"Caren Miosga": Gäste und Thema am 26. Mai

Sonntags begrüßt Caren Miosga ihre Gäste bei ihrer Polittalk-Show. Wer sind die Gäste vom 26. Mai? Und über welche Themen wird diskutiert? Hier erfahren Sie es.

Seit Januar 2024 löste Caren Miosga, mit der nach ihr benannten Talkshow, die Sendung " Anne Will" und dessen Moderatorin Anne Will ab. Jeden Sonntag lädt Frau Miosga verschiedene Gäste aus den Bereichen der Politik, Wirtschaft, Medien, Bildung, Kultur und Wissenschaft ein, um über ein aktuelles Thema zu diskutieren.

Auch heute Abend am 26. Mai treffen neue Gäste bei "Caren Miosga" ein. Los soll es um 21.45 Uhr in der ARD gehen. Doch wer ist tatsächlich eingeladen? Und um welche Themen werden die Gäste mit der Moderatorin diskutieren? Welches aktuelle Thema beschäftigt die Gesellschaft? Hier beantworten wir für Sie diese Fragen. Außerdem finden Sie Informationen rund um Übertragung, Wiederholung und Sendetermine der Sendung.

Thema bei "Caren Miosga" heute am 26. Mai 2024

Laut dem Sender ist das Thema der aktuellen Episode von "Caren Miosga", die Sicherheit von Deutschland nach einem Anstieg antisemitischer Straftaten, täglichen neuen Angriffen auf Politiker und anhaltender hoher rechtsextremer Gewalt. Die Zahl der politisch motivierten Straftaten hat sich in den letzten zehn Jahren quasi verdoppelt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser spricht von einer "Eskalation der politischen Aggressionen" und kündigt an, mit der vollen Härte des Rechtsstaats zu reagieren. Wohin bewegt sich das Land am 75. Jahrestag des Grundgesetzes? Wie steht es um die innere Sicherheit vor der Fußball-EM in Deutschland? Und ist der Staat noch in der Lage, die Bürger ausreichend zu schützen? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigen sich die Gäste der aktuellen Ausgabe unter der Moderation von Caren Miosga.

Das sind die Gäste bei "Caren Miosga" am 26. Mai 2024

Passend zum Thema sind Experten und Persönlichkeiten aus der Politik heute Abend zu Gast bei "Caren Miosga". In der aktuellen Ausgabe am 26. Mai sind laut der ARD folgende Gäste eingeladen:

Nancy Faeser ( SPD ): Bundesministerin des Innern und für Heimat der Bundesrepublik Deutschland

Bundesministerin des Innern und für Heimat der Güner Yasemin Balci : Beauftragte für Integration in Berlin-Neukölln

Beauftragte für Integration in Berlin-Neukölln Ronen Steinke: Rechtspolitischer Korrespondent Süddeutsche Zeitung

"Caren Miosga": Die Übertragung der Polittalk-Sendung

Übertragen wird die neue Folge der Sendung ab 21.45 Uhr im Ersten. Zeitgleich zur TV-Übertragung findet ebenfalls eine Übertragung im Stream in der ARD-Mediathek statt. Dort finden Sie die Folge auch nach ihrer Übertragung.

Wiederholung von der aktuellen Folge von "Caren Miosga"

Tatsächlich wird es von der aktuellen Folge mehrere Wiederholungen im TV geben. Allerdings sind zwei davon für nach Mitternacht und eine für früh am Morgen angesetzt. Neben den Wiederholungen im linearen Fernsehen ist die aktuelle Folge auch in der ARD-Mediathek abrufbar. Hier finden Sie die Wiederholungstermine auf einen Blick:

" Caren Miosga " - Immer mehr Hass und Gewalt : Montag, 27. Mai, 00.50 Uhr, NDR

: Montag, 27. Mai, 00.50 Uhr, " Caren Miosga " - Immer mehr Hass und Gewalt : Montag, 27. Mai, 09.30 Uhr, Phoenix

: Montag, 27. Mai, 09.30 Uhr, " Caren Miosga " - Immer mehr Hass und Gewalt : Montag, 27. Mai, 20.15 Uhr, tagesschau24

: Montag, 27. Mai, 20.15 Uhr, tagesschau24 " Caren Miosga " - Immer mehr Hass und Gewalt: Dienstag, 28. Mai, 00.50 Uhr, 3sat

Sendetermine von "Caren Miosga"

Da die Sendung immer sonntags läuft, ist auch die nächste Folge der Sendung für einen Sonntag geplant. So sehen die nächsten Termine von "Caren Miosga" laut Plan aus: