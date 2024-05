"Die Geheimnisse unserer Lieblingsgerichte": Sendetermine und Übertragung heute im TV oder Stream

"Die Geheimnisse unserer Lieblingsgerichte" mit Max Strohe läuft Ende Mai auf SAT.1. Hier gibt es alle Infos rund um Sendetermine, Wiederholung sowie die Übertragung im TV und Stream.

"Die Geheimnisse unserer Lieblingsgerichte" ist Ende Mai auf SAT.1 zu sehen. Im Rahmen der Sendung beschäftigt sich der Berliner Sternekoch Max Strohe mit der Frage, warum gerade Gerichte aus bestimmten Landesküchen hierzulande extrem beliebt sind. In den einzelnen Episoden nimmt er die italienische, asiatische und US-amerikanische Küche genauer unter die Lupe.

Dafür reist er in Folge 1 nach Kampanien und in die Emilia-Romagna, um vor Ort zu beobachten, wie die italienischen Lieblingsgerichte der Deutschen in den Küchen von Neapel und Bologna zubereitet werden. Außerdem macht sich Strohe ein Bild davon, wie Italiens Klassiker von Spaghetti Bolognese über Pizza bis hin zu Tiramisu in Deutschland angerichtet werden. Anschließend zieht er dann Vergleiche.

Das Ziel seiner Mission besteht darin, die kulinarischen Geheimnisse hinter den Lieblingsgerichten der Deutschen zu ergründen und den Zuschauern die jeweilige Landesküche damit noch näherzubringen. Wann genau läuft "Die Geheimnisse unserer Lieblingsgerichte" im TV? Wie viele Folgen gibt es und wie sieht es mit der Übertragung im TV und Stream aus? Die Antworten auf diese und weitere Fragen gibt es hier.

"Die Geheimnisse unserer Lieblingsgerichte": Start, Folgen und Sendetermine

Der Start der neuen SAT.1-Reihe mit Sternekoch Max Strohe ist bereits bekannt: "Die Geheimnisse unserer Lieblingsgerichte" läuft ab dem 27. Mai 2024 im Fernsehen, los geht es um Punkt 20.15 Uhr. Insgesamt besteht die Reihe aus drei Folgen, jede einzelne davon beschäftigt sich mit einer anderen Landesküche. Die Episoden werden immer montags zur selben Uhrzeit ausgestrahlt. Daraus ergeben sich folgende Sendetermine:

Folge 1: "Pizza, Pasta & Co", 27. Mai 2024 ab 20.15 Uhr, SAT.1

Folge 2: " Asia , Sushi & Co", 3. Juni 2024 ab 20.15 Uhr, SAT.1

" , Sushi & Co", 3. Juni 2024 ab 20.15 Uhr, Folge 3: "Burger, BBQ & Co", 10. Juni 2024 ab 20.15 Uhr, SAT.1

"Die Geheimnisse unserer Lieblingsgerichte" im TV und Stream

Da "Die Geheimnisse unserer Lieblingsgerichte" mit Max Strohe auf SAT.1 ausgestrahlt wird, gibt es die einzelnen Folgen der Sendung kostenlos im linearen TV zu sehen. Zudem ist es möglich, die Episoden auf der Plattform Joyn online im Stream zu verfolgen. Dort stehen sie auch nach ihrer Ausstrahlung im Fernsehen auf Abruf zur Verfügung. Das Basisangebot von Joyn ist kostenlos.

Gibt es eine Wiederholung von "Die Geheimnisse unserer Lieblingsgerichte"?

Für Folge 1 von "Die Geheimnisse unserer Lieblingsgerichte" ist bereits ein Wiederholungstermin bekannt: Am Mittwoch, dem 29. Mai 2024, wird die erste Episode, in der es um Gerichte der italienischen Küche geht, noch einmal auf SAT.1 gezeigt. Von 23.35 bis 1.40 Uhr gibt es die Folge dort zu sehen. Wem das zu spät ist, der hat die Möglichkeit, die Folgen jederzeit nachträglich und in vollständiger Länge auf Joyn anzuschauen. Sobald weitere Wiederholungstermine feststehen, finden Sie sie hier.

Wer ist Sternekoch Max Strohe?

Max Strohe wurde 1982 im rheinland-pfälzischen Sinzig geboren und lebt seit 2009 in Berlin. Mit fünfzehn Jahren verließ er die Schule und begann eine Ausbildung zum Koch. Im Jahr 2015 eröffnete er gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin das Berliner Restaurant "tulus lotrek", das zwei Jahre später seinen ersten Michelin-Stern verliehen bekam. 2021 erhielt Strohe das Bundesverdienstkreuz - unter anderem, weil er 2020 während der Corona-Pandemie die Initiative "Kochen für Helden" gründete, die Menschen in Funktionsberufen mit Essen versorgt. 2022 erschien seine Autobiografie mit dem Titel "Kochen am offenen Herzen: Lehr- und Wanderjahre". Strohe wirkte bereits in TV-Formaten wie "Kitchen Impossible" (2019), "The Taste" (2021) und "Die Küchenschlacht" (seit 2022) mit. (AZ)