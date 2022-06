"The Righteous Gemstones": Alles rund um Folgen, Besetzung und Handlung

"The Righteous Gemstones" läuft mit der aktuellen 2.Staffel bei Sky Ticket. Alles zu Folgen, Besetzung, Handlung, Trailer, Stream und Wiederholungen gibt es hier.

Die Gemstones sind zurück! Mit Staffel 2 von "The Righteous Gemstones" ist die bissige Satire nun auf Sky Ticket, Sky Go oder Sky Q zu sehen. Die HBO-Serie von Danny McBride nimmt erneut die in den USA äußerst beliebten Fernsehprediger aufs Korn.

Alles zu Folgen, Besetzung, Handlung, Trailer und zum Stream auf Sky Ticket, Sky Go oder Sky Q lesen Sie hier in diesem Artikel. Wann startete Staffel 2 und worum geht es in der Serie?

Start: Seit wann läuft "The Righteous Gemstones" im Stream auf Sky Ticket?

Die neuen Folgen der Comedyserie "The Righteous Gemstones" feierten am 7. Mai 2022 bei Sky Premiere. Nach der Erstausstrahlung laufen die Wiederholungen der Serie auf Sky Comedy und beim Streamingdienst Sky Ticket.

Video: dpa

Wie viele Folgen hat Staffel 2 von "The Righteous Gemstones"?

Staffel 2 der Serie "The Righteous Gemstones" besteht aus insgesamt neun neuen Folgen. Die erste Episode der neuen Staffel hat mit ca. 58 Minuten Überlänge, alle weiteren Folgen gehen jeweils etwa 30 Minuten.

Hier finden Sie eine Übersicht über die Episoden der 2. Staffel "The Righteous Gemstones" im Original und der deutschen Übersetzung:

Folge 1: I Speak in the Tongues of Men and Angels / Ich rede mit Menschen- und mit Engelszungen

Folge 2: After I Leave, Savage Wolves Will Come / Nach meinem Abschied werden unter euch kommen greuliche Wölfe

Folge 3: For He Is a Liar and the Father of Lies / Denn er ist ein Lügner und ein Vater der Lüge

Folge 4: As To How They Might Destroy Him / Und sie trachteten, wie sie ihn umbrächten

Folge 5: Interlude II / Intermezzo II

Folge 6: Never Avenge Yourselves, But Leave It to the Wrath of God / Rächet euch selber nicht, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes

Folge 7: And Infants Shall Rule Over Them / Und Kinder sollen über sie herrschen

Folge 8: The Prayer of a Righteous Man / Des gerechten Gebet

Folge 9: I Will Tell of All Your Deeds / Mein Mund soll verkünden deine Gerechtigkeit

Besetzung: Diese Schauspieler sind im Cast von "The Righteous Gemstones"

Wieder mit dabei bei den Schauspielern von "The Righteous Gemstones" sind John Goodman, Danny McBride und Adam DeVine. Neu im Cast ist unter anderem Jason Schwartzman ("Bored to Death") als Investigativ-Reporter.

Lesen Sie dazu auch

Eine Übersicht über die wichtigsten Schauspieler der Besetzung finden Sie hier:

Rolle Schauspieler Eli Gemstone John Goodman Jesse Gemstone Danny McBride Judy Gemstone Edi Patterson Kelvin Gemstone Adam DeVine Amber Gemstone Cassidy Freeman Keefe Chambers Tony Cavalero BJ Tim Baltz

Handlung: Worum geht es bei "The Righteous Gemstones"?

Diesmal muss sich die gierige Fernsehprediger-Dynastie um Patriarch Eli Gemstone mit ihrer Vergangenheit, neuen Partnern und einem hartnäckigen Investigativ-Reporter herumschlagen.

Mit einer Mischung aus Pathos, Gier und Wohltätigkeit hat Patriarch Gemstone eine berühmte Fernsehprediger-Dynastie aufgebaut. Die Familie genießt den fürstlichen irdischen Lohn. Doch jetzt gerät der Clan unter Druck: Eli muss sich mit seiner gewalttätigen Vergangenheit als Wrestler "The Maniac Kid" auseinandersetzen. Sein Sohn Jesse will sich mit neuen Partnern in ein riskantes Mega-Projekt stürzen. Und unterdessen rückt auch noch ein Investigativ-Reporter der Familie auf die Pelle.

"The Righteous Gemstones": Trailer Staffel 2

Wer noch nicht weiß, ob die Handlung den eigenen Vorstellungen einer sehenswerten Comedyserie entspricht, dem sei hier der Trailer der 2.Staffel von "The Righteous Gemstones" empfohlen, um sich ein eigenes Bild zu machen:

Stream auf Sky Ticket von "The Righteous Gemstones", Staffel 2

Staffel 2 von "The Righteous Gemstones" läuft seit der Erstausstrahlung in Wiederholungen auf Sky Comedy sowie als Stream auf Sky Ticket und ist darüber hinaus über Sky Q auf Abruf verfügbar - wahlweise auf Deutsch oder im englischen Original. Alle Folgen von Staffel 1 sind dort ebenfalls abrufbar. Für Sky Ticket benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät oder den Sky Ticket TV Stick. Um Serien auf Sky Ticket ansehen zu können, benötigen Sie einen Zugang, der in der günstigsten Version monatlich 9,99 Euro kostet.

Hier können Sie die aktuellen Sendetermine der Wiederholungen von "The Righteous Gemstones" finden, außerdem haben wir Ihnen die entsprechende Seite von Sky Ticket verlinkt - so können Sie direkt anfangen zu streamen.

Übrigens: Vor Kurzem wurde "The Righteous Gemstones" für eine dritte Staffel verlängert.

(AZ)