"Die Höhle der Löwen" 2023: Das sind die Gründer und ihre Produkte am 8. Mai

Alle Infos zu den Gründern und ihren Produkten in Folge 6 von "Die Höhle der Löwen" vom 8 Mai 2023 erfahren Sie hier. Welche Produkte haben das Zeug zum Verkaufsschlager?

Soll es ein Motorradhelm mit eingebautem Lautsprecher, ein Live-Shoppingassistent beim Online-Einkaufen oder gar ein Hilfsroboter für Pflegekräfte sein? Auch in der sechsten Folge von " Die Höhle der Löwen" am Montag, dem 8. Mai 2023, gibt es wieder einige innovative Erfindungen zu sehen.

Die Übertragung von "Die Höhle der Löwen" 2023 übernimmt Vox und seit 2014 präsentieren Gründer ihre Innovationen in der Sendung. Die "Löwen" Tillman Schulz, Janna Ensthaler, Nils Glagau, Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer, Judith Williams und Dagmar Wöhrl sollen zukünftige Investoren der vorgestellten Produkte werden und erhalten im Gegenzug Firmenanteile. Jede Woche gibt es neue Sendetermine von "Die Höhle der Löwen" 2023 auf VOX. Der Nervenkitzel für den Zuschauer besteht zum einen an der Ausgefallenheit des vorgestellten Produkts und zum anderen an der Frage: Kommt es zu einem Deal und wenn ja, wie hoch ist er?

"Die Höhle der Löwen" 2023: Das sind Produkte und Gründer in Folge 6 am 8. Mai

"ModulFix" aus CH-Kreuzlingen

Michi und Martin Kopp (31 und 33 Jahre alt) kommen aus München. Ihr Produkt: Ein Spanngummisystem namens "ModulFix", das den herkömmliche Fahrradspanner ablösen soll. Durch ihre Innovation wird das Gummi an individuelle Bedürfnisse anpasst, Gummilänge und verschiedene Aufsätze sorgen für vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Die beiden wünschen sich 100.000 Euro für 20 Prozent der Firmenanteile.

"Headwave" aus Berlin

Sophie Willborn ist 35 alt und fährt für ihr Leben gerne Motorrad. Ihre Erfindung ist der "Headwave TĀG", ein Bluetooth-Lautsprecher, der an Motorradhelme geklebt werden kann. So könnten Motorradfahrerinnen in Zukunft auf sichere Art und Weise Musik hören oder den Navigations-Assistenten nutzen ohne, dass Umgebungsgeräusche übertönt werden. Um den Verkauf dieser Innovation umsetzen zu können, möchte Sophie 375.000 Euro für 12,5 Prozent ihrer Firmenanteile.

"eSelly" aus Wesel

Der 42-jährige Olaf Zimmer will das Online-Shopping revolutionieren. Sein Produkt "eSelly" soll den Käufern, die im Internet unterwegs sind, wieder dasselbe Gefühl vermitteln wie beim Bummeln in der Stadt. Per Video-Call soll man den Verkäufer kontaktieren können und darüber hinaus in Chats kommunizieren. Insbesondere der Einzelhandel könnte so seine Käufer zurückgewinnen, die zur Konkurrenz im Internet gewechselt sind. Er benötigt ein Investment von 250.000 Euro und würde dafür 20 Prozent der Firmenanteile abgeben.

"Foodwater" aus Speyer

"Foodwater" heißt das Produkt von Lars Hähling, "Brühgemüse in der Flasche". Dem 45-Jährigen zufolge beinhaltet sie 13 regional angebaute Gemüsesorten, die vegan, glutenfrei, sowie ohne Konservierungsstoffe und Geschmacksverstärker zubereitet sind. In 0,33 Liter Mehrweg-Pfandflaschen kann "Foodwater" heiß oder kalt als Snack zwischendurch oder auch zum Kochen verwendet werden. Lars will das Projekt mit 75.000 Euro von den Gründern auf den Markt bringen und bietet dafür 30 Prozent Firmenanteile.

"Bearcover" aus Berlin

Die drei Gründer Ben Duffy (28), Fernando German Torales Chorne (34) und Daniel Flynn (28) haben einen Roboter namens "Bearcover" entwickelt, der die Arbeit von Pflegekräften erheblich erleichtern soll, indem er sie in manchen Aufgabenbereichen entlastet. Ihr Prototyp Oscar ist ein Roboter, der über Radartechnik verfügt. Bei der gesundheitlichen Überwachung von Bewohnern in Pflegeheimen kann er helfen und den Pflegekräften außerdem Notfälle melden. Für 600.000 Euro Investment wollen die drei zehn Prozent ihrer Firmenanteile anbieten.