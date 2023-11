"Das Sommerhaus der Stars" 2023: Maurice Dziwak und Ricarda Raatz wollen nicht verlieren

In Staffel 8 von "Das Sommerhaus der Stars" 2023 sind Maurice Dziwak und Ricarda Raatz dabei. In unserem Porträt lernen Sie das Paar näher kennen.

RTL projiziert aktuell Staffel 8 von "Das Sommerhaus der Stars" auf den TV-Bildschirm und sämtliche digitalen Monitore. Anfangs fand das jeden Dienstag statt, jetzt gegen Ende der Staffel kommt dann noch der Mittwoch hinzu. Der Sender beleuchtet das aktuelle Geschehen aus seiner Promi-WG in der Glamour-Metropole Bocholt. Zu den Aktiven gehören 2023 die Reality-Darsteller Maurice Dziwak und Ricarda Raatz. Wir stellen Ihnen die beiden "Sommerhaus" 2023 - Kandidaten in diesem Porträt vor.

Maurice Dziwak bei "Das Sommerhaus der Stars" 2023: Er wohnt noch im "Hotel Mama"

Maurice studiert und lebt mit seinen 25 Lenzen noch bei Mama und Papa in Oberhausen. Seine bisherige Realtiy-Karriere startete mit einem kurzen Gastspiel bei " Love Island". Ansonsten ist "Mo" hauptsächlich dadurch populär geworden, dass er Gegenstand eines heißen Zickengefechts bei " Are You The One - Realitystars in Love" geworden ist. Um uns nicht zu wiederholen, und da männliche Hauptrolle in diesem Drama eher bescheiden ist, schildern wir den ganzen Vorgang weiter unten bei "Ricarda Raatz".

Ricarda Raatz beim "Das Sommerhaus der Stars" 2023: "Hauptsache auffallen"

Ricarda Raatz ist als echter Reality-Profi auf dem Gebiet "TV-Dating" kein unbeschriebenes Blatt. 2019 suchte sie bei "Love Island" nicht nur heiße Flirts, sondern auch die wahre Liebe. Dann ging ein Schock durch die TV-Nation: Ricarda soll gar nicht Single gewesen sein. Sie verließ die Villa freiwillig und dementiert auch heute noch die angebliche Liebeslüge. Sie habe danach "sehr viel Hate" abbekommen, sagte sie RTL.

Ganz generell scheint die Halb-Spanierin gern im Lichte der Öffentlichkeit zu stehen. Sie absolvierte nach ihrem Abi eine Lehre als Kauffrau und startete dann ohne größeres Zögern ihre Reality-Karriere bei "Love Island". Hier bandelte sie mit Mischa an, aber Gerüchten zufolge habe angeblich zu Haus ein fester Freund auf sie gewartet (siehe oben). Nächste Station: "Beauty & The Nerd", wo sie zwar keine Liebe, sondern in Gestalt von Cecilia Asaro eine gute Freundin findet, mit der zusammen sie zu "Are You The One - Realitystars in Love" geht. Hier entwickelt sich das oben schon angedeutete Drama um Maurice Dziwak, Zickenkrieg deluxe. Die beiden Damen streiten sich um ihn, wobei "Mo" selbst kaum was checkt. Bis er merkt, dass "Ricky" auch bei der Konkurrenz Hand anlegt. Doch wir können ein Happy End verkünden: Seit Juni 2022 sind die beiden nun schon zusammen und verkünden ihr Glück ohne Unterlass in den sozialen Medien.

"Das Sommerhaus der Stars" 2023: Maurice "Mo" Dziwak und Ricarda "Ricky" Raatz haben sich auf Umwegen gefunden

Bei Ricarda Raatz (31) und Maurice Dziwak (25) hat es also nicht auf Anhieb gefunkt. Ein näheres Kennenlernen der beiden begab sich, wie geschildert, 2022 im Rahmen von "Are You The One? – Realitystars in Love". Das beiderseitige Interesse war zwar da, aber nicht gerade umwerfend. "Ricky" und "Mo" haben sich auch anderweitig fleißig umgetan und verbandelten sich erst nach der Show. Im Bocholter Bauernhaus wollen sie nun unter Beweis stellen, dass sie trotz aller Widernisse ein echtes Dreamteam sind: "Verlieren ist keine Option", sagt Maurice in einem Video auf der RTL-Website. Er habe übrigens schon seit einiger Zeit davon geträumt, ins "Sommerhaus der Stars" Einzug zu halten. Im Sommerhaus wird das junge Glück übrigens zum ersten Mal unter einem Dach wohnen – mit Sicherheit nicht der einzige Stresstest, der den beiden bevorsteht.

