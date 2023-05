"Der Bachelor" gestern am 10. Mai 2023: Wer ist raus? Es gab eine Überraschung

Bei "Der Bachelor" 2023 gestern im Finale kam es zur großen Entscheidung. Wer ist raus am 10. Mai 2023? Nach der Sendung gab es eine Überraschung.

Eine Woche nach der Ausstrahlung auf RTL+ lief gestern das "Bachelor"-Finale 2023 auch im TV auf RTL. David Jackson musste sich entscheiden, wem er die letzte Rose geben wollte: Angelina oder Lisa? Sie waren die letzten beiden der ursprünglich vielen Bachelor-Kandidatinnen 2023.

Wer ist die Gewinnerin im "Bachelor"-Finale 2023? Und wer ist raus? Hier erfahren Sie, wie sich Bachelor David Jackson entschieden hat - und warum danach doch alles anders kam.

"Der Bachelor" 2023: Wer ist raus gestern am 11. Mai 2023?

Lisa ist raus im Finale von " Der Bachelor" 2023. Am Ende gab David Jackson nämlich Angelina die letzte Rose, die ihm um den Hals fiel und auch ihm gestand, dass sie sich verliebt habe. Lisa musste die Entscheidung sichtlich enttäuscht hinnehmen.

"Der Bachelor" 2023: David Jackson und Lisa sind doch ein Paar

Direkt nach dem Finale lief das große Wiedersehen der Sendung. Und dabei gab es eine Überraschung: David Jackson und Angelina haben sich getrennt - stattdessen sind er und Lisa mittlerweile ein Paar. David und Angelina gaben an, sich einvernehmlich getrennt zu haben. Nach dem Finale hätten sie sich nur noch zweimal getroffen.

Nach der Trennung fasse David den Entschluss, wieder mit Lisa zusammenkommen zu wollen. Er habe nicht aufhören können, an sie zu denken. "Ich habe Lisa angerufen und ihr einfach gesagt, wie ich empfinde", sagte er auf RTL.

Lisa sagte in der Sendung, dass sie unsicher war, wie sie reagieren sollte. "Mein Ego hätte natürlich gesagt: Nein!" Sie habe aber auf ihr Herz gehört und sei letztlich in den Flieger gestiegen, um zu David in dessen Wahlheimat Dubai zu reisen. Ihre Beziehung mussten sie aber lange geheim halten, da David in der Anfangszeit noch nicht einmal als neuer Bachelor enthüllt wurde.

"Bachelor" 2023: Wer ist raus in Staffel 13?

Wer waren die "Bachelor"-Kandidatinnen 2023, die nach und nach ausgeschieden sind? Wann musste wer gehen? Hier bekommen Sie die Übersicht zum Abschluss:

Lisa M. (32), Mitarbeiterin im öffentlichen Dienst aus Potsdam (raus im Finale - danach sind David und sie aber ein Paar geworden)

(32), Mitarbeiterin im öffentlichen Dienst aus (raus im Finale - danach sind und sie aber ein Paar geworden) Chiara (26) Journalistin aus München (raus in Folge 10)

(26) Journalistin aus (raus in Folge 10) Henriette (25), Immobilienkauffrau aus Hamburg (raus in Folge 9)

(25), Immobilienkauffrau aus (raus in Folge 9) Rebecca (28), Verwalterin für Personalwesen aus Schwabhausen bei Dachau (raus in Folge 8)

(28), Verwalterin für Personalwesen aus bei (raus in Folge 8) Alyssa (36), Marketing Director aus Kapstadt & Lohr am Main (raus in Folge 8)

(36), Marketing Director aus & (raus in Folge 8) Xenia (30), Einzelhandelskauffrau aus Hamburg (raus in Folge 7)

(30), Einzelhandelskauffrau aus (raus in Folge 7) Leyla (26), Integrationshelferin und Betreiberin eines Onlineshops aus Frankfurt (raus in Folge 7)

(26), Integrationshelferin und Betreiberin eines Onlineshops aus (raus in Folge 7) Yolanda (26), Studentin aus Hamburg (raus in Folge 6)

(26), Studentin aus (raus in Folge 6) Tami (29), Fitnessökonomin aus Wörrstadt (raus in Folge 5)

(29), Fitnessökonomin aus (raus in Folge 5) Giovanna (27), Kauffrau für Versicherungen und Finanzen aus Oelde (raus in Folge 5)

(27), Kauffrau für Versicherungen und Finanzen aus (raus in Folge 5) Colleen (27), Psychologin & Influencerin aus Köln (raus in Folge 5)

(27), Psychologin & Influencerin aus (raus in Folge 5) Jana (27), Medizinische Fachangestellte aus Bad Vilbel (raus in Folge 4)

(27), Medizinische Fachangestellte aus (raus in Folge 4) Lisa R. (27), Teamassistentin aus Annweiler am Trifels (verlässt die Show aus familiären Gründen)

(27), Teamassistentin aus (verlässt die Show aus familiären Gründen) Maike (25), Studentin aus Lingen (raus in Folge 3)

(25), Studentin aus (raus in Folge 3) Manina (30), Fitness- und Personaltrainerin aus Köln (raus in Folge 3)

(30), Fitness- und Personaltrainerin aus (raus in Folge 3) Fiona (29), Tänzerin und Physiotherapeutin für Hunde aus Hamburg (raus in Folge 3)

(29), Tänzerin und Physiotherapeutin für Hunde aus (raus in Folge 3) Danielle (28), angehende Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche aus München (freiwillig raus in Folge 2)

(28), angehende Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche aus (freiwillig raus in Folge 2) Saskia (29), Vertriebsassistentin aus Münster (raus in Folge 2)

(29), Vertriebsassistentin aus (raus in Folge 2) Pamela (25), HR Recruiterin aus Freiburg (raus in Folge 2)

(25), HR Recruiterin aus (raus in Folge 2) Dahwi (23), Krankenpflegerin aus Zürich (raus in Folge 1)

(23), Krankenpflegerin aus (raus in Folge 1) Nevin (30), Kauffrau für Versicherungen und Finanzen aus Köln (raus in Folge 1)

(30), Kauffrau für Versicherungen und Finanzen aus (raus in Folge 1) Mariam (30), Marketing und Sales Managerin aus Wien (raus in Folge 1)

(sge)