Alle Infos zu "Tschugger": Start, Folgen, Besetzung, Handlung und Stream auf Sky Ticket

Die Schweizer Serie "Tschugger" ist ab Mai 2022 bei Sky Ticket verfügbar. In diesem Artikel finden Sie alle Infos rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung sowie einen Trailer am Ende des Artikels.

Ab Mitte Mai 2022 läuft das Schweizer Original "Tschugger" bei Sky Ticket. Die Serie ist eine Produktion des SRF in Zusammenarbeit mit Sky Switzerland. Ab Mai ist die Krimiparodie nun auch in Deutschland beim Streaming-Anbieter verfügbar.

Sie würden gerne mehr über "Tschugger" erfahren? Wann ist der Start bei Sky? Wie viele Folgen gibt es? Welche Schauspieler sind in der Besetzung? Und wie ist die Handlung? Alle wichtigen Infos finden Sie hier in diesem Artikel. Zudem haben wir am Ende einen offiziellen Trailer für Sie.

Start: Ab wann läuft "Tschugger" im Stream auf Sky Ticket?

Los geht es mit der Schweizer Krimiparodie am Donnerstag, den 12. Mai 2022, bei Sky Ticket. Von da an erscheinen wöchentlich immer donnerstags zwei neue Folgen direkt hintereinander.

Video: dpa

Um Serien auf Sky Ticket ansehen zu können, benötigen Sie einen Zugang, der in der günstigsten Version monatlich 9,99 Euro kostet. Wenn Sie zusätzlich noch Serien anschauen möchten, kostet ein Zugang 14,98 Euro pro Monat.

Wie viele Folgen hat die Serie "Tschugger"?

Insgesamt hat "Tschugger" fünf Episoden, welche jeweils etwa 30 Minuten dauern. Ab Mitte Mai erscheint jeden Donnerstag eine neue Doppelfolge auf Sky Ticket. Hier finden Sie eine Übersicht über alle Sendetermine:

Folge 1: Donnerstag, 12. Mai 2022, "Smetterling"

Folge 2: Donnerstag, 12. Mai 2022, "Tomatsossu"

Folge 3: Donnerstag, 19. Mai 2022, "Rossgagla"

Folge 4: Donnerstag, 19. Mai 2022, "Forällu"

Folge 5: Donnerstag, 26. Mai 2022, "Nahtag"

Besetzung: Diese Schauspieler sind im Cast von "Tschugger"

Aus der Besetzung von "Tschugger" kennt man zum Beispiel Anna Rossinelli vom Eurovision Songcontest 2011, Cedric Schild als Schweizer Social-Media-Journalist und Comedian oder Gabriel Oldham als Schweizer Fernsehmoderator bei TV24. Eine Übersicht über alle Schauspieler im Cast der Miniserie finden Sie hier:

Rolle Schauspieler Johannes "Bax" Schmidhalter David Constantin Pirmin Lötscher Dragan Vujic Annette Brotz Anna Rossinelli Patrick, Smetterling Cedric Schild Mirko Stefan Perceval Polizeichef Diego Biffiger Laurent Chevrier Valmira Annalena Miano Juni Arséne Junior Page Rinaldo Fricker Olivier Imboden Gerda Gerber Clelia Fux Frank "Frängi" Cina Gabriel Oldham Dr. Mario Schmidhalter Fabrice Schalbetter

Handlung: Worum geht es bei "Tschugger"?

Der Name der Serie ist im Schweizer Kanton Wallis eine gängige Bezeichnung für Polizeibeamte. Demzufolge geht es bei "Tschugger" um Polizisten. Einer von ihnen, der etwas angeberische Kantonspolizist Bax, ist Cannabis-Schmugglern auf der Spur und setzt bei einer Undercover-Aktion den Praktikanten Smetterling ein. Die Mission läuft jedoch anders als sie sollte. Bevor Baxs ich selbst um das Problem kümmern kann, erfahren die Bundespolizistin Annette aus Bern und der lokale Polizeichef Biffiger davon. Dies hat Konsequenzen für Bax.

"Tschugger" stellt mit dem Wallliser Eigensinn eine Persiflage auf amerikanische Krimiserien dar und mischt zudem eine Prise der Kultserie "Kottan ermittelt" unter. In der Schweiz wurde die Serie 2021 zum Überraschungserfolg.

Trailer zu "Tschugger"

Für all diejenigen, die dem Schweizer Dialekt mächtig sind, gibt es hier den offiziellen Trailer von Sky:

Alle anderen müssen sich zunächst noch mit einem kurzen Clip zur Serie zufriedengeben. Dieser hat zumindest deutsche Untertitel:

Sobald es einen Trailer auf Deutsch gibt, finden Sie diesen hier.