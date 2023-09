"Das große Backen" am 20. September 2023: Wer ist raus?

Bei "Das große Backen" kämpfen zehn Hobbybäcker um den Sieg. Hier erfahren Sie, wer in Folge 4 am 20. September 2023 rausgeflogen ist.

Folge 4 von " Das große Backen" lief am 20. September 2023. Acht Hobbybäcker und -bäckerinnen stellten sich der Herausforderung - für einen oder eine von ihnen war nach dieser Ausgabe allerdings Schluss. Hier erfahren Sie, wer in Folge 4 ausgeschieden ist.

"Das große Backen" 2023: Wer ist rausgeflogen am 20. September 2023?

Im Folge 4 gab es einen Déjà-vu Momoment, denn es mussten die beiden gleichen Kandidaten zittern wie in Folge 2: Isabel (32) aus Berlin und Thomas (44) aus München. Während in Folge 2 beiden Bäckern eine zweite Chance gegeben wurde, war in Folge 4 dann endgültig Schluss für eine(n) der beiden: Isabel (32) schied aus der Sendung aus und musste ihre sieben Backsachen packen.

"Das große Backen": Wer ist raus?

Einige Kandidaten mussten sich bei "Das große Backen" 2023 bereits verabschieden. Wir haben die Übersicht:

Isabella (21) aus Hannover

Sabine (64) aus Reinheim in Hessen

Isabel (32) aus Berlin

Welche Kandidaten sind bei "Das große Backen" 2023 weiter dabei?

Bei "Das große Backen" kämpfen die Kandidatinnen und Kandidaten unter anderem um das eigene Kochbuch. Diese Teilnehmer sind nach Folge 4 noch im Rennen um den begehrten Preis:

Monika (32) aus Chamerau in Bayern

Tom (21) aus Wachsenburg / Kirchheim in Thüringen

Katharina (36) aus Lippstadt in NRW

Erika (21) aus Neudorf in der Schweiz

Sandra (37) aus Rheinberg in NRW

Theodor (43) aus Bad Bellingen in Baden-Württemberg

Thomas (44) aus München

"Das große Backen 2023": Folge 4 von Staffel 11 als Wiederholung sehen

Die Übertragung von "Das große Backen" 2023 übernimmt der Sender Sat.1. Über die sendereigene Streamingplattform Joyn gibt es deshalb ganz bequem die Möglichkeit, alle Folgen von "Das große Backen" auch nach dem offiziellen Sendetermin noch nachzuholen. Zusätzlich zeigen Sat.1 und seine Schwestersender die Wiederholung auch einige Male im linearen TV:

Samstag, 23. September 2023, um 20.15 Uhr, auf sixx

Sonntag, 24. September 2023, um 17.10 Uhr, auf sixx

Samstag, 30. September 2023, um 14.55 Uhr, auf sixx

Wann läuft die nächste Folge 5 von "Das große Backen"?

In Folge 5 der Sendung wird es wieder neue Backkreationen zu bestaunen geben. Sie läuft am Mittwoch, dem 27. September 2023.