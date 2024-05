"Bauer sucht Frau International 2024": Das sind die Sendetermine

Bei "Bauer sucht Frau" suchen auch 2024 Bauern auf der ganzen Welt nach der großen Liebe. Alle Infos rund um Sendetermine der Sendung finden Sie hier.

Von Europa bis Südamerika: Bei " Bauer sucht Frau International" ist kein Weg zu weit, um für die Bauern die große Liebe zu finden. Bisher hatte es damit für die meisten noch nicht geklappt. Worum es in der Sendung geht, ist schnell zusammengefasst. Die Moderatorin Inka Bause sucht für Bauern und Bäuerinnen auf der ganzen Welt nach der großen Liebe. Die Singles bekommen auf ihren Bauernhöfen Besuch von potentiellen Partnern und Partnerinnen. Inka Bause steht ihnen beim Kennenlernen bei und versucht zu verkuppeln.

Auch im Jahr 2024 gehen die Kandidaten in der sechsten Staffel auf die Suche nach einer Partnerin oder einem Partner. Wann war der Startschuss und wann sind die genauen Sendetermine? Alle Infos zur aktuellen Staffel finden Sie hier.

"Bauer sucht Frau International 2024": Wann war der Start?

Der Starttermin für "Bauer sucht Frau International 2024" war am Dienstag, den 16. April 2024 um 20.15 Uhr. Ab dann können die Zuschauer und Zuschauerinnen, Inka Bause und die Bauern wöchentlich zur selben Zeit auf der Suche nach der großen Liebe begleiten.

"Bauer sucht Frau International 2024": Sendetermine

Die Bauern der aktuellen Staffel wurden am Dienstag, dem 3. Oktober 2023, und am Sonntag, dem 8. Oktober 2023, vorgestellt. Die erste richtige Folge im TV lief am 16. April 2024. Der Sender gab bereits bekannt, wie viele neue Folgen die aktuellen Staffel "Bauer sucht Frau International" haben wird. Insgesamt werden acht neue Folgen im TV ausgestrahlt. Immer dienstags wird es eine neue Episode geben. Das sind die Sendetermine der sechsten Staffel:

Folge 1: 16. April 2024, 20.15 Uhr, RTL

Folge 2: 23. April 2024, 20.15 Uhr, RTL

Folge 3: 30. April 2024, 20.15 Uhr, RTL

Folge 4: 7. Mai 2024, 20.15 Uhr, RTL

Folge 5: 14. Mai 2024, 20.15 Uhr, RTL

Folge 6: 21. Mai 2024, 20.15 Uhr, RTL

Folge 7: 28. Mai 2024, 20.15 Uhr, RTL

Folge 8: 4. Juni 2024, 20.15 Uhr, RTL

"Bauer sucht Frau International 2024": Übertragung und Wiederholung

Die Übertragung von "Bauer sucht Frau International" wird wie immer von RTL übernommen. Auch wenn es noch keine Informationen zur einer Wiederholung im linearen TV-Programm gibt, dürfen die Zuschauer und Zuschauerinnen hoffen. In den letzten Staffeln gab es meistens auch eine Wiederholung im TV. Ansonsten stehen die Folgen natürlich auch im Stream auf RTL+ zur Verfügung.

Kandidaten bei "Bauer sucht Frau International 2024"

Die Kandidaten der sechsten Staffel von "Bauer sucht Frau International" sind mal wieder über die ganze Welt verteilt. Von Frankreich über Brasilien bis nach Togo haben sich die Bauern niedergelassen. Hier finden Sie eine Übersicht über die Kandidaten von 2024:

Andreas (63) aus Guatemala

Fritz (46) aus Frankreich

Marisol (66) aus Kolumbien

Ulrike (57) aus Brasilien

Markus (40) aus Portugal

Gerfried (51) aus Österreich

Phillipp (42) aus Togo

Peter (33) aus Österreich

Moderatorin bei "Bauer sucht Frau International 2024"

Schon seit Beginn von " Bauer sucht Frau" in Deutschland bleibt sich der Sender RTL einem Gesicht treu. Inka Bause moderiert auch diesmal die Sendung. Die 54-Jährige wurde in Leipzig geboren und gehört zu dem Format wie die Bauern zu ihren Bauernhöfen. Eigentlich startete sie ihre Karriere mit der Leidenschaft für Musik. Später wurde sie dann jedoch als Schauspielerin und Moderatorin bekannt. Seit 2005 moderiert Inka Bause jetzt schon "Bauer sucht Frau".