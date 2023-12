"Alle singen Weihnachten" 2023 mit Florian Silbereisen: Gäste und Übertragung im TV oder Stream

"Alle singen Weihnachten" 2023 mit Florian Silbereisen: Wir verraten Ihnen welche Gäste dabei sind und wie die Übertragung im TV und Stream abläuft.

Ob "Jingle Bells", "Last Christmas" oder "Do They Know It's Christmas" - Weihnachtslieder gehören in jedem Jahr zur Adventszeit dazu. Seit 2022 präsentiert Schlagerstar Florian Silbereisen mit "Alle Singen Weihnachten" eine Show, die sich der Weihnachtsmusik gewidmet hat. Beim "Großen Adventsfestsingen 2023" treten Vereine, Chöre und Gruppen aus ganz Deutschland auf und geben die schönsten Weihnachtslieder zum Besten. Selbstverständlich können sich die Zuschauer erneut auf bekannte Sänger der deutschen TV-Landschaft und des Schlageruniversums freuen.

Unter dem Titel "Alle singen Weihnachten" 2023 lädt Silbereisen zu der Weihnachts-Show ein, die im Dezember 2023 im Fernsehen ausgestrahlt wird. Wann wird die Show im TV und Stream ausgestrahlt? Welche Gäste sind beim "Großen Adventssingen" in diesem Jahr dabei? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur Übertragung haben wir hier für Sie.

"Alle singen Weihnachten" 2023 mit Florian Silbereisen: Welche Gäste sind eingeladen?

Die Gästeliste für die Show steht fest: Florian Silbereisen erwartet bei "Alle singen Weihnachten" 2023 namhafte Schlagerstars, darunter Andrea Berg, Eloy de Jong, Vincent Gross, Joelina Drews, Lucas Cordalis, DJ Ötzi, Ross Antony, Paul Reeves, Frank Schöbel, Ella und Norbert Endlich oder Roland Kaiser. Das sind aber nicht alle Gäste, die Gäste-Liste ist nämlich lang.

Hier kommt deshalb nochmal die vollständige Übersicht mit allen Stars der diesjährigen Weihnachtsshow:

Andrea Berg

Roland Kaiser

Semino Rossi

Ella Endlich

Norbert Endlich

Eloy de Jong

Vincent Gross

Lucas Cordalis

DJ Ötzi

Vicky Leandros

Nicole

Ross Antony

Paul Reeves

Ramon Roselly

Joelina Drews

Tanja Lasch

Bernhard Brink

Frank Schöbel

Patricia Kelly

Oli P.

Übertragung von "Alle singen Weihnachten" 2023 im TV oder Stream

Die Weihnachtsshows mit Florian Silbereisen sind sicherlich ein Höhepunkt für viele Fans des Entertainers und Schlagerfans im Allgemeinen. Die "Alle singen Weihnachten"-Show wird am Montag, dem 18. Dezember um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Sie wurde jedoch bereits am Samstag, 25. November, in Suhl aufgezeichnet, da es sich bei der Übertragung nicht um eine Live-Show handelt. Die Sendung wird insgesamt drei Stunden dauern und läuft in der ARD bis 23.15 Uhr.

Für diejenigen, die am 18. Dezember verhindert sind, besteht die Möglichkeit, die Wiederholung am 22. Dezember um 20.15 Uhr im MDR anzusehen. Am Tag darauf läuft um 12.15 Uhr eine weitere Wiederholung der Show im SWR. Darüber hinaus gibt es das "Große Adventssingen" 2023 nach der Ausstrahlung voraussichtlich auch auf Abruf in der ARD-Mediathek.

"Das große Adventsfestsingen" 2023: Was erwartet die Zuschauer?

Florian Silbereisen lädt zum gemeinsamen Singen beliebter Weihnachtslieder ein. Stars, Vereine, Gruppen und Chöre aus ganz Deutschland werden gemeinsam auftreten und wollen gemeinsam die Zuschauer auf das Weihnachtsfest einstimmen. Die genaue Liste der Gruppen steht noch aus, aber im letzten Jahr war eine bunte Mischung dabei. Von Ringerfrauen über Tanzgarde bis zu Dragqueens, einer Zahnarztpraxis, einer Abi Deutschkurs-Klasse, Handballerinnen oder einem Kochclub waren die verschiedensten Sängerinnen und Sänger dabei. Silbereisen eröffnet mit der Sendung außerdem die "TV-Weihnachtswoche" im Ersten.