil, doch ihr Hang zur Flasche und ihr Talent, sich am laufenden Band in internationale Intrigen zu verstricken, holen sie immer wieder ein. Sie bekommt einfach nichts richtig auf die Reihe. Immer mehr illegale Eskapaden und immer neue Leichen säumen ihren Weg. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman des New York Times-Bestsellerautors Chris Bohjalian.

"The Flight Attendant": Folgen von Staffel 2

Amazon Prime Video hat auch diesmal, wie für das Unternehmen im deutschsprachigen Raum üblich, alle Folgen auf einen Schlag am 29.7.2022 veröffentlicht.

Folge 1: Cassie 2.0

Folge 2: Grace

Folge 3: Trouble in Reykjavik

Folge 4: Die Rettung der Long Island Queen

Queen Folge 5: Geht Cassie unter?

Folge 6: Der Neuanfangs-Trip

Folge 7: Nervenkitzel

Folge 8: Mehr als nur ein Showdown

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "The Flight Attendant", Staffel 2?

Selbstverständlich spielt wieder Kaley Couco, der Star aus "The Big Bang Theory", die Hauptrolle der Cassandra Bowden. Ansonsten gibt es einige neue Gesichter, die in der 2. Staffel in die Serie eingeführt werden. Hier haben wir Ihnen eine kleine Liste mit den wichtigsten neuen und alten Schauspielern und ihren Rollen zusammengestellt:

Kaley Cuoco (" The Big Bang Theory ") als Cassandra Bowden

(" ") als Rosie Perez ("Do The Right Thing") als Megan Briscoe

("Do The Right Thing") als Zosia Mamet als Annie Mouradian

als MoMcRae als Benjamin Berry

Callie Hernandez als Gabrielle Diaz

Stream von "The Flight Attendant", Staffel 2 bei Amazon Prime Video

Die Mitgliedschaft bei Amazon Prime Video kostet 7,99 Euro pro Monat. Im Jahresabo beträgt der Preis 69 Euro, also 5,75 Euro pro Monat. Der Dienst kann laut Anbieter 30 Tage kostenlos genutzt werden. Er streamt Filme und Serien auf Amazon Fire TV, Smart-TV, Tablet, Smartphone oder die Spielekonsole. Die Videos können auch heruntergeladen und offline gesehen werden. Alle Preisangaben geben den Stand vom 1. Juli 2022 wieder.

Die Prime-Mitgliedschaft bedeutet übrigens nicht, dass das gesamte Video-Portfolio des Anbieters automatisch kostenlos genutzt werden kann - manche Titel stehen auch nur zum Kauf oder zur Miete bereit.

"The Flight Attendant", Staffel 2: Der Trailer zur Amazon-Serie