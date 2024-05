"Aktenzeichen XY": Die Fälle heute am 8. Mai 2024

Am 8. Mai 2024 läuft eine neue Ausgabe von "Aktenzeichen XY". Alle Infos zu den Kriminalfällen und der Übertragung im TV und Stream lesen Sie hier.

Bereits seit Oktober 1967 wird bei " Aktenzeichen XY" versucht, ungelöste Kriminalfälle aufzuklären. In der Sendung werden vor allem Cold Cases vorgestellt. Das sind Fälle, bei denen die Polizei trotz langer Ermittlungen zu wenige Hinweise und Spuren hat, um die Täter zu finden. Diese Cold Cases werden in der TV-Show erläutert und die Zuschauer und Zuschauerinnen von "Aktenzeichen XY" können dann Hinwiese einreichen. Im besten Fall erreichen die Ermittler damit bisher unbekannte Augenzeugen. Am Mittwoch, den 8. Mai 2024, läuft eine neue Ausgabe im TV. Moderiert wird die Sendung auch dieses Mal von Rudi Cerne, schon seit Jahren ist er fester Bestandteil von "Aktenzeichen XY". Alle Infos rund um die Übertragung im TV und Stream und die Details zu den Kriminalfällen am heutigen Abend finden Sie hier.

Übertragung von "Aktenzeichen XY... Ungelöst" am 8. Mai 2024 im TV und Stream

Seit über 50 Jahren wird die Sendung "Aktenzeichen XY" im ZDF ausgestrahlt und daran wird sich auch bei der heutigen Ausgabe nichts ändern. Los geht es am Mittwoch, den 8. Mai 2024, um 20.15 Uhr im ZDF. Aber auch online kann man die Sendung ansehen. Parallel zur TV-Ausstrahlung gibt es eine Übertragung im Stream auf der Website des ZDF.

Was: " Aktenzeichen XY ... ungelöst"

" ... ungelöst" Datum: 8. Mai 2024

8. Mai 2024 Uhrzeit: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Übertragung im TV : ZDF

Übertragung im Stream: ZDF

"Aktenzeichen XY... ungelöst": Die Fälle vom 8.5.24

Insgesamt fünf Fälle werden am 8. Mai 2024 von dem Moderator Rudi Cerne vorgestellt. Seit der Erstausstrahlung 1967 konnten im Schnitt 39% der gezeigten Fälle bei "Aktezeichen XY" aufgeklärt werden. Bei Personenfahndungen liegt die Aufklärungsquote sogar bei 63%. Hier finden Sie eine Übersicht der Fälle am 8. Mai 2024:

Kripo Wetzlar: Verbrannte Leiche im Wald

Der erste Fall liegt schon Jahrzehnte in der Vergangenheit. 1981 wurde die halb verbrannte Leiche eines unbekannten Mannes nahe der Gemeinde Sinn in Mittelhessen gefunden. Die Todesursache war jedoch nicht das Verbrennen, sondern stumpfe Gewalt gegen den Kopf. Der Todeszeitpunkt wurde auf etwa 4 Wochen vor dem Leichenfund geschätzt. Der wichtigste Anhaltspunkt ist bisher ein VW-Käfer, der am Tag vorher von einem Spaziergänger gesehen wurde. In dem Auto saßen zwei Männer, die mit einem schweren Gegenstand hantierten. Weder die Leiche noch die Täter konnten bisher identifiziert werden.

Kripo Regensburg: Überfall auf Supermarkt

In Nittendorf-Undorf bei Regensburg wurde am 26. Juli 2022 ein Supermarkt überfallen. Nach Ladenschluss geht der Täter ins Büro und bedroht den Filialleiter und einen anwesenden Kassierer mit einer schwarzen Pistole und erbeutet mehrere Safe-Bags mit Geld. Als der Täter der Situation entflieht, nimmt der Kassierer die Verfolgung auf. Nachdem der Täter jedoch mit Platzpatronen mehrere Schüsse in Richtung seines Verfolgers abgibt, bricht er die Verfolgung ab und der Täter entkommt.

Kripo Ludwigsburg: Schwerer Überfall auf Tankstelle

Der Überfall auf eine Tankstelle am Ortsrand von Ludwigsburg ereignete sich in den frühen Morgenstunden am 6. Oktober 2022. Als zwei maskierte Männer den Verkaufsraum betreten ist die 56-jährige Angestellte alleine im Laden. Während einer der Männer die Angestellte im Schach hält, plündert der andere Mann Bargeld aus der Kasse. Bei dem Fluchtversuch der Täter kommt zu Gerangel mit dem Opfer, wobei die 56-Jährige schwer verletzt wird. Sie hat tiefe Schnittwunden an der rechten Hand und muss im Krankenhaus behandelt werden.

Kripo Essen: Ehemalige Polizistin seit 14 Jahren verschwunden

Dieser Cold Case beschäftigt die Ermittler schon seit 14 Jahren. Im Mai 2010 kommt es zwischen der zweifachen Mutter Annette Lindemann und ihrem Mann zu einem Streit. Nach der Auseinandersetzung verlässt sie das Haus um "sich eine Auszeit zu nehmen", seit dem gilt die Frau als vermisst. Ihr schwarzer Mercedes Van wird 4 Wochen nach dem Verschwinden verbrannt in einem waldreichen Gebiet gefunden. Die Kennzeichen fehlen und wurden wohl vor dem Brand entfernt. Die Polizei geht von Fremdverschulden aus.

Kripo Kiel: Sexuelle Nötigung auf dem Heimweg

In der Nacht auf den 19. Mai 2022 ist eine 23-jährige Studentin mit ihren Freunden im Kieler Nachtleben unterwegs. Am Ende des Abends geht sie alleine nach Hause. Um kurz vor 3 Uhr wird sie auf dem Heimweg von einem Fremden angesprochen. Der junge Mann belästigt sie sexuell und die Studentin versucht über ihr Handy Hilfe zu rufen. Als weder ihr Vater noch ihr Freund ans Telefon geht, startet sie eine Sprachaufnahme und protokolliert das Geschehen. Der Mann reißt sie zu Boden und versucht ihre Hose zu öffnen, stolpert jedoch bei dem Versuch. Die junge Frau nutzt ihre Chance und entkommt. Der Täter hinterlässt DNA-Spuren auf ihrer Kleidung.

Die Wiederholung von "Aktenzeichen XY... Ungelöst" im TV und in der Mediathek

Eine Wiederholung im linearen TV-Programm ist nach aktuellem Stand dieses Mal nicht geplant. Die Ausgaben von "Aktenzeichen XY" stehen jedoch auch nach offizieller Ausstrahlung noch in der ZDF-Mediathek zur Verfügung. Ab dem 8. Mai 2024 um 22 Uhr kann man die Sendung online nachschauen. (lob)