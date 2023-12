"Dalli Dalli - die Weihnachtsshow" 2023: Gäste, Termin und Übertragung

"Dalli Dalli" kehrte 2023 erneut mit einer Weihnachtsausgabe zurück. Alle Infos rund um Gäste, Termin, Übertragung im TV und Stream, Wiederholung und Moderator gibt es hier.

Ein deutscher Fernsehklassiker feierte an Weihnachten erneut sein Comeback: "Dalli Dalli" wurde auch in diesem Jahr wieder in der Weihnachtszeit im TV gezeigt. Ursprünglich feierte die Quizsendung ihre Premiere bereits 1971 und lief dann unter der Moderation von Hans Rosenthal bis 1986.

Die Startschuss für die jüngste Neuauflage der Sendung fiel im Mai 2021. Damals strahlte das ZDF anlässlich des 50-jährigen Geburtstags der Sendung eine Jubiläumausgabe von "Dalli Dalli" aus. Aufgrund der guten Publikumsresonanzen legte man im gleichen Jahr um die Weihnachtszeit nochmal nach und produzierte somit im Dezember 2021 die erste Ausgabe von "Dalli Dalli - die Weihnachtsshow" - auch um Ersatz für die im damaligen Jahr ausgefallene Weihnachtsshow von Helene Fischer zu finden. Das gleiche Spiel wiederholte sich im darauffolgen Jahr - 2023 findet die Helene-Fischer-Show am ersten Weihnachtsfeiertag allerdings wieder statt. Das bedeutete aber keine Gefahr für eine neue Ausgabe von "Dalli Dalli - die Weihnachtsshow": Die Sendung wurde einfach ein paar Tage früher als in den vergangenen beiden Jahren ausgestrahlt.

Sie wollen wissen, welche Promis sich bei der Weihnachtsausgabe von "Dalli Dalli" 2023 versammelt haben, wann die Sendung genau läuft und wie Sie sie im Fernsehen und online verfolgen können? Im Folgenden finden Sie alles Wichtige rund um Gäste, Termin, Übertragung im TV und Stream, Wiederholung und zum Moderator von "Dalli Dalli - die Weihnachtsshow" 2023.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

Gäste bei "Dalli Dalli - die Weihnachtsshow" 2023

Die diesjährige Weihnachtsausgabe von "Dalli Dalli" kann mit einer langen Listen an prominenten Gästen aufwarten. Hinter den Ratepulten versammeln sich in Teams:

Motsi Mabuse und Bülent Ceylan

und Bülent Ceylan Nora Tschirner und Jasmin Shakeri

Mike Krüger und Axel Milberg

Vanessa Mai und Sebastian Ströbel

und Susanne Daubner und Jens Riewa

und Dunja Hayali und Tobias "Checker Tobi" Krell

und Sabine Heinrich und Wigald Boning

und Sally Özcan und Nelson Müller

Als Jury im Einsatz sind außerdem genau wie im vergangenen Jahr der ehemalige Skirennläufer Christian Neureuther und seine Schwiegertochter sowie ehemalige Biathletin Miriam Neureuther.

Termin für "Dalli Dalli - die Weihnachtsshow" 2023

Dem Sendungstitel entsprechend wurde in die Sendung in der Weihnachtszeit ausgestrahlt - genauer genommen ein paar Tage vor Heiligabend, am Dienstag, den 19. Dezember 2023. Der Startschuss für die Ausstrahlung fiel pünktlich zur Primetime um 20.15 Uhr.

Lesen Sie dazu auch

Dienstag, 19. Dezember 2023, 20.15 Uhr

Übertragung von "Dalli Dalli - die Weihnachtsshow" 2023 im TV und Stream

"Dalli Dalli - die Weihnachtsshow" wurde standesgemäß im ZDF gezeigt. Das bedeutet, dass man die Sendung ganz entspannt von der heimischen Couch aus im linearen TV verfolgen konnte. Da der Sender sein Programm gleichzeitig aber auch im ZDF-Livestream überträgt, bot sich online eine weitere Möglichkeit, die Quizsendung anzusehen.

Wiederholung von "Dalli Dalli - die Weihnachtsshow" 2023

Bisher ist nichts zu einer Wiederholung von "Dalli Dalli - die Weihnachtsshow" im linearen TV bekannt. Falls sich das ändern sollte, werden Informationen an dieser Stelle ergänzt. Eine Möglichkeit, die Show nachzuholen gibt es aber auf jeden Fall: In der ZDF-Mediathek stehen die gesendeten Inhalte auch noch einige Zeit nach der Erstausstrahlung im TV kostenlos zur Verfügung.

Johannes B. Kerner ist Moderator bei "Dalli Dalli - die Weihnachtsshow" 2023

Die Originalversion von "Dalli Dalli" aus den 1970ern wurde von TV-Legende Hans Rosenthal moderiert - dementsprechend groß sind die Fußstapfen, in die sein Nachfolger treten musste. Dieser Aufgabe angenommen hat sich Johannes B. Kerner, der mittlerweile selbst eine echte Größe in der deutschen TV-Landschaft ist. Der Sportmoderator und Talkshow-Host war über Jahre hinweg eine feste Instanz beim ZDF und ist seit einiger Zeit wieder beim Sender aktiv. Da Kerner 1964 geboren wurde, ist er zumindest alt genug, um mit der Originalversion der Sendung aufgewachsen zu sein. Bei "Dalli Dalli - die Weihnachtsshow" 2023 trat Kerner bereits zum vierten Mal als Moderator der Ratesendung in Erscheinung.