"Big Brother" 2024 am 6. Mai: Wer ist raus?

Bei "Big Brother" 2024 treten immer mehr Kandidaten die Heimreise an. Es stellt sich die Frage: Wer ist raus am 6. Mai? Wir haben die Details.

100 Tage völlige Überwachung, keine Privatsphäre und leben am Limit. Das ist das Prinzip von "Big Brother" 2024. Die Tage sind bereits fortgeschritten, mehr als die Hälfte ist geschafft. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden immer weniger. Daher kommt es immer häufiger zu Auszügen.

Was in der aktuellen Ausgabe von "Big Brother" 2024, die am 6. Mai zu sehen war, passierte, erfahren Sie hier. Wer ist raus? Wer bleibt im Container? Wissenswertes haben wir für Sie zusammengetragen.

"Big Brother" 2024: Wer ist raus am 6. Mai?

Mittlerweile ist die Sendung weit fortgeschritten, über die Hälfte der Sendetermine von "Big Brother" 2024 sind erreicht. Kein Wunder, dass bereits einige der anfangs 17 Kandidaten von "Big Brother" 2024 die Heimreise angetreten haben. An Tag 59 ereignete sich einiges. Aus familiären Gründen musste Tanja den Container verlassen. Sie wurde von ihren Töchtern abgeholt und müsse sich nun um die Familie kümmern. Das wurde den Teilnehmern vom "Big Brother" mitgeteilt:"Bewohner, manche Dinge im Leben lassen sich nicht vorhersehen, manche Schicksale treffen einen ganz unerwartet. Tanja muss jetzt für ihre Familie da sein und ist deshalb gegangen. Sie lässt euch von Herzen grüßen - macht euch keine Sorge um eure Taube!"

Tanja trug den Spitznamen "Taube" und reiht sich mit dem freiwilligen Exit zu den bereits ausgeschiedenen Kandidaten ein.

"Big Brother" 2024 am 6. Mai: Wer ist bisher raus?

Die Liste der Kandidaten, die bereits ausgeschieden sind, nimmt immer mehr Form an. Das sind alle Teilnehmer, die nicht mehr bei "Big Brother" 2024 dabei sind:

Tanja (55) verließ den Container an Tag 59 freiwillig

Kevin (29) musste an Tag 56 gehen

Yael (29) trat an Tag 42 die Heimreise an

Angela (49) musste den Container auf Ansage von " Big Brother " an Tag 39 verlassen

" an Tag 39 verlassen Maxime (20) ging an Tag 28 freiwillig

Gema (55) verließ die Sendung an Tag 28

Moritz (23) brach an Tag 23 freiwillig ab

Sandro (32) ging ebenfalls an Tag 23 freiwillig

Ciara (35) musste an Tag 14 den Container verlassen

Jacqueline (35) musste an Tag 7 die Heimreise antreten

Welche Kandidaten sind bei "Big Brother" 2024 noch dabei?

Diese Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben weiterhin die Chance auf den Sieg:

Maja (25)

Frauke (29)

Benedikt (23)

Christian (26)

Nicos (27)

Marcus (36)

Mateo (46)

Bertha (37)

Luanna (30)

Simon (30)

"Big Brother" 2024: Staffel 14 als Wiederholung sehen

Eine Wiederholung von "Big Brother" 2024 im linearen Fernsehen ist nicht vorgesehen. Wer allerdings eine Sendung verpasst hat, kann die Ausgaben dennoch im Nachhinein ansehen. Auf Joyn können die Sendungen nicht nur nachträglich verfolgt werden, sondern dort findet sich auch der 24-Stunden-Livestream, der alle Ereignisse aus dem Container zeigt.

So läuft die Übertragung von "Big Brother" 2024

Ursprünglich war "Big Brother" auf RTL2 zu sehen. Nun läuft die Übertragung von "Big Brother" 2024 allerdings auf Sat.1. Montags erscheint immer eine neue Folge - die Entscheidung liegt allerdings bei Ihnen. Entweder die Folge immer am Montag im linearen Fernsehen verfolgen oder auf den parallelen Stream zurückreifen. Nicht zu vergessen ist außerdem, dass Sat.1 neben dem regulären "Big Brother" auch den erfolgreichen Ableger "Promi Big Brother" produziert.