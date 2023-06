"Der Preis ist heiß" 2023: Start, Sendetermine und Übertragung im TV oder Stream

"Der Preis ist heiß" ist 2023 wieder zurück im TV. Hier erfahren Sie alles rund um Start, Sendetermine, Übertragung und Wiederholung der Show im TV und Stream.

Seit einigen Jahren ist ein gewisser Retro-Trend im deutschen Fernsehen zu beobachten. Alte Erfolgskonzepte werden von den großen TV-Sendern wieder hervorgeholt, um damit erneut die Zuschauer anzulocken. So hat zum Beispiel ProSieben seinen alten TV-Kracher "TV total" zurückgebracht, wenn auch mit neuem Moderator. Auch RTL macht bei diesem Trend mit und hat unter anderem einen alten Spielshow-Klassiker wiederbelebt: "Der Preis ist heiß" ist seit 2022 wieder zurück.

Mit dabei ist auch der Kult-Moderator aus den Neunzigern, Harry Wijnvoord. 2023 geht die Erfolgsgeschichte des "Der Preis ist heiß"-Revivals weiter. Wann die Sendetermine der neuen Folgen sind, wo und wann sie übertragen werden, erfahren Sie hier. Außerdem informieren wir Sie über die Wiederholung von "Der Preis ist heiß".

"Der Preis ist heiß" 2023: Start der neuen Folgen

"Der Preis ist heiß" startet 2023 mit neuen Folgen in den Sommer. Nachdem die letzte Folge als "Der Preis ist heiß Weihnachts-Special" erschien, werden die neuen Ausgaben wieder in der warmen Jahreszeit ausgestrahlt. Los geht's am 14. Juni zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: wetter.com

Sendetermine von "Der Preis ist heiß" 2023

Ursprünglich lief das Format immer werktags im TV, doch die Neuauflage folgt ganz anderen Regeln. Anstatt das Vor- bzw. Nachmittagspublikum zu unterhalten, werden jetzt die Zuschauer zur Primetime ins Visier genommen. Das hat auch zur Folge, dass es deutlich weniger Folgen gibt als früher. Insgesamt werden diesmal lediglich zwei neue Ausgaben der Spiel-Show im Sommer gezeigt.

Folge 1: 14. Juni, 20.15 Uhr

14. Juni, 20.15 Uhr Folge 2: 21. Juni, 20.15 Uhr

Übertragung von "Der Preis ist heiß" 2023 im TV und Stream

Bereits die Original-Ausgabe von "Der Preis ist heiß" wurde von RTL ausgestrahlt. Der Privatsender hatte sich die Idee vom amerikanischen "The Price is Right" abgeschaut. So wie damals werden auch die neuen Folgen der Show auf RTL ausgestrahlt. Anders als noch in den 90ern wird die Spiel-Show allerdings nicht mehr vor- oder nachmittags, sondern im Abendprogramm gezeigt.

Neben der TV-Übertragung von "Der Preis ist heiß" 2023 bietet RTL auch noch einen Stream an. Dieser ist auf der sendereigenen Streaming-Plattform RTL+ zu finden.

Lesen Sie dazu auch

Wiederholung von "Der Preis ist heiß" 2023

Termine für die TV-Wiederholung der beiden neuen Ausgaben von "Der Preis ist heiß" 2023 wurde von RTL noch nicht bekannt gegeben. Allerdings zeigt der Sender immer wieder Folgen der Neuausgabe in seinem Nachmittagsprogramm. Eine TV-Wiederholung auch der neuesten Folgen ist also durchaus wahrscheinlich.

Daneben gibt es selbstverständlich auch immer die Möglichkeit, sich die Wiederholung von "Der Preis ist heiß" im Stream anzusehen. Auf RTL+ bietet der Sender sämtliche Folgen der Neuausgabe des Spielshow-Klassikers an. Um das Angebot wahrnehmen zu können, müssen Sie allerdings ein Abo bei dem Streamingdienst abschließen. Ein solches ist für 6,99 Euro oder in der Max-Version für 9,99 Euro im Monat zu haben. Ein Familien-Abo gibt es für 14,99 Euro im Monat.