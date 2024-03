"Bauer sucht Frau - Was ist auf den Höfen los?": Sendetermin und Übertragung

Im April besucht die Moderatorin Inka Bause einige der Bauern aus der letzten Staffel "Bauer sucht Frau" und macht sich über die neusten Entwicklungen schlau.

Im April 2024 gibt es eine neue Folge " Bauer sucht Frau - Was ist auf den Höfen los?". Die Moderatorin Inka Bause begleitet schon seit Jahren die verschiedensten Bauern auf ihrem Weg zur großen Liebe. Gebürtig kommt die 55-Jährige aus Leipzig und ist neben ihrem Job als Moderatorin auch Sängerin. Im Jahr 2005 moderierte sie ihre erste Staffel "Bauer sucht Frau" und ist seit dem fester Bestandteil der Sendung. Auch in der neue Folgen wird Inka Bause den Bauern wieder zur Seite stehen. Wann geht es los? Was ist der Sendetermin und wo wird die neue Folge übertragen? Alle Infos zu "Bauer sucht Frau - Was ist auf den Höfen los?" haben wir hier für Sie.

"Bauer sucht Frau- Was ist auf den Höfen los?": Sendetermin

Das Finale der 19. Staffel von "Bauer sucht Frau 2023" lief am 19. Dezember 2023 und erzielte Rekordquoten. Das Interesse an den Bauern ist bei den Zuschauern und Zuschauerinnen groß. In den letzten Monaten wurden die Bauern jedoch mit ihren Partnern alleine gelassen, um ihr Leben neu zu gestalten und neu zu ordnen.

Inka Bause schaut jetzt wieder bei Ihnen vorbei und bringt die Zuschauer und Zuschauerinnen auf den neuesten Stand. Welche Entwicklungen gibt es bei den Bauern? Haben sich die Paare eingelebt und sind sie noch zusammen? Am 1. April 2024 um 19.05 Uhr bringt Inka Bause Licht ins Dunkle. Momentan ist das der einzige offiziell bestätigte Sendetermin. Danach müssen sich die Zuschauer und Zuschauerinnen also noch etwas gedulden, bis 2024 die 20. Staffel von "Bauer sucht Frau" anläuft.

Montag, 1. April 2024, 19.05 Uhr, RTL und RTL +

Übertragung und Wiederholung im TV und Stream: "Bauer sucht Frau - Was ist auf den Höfen los?"

Übertragen wird die Update-Folge von "Bauer sucht Frau - Was ist auf den Höfen los?" wie gewohnt auf RTL. Auch die letzten Staffeln wurden immer im TV bei RTL übertragen. Eine offizielle Wiederholung im linearen TV-Programm wird es voraussichtlich nicht geben. Wer am 1. April 2024 keine Zeit hat und den Sendetermin verpasst, kann sich jedoch auf den sendereigenen Streamingdienst RTL+ verlassen. Hier stehen die Folgen auch nach Erstausstrahlung noch eine Weile kostenlos zur Verfügung, aktuell kostet das günstigste Abonnement 6,99 Euro im Monat.

"Bauer sucht Frau - Was ist auf den Höfen los?": Diese Bauern besucht Inka Bause

Die Frage, welche Bauern in der Update-Folge von Inka Bause besucht werden, ist größtenteils noch offen. Der Sender RTL hat bisher nur wenige Informationen durchsickern lassen. In der 19. Staffel von "Bauer sucht Frau" nahmen 10 Bauern und zwei Bäuerinnen teil. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Inka Bause die Kandidaten von "Bauer sucht Frau" 2023 besuchen wird. Sie alle suchten nach der großen Liebe und einer Begleitung für den Hofalltag.

Richtet man sich nach den Bildern zur neuen Folge, darf man mindestens von vier Bauern am 1. April 2024 ausgehen. Ob es bei diesen vier Bauern bleiben wird oder nicht, ist noch unklar. Der Erfahrung nach ist es wahrscheinlich, dass die meisten Bauern aus der vorherigen Staffel von Inka Bause besucht werden. Hier sind die vier von RTL fest ankündigten Bäuerinnen und Bauern:

Geflügelbäuerin Stefanie aus Schleswig-Holstein

Geflügelbäuerin Stefanie aus Schleswig-Holstein. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Sie hatte in Timo ihren Mann für die Hofwoche gefunden, doch ohne Erfolg. Die Anziehung war zum Ende nur freundschaftlich. Was hat sich bei ihr getan?

Öko-Bauer Christoph aus Niedersachsen

Öko-Bauer Christoph aus Niedersachsen. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Nach der Hofwoche hatte Christoph eine starke Bindung zu Hofdame Lisa aufgebaut, doch beide waren sich einig: Die Bindung ist nicht romantischer Natur. Was hat sich bei ihm getan?

Pferdewirtin Carolin aus Hessen

Pferdewirtin Carolin aus Hessen. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Am Ende der Staffel sah es danach aus, dass Nachrücker Marcel nicht zwingend der Richtige für Carolin ist. Ob sie mittlerweile anderweitig jemanden gefunden hat?

Pferdewirtschaftsmeister Hans aus Nordrhein-Westfalen

Pferdewirtschaftsmeister Hans aus Nordrhein-Westfalen. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Pferdewirt Hans hatte zum Ende der Staffel mit Elke seine vermeintliche Traumfrau gefunden. Ob die beiden immernoch ein Paar sind?