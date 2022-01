"The Masked Dancer" 2022: Übertragung im TV und Stream, ganze Folgen als Wiederholung

Derzeit gibt es die neue Show "The Masked Dancer" bei ProSieben live im TV und Stream zu sehen. Alle Infos zur Übertragung und zur Wiederholung der Folgen finden Sie hier in diesem Artikel.

Die neue Live-Show "The Masked Dancer" auf ProSieben ist ein Spin-off der Erfolgs-Show " The Masked Singer". Die Tanzshow funktioniert ziemlich ähnlich wie ihre Vorgänger-Sendung - nur eben mit Tanz statt Gesang.

Sieben prominente Tänzer führen, im wahrsten Sinne des Wortes, undercover eine Tanzchoreographie auf. Die Zuschauer sowie das Rateteam müssen herausfinden, welcher Dancer sich unter der Maske verbirgt.

Wie läuft die Übertragung in TV und Stream? Und gibt es eine Wiederholung der Tanz-Rätsel-Show? Wir haben alle Infos zur Übertragung in diesem Artikel für Sie parat.

Video: ProSieben

"The Masked Dancer" 2022: Die Übertragung in TV und Stream

Am Donnerstag, 6. Januar 2022, startete "The Masked Dancer" um 20.15 Uhr bei ProSieben. Von da an ist die Tanz-Show immer donnerstags zur Prime-Time Teil des Sende-Programms. Insgesamt vier große Live-Shows hat ProSieben bisher geplant. Wenn Sie die Sendung lieber online im Live-Stream ansehen wollen, können Sie das auf der Website von ProSieben tun.

Zudem können Sie das ProSieben-Fernsehprogramm auch live im Stream über die Streaming-Plattform Joyn verfolgen. Um den Stream oder auch das restliche Programm von Joyn nutzen zu können, benötigen Sie einen Account. Die Basisversion ist kostenlos und erfordert lediglich eine Registrierung. Mit einem Joyn+-Abonnement haben Sie für 6,99 Euro im Monat die Möglichkeit, auch andere Sender live sowie das Programm in HD-Qualität anzusehen.

Gibt es eine Wiederholung von "The Masked Dancer" 2022?

Genau wie bei der Übertragung haben Sie auch mehrere Möglichkeiten, die Folgen von "The Masked Dancer" im Nachhinein anzuschauen. Die vergangenen Folgen finden Sie auf der Homepage von ProSieben, dazu benötigen Sie jedoch einen kostenlosen Account. Außerdem bietet auch die Streaming-Plattform Joyn an, ganze Folgen als Wiederholung online anzusehen. Hier wird genau wie beim Live-Stream eine kostenlose Registrierung benötigt.

Lesen Sie dazu auch

Ablauf der Show: Wie funktioniert "The Masked Dancer"?

Das Konzept der Tanz-Show "The Masked Dancer" gleicht dem der Erfolgs-Show "The Masked Singer". Sieben Promis verstecken sich unter Masken und sollen dann vom Rateteam sowie den Zuschauerinnen und Zuschauern enthüllt werden. Die Masken fordern dabei nicht nur die Ratenden heraus - auch für die Tänzerinnen und Tänzer stellen sie eine zusätzliche Herausforderung dar.

Der Moderator und Show-Master Matthias Opdenhövel gibt einen kleinen Einblick in die neue Tanz-Show: "Unter den Masken und Kostümen tanzen – das klingt erstmal ziemlich schwierig. Ist es auch. Sowohl fürs Perfomen, als auch fürs Raten. Aber jeder hat unverkennbare Gesten oder Haltungen, die einen verraten können. Die Fans von Bülent Ceylan haben ihn ja alleine an der Fingerhaltung als Engel erkannt."