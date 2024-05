"Die Landarztpraxis", Staffel 2: Darum geht es in den Folgen 13 bis 17

Die Sat.1-Sendung "Die Landarztpraxis" läuft mit Staffel 2 im TV. Wie geht die Handlung weiter? Hier sind die Informationen zu den Folgen 13 bis 17 ab 27. Mai.

Vor malerischer Bergkulisse entfaltet die Sat.1-Serie "Die Landarztpraxis" ihre großen Emotionen. Nachdem die erste Staffel 2023 erfolgreich war, setzt der Sender die Geschichte um Dr. Sarah König fort. Die Handlung spielt weiterhin im idyllischen Fantasie-Dorf Wiesenkirchen am Schliersee.

Seit dem 7. Mai 2024 wird die zweite Staffel von "Die Landarztpraxis" auf Sat.1 ausgestrahlt, die Sendetermine liegen von Montag bis Freitag um 19 Uhr - sowohl im linearen Fernsehen als auch beim Streaming-Dienst Joyn.

Zum Start der neuen Staffel musste Fabian sich nach einem schweren Autounfall in der Reha erholen, begleitet von seiner neuen Freundin Sarah. Um in der Praxis auszuhelfen, kehrt Fabians Schwester Isa nach 20 Jahren zurück - nicht zuletzt möchte sie dabei die Beziehung zu ihrem Vater Georg kitten. Auch ihre alte Liebe Lukas erscheint plötzlich wieder auf der Bildfläche. Gleichzeitig taucht Max' Ex-Frau Marie auf und sucht nach 15 Jahren Kontakt zu ihrem Sohn Basti. Was bringt die Zukunft? Die Folgen 13 bis 17 sind in der Woche ab dem 27. Mai 2024 zu sehen.

"Die Landarztpraxis": Folge 13 der 2. Staffel am 27. Mai 2024

Das Leben geht weiter

Isa ist beunruhigt, als Lukas das Tagebuch seiner verstorbenen Frau Doro findet. Sie fürchtet, dass die Enthüllung von Doros Affäre ihn aus der Bahn werfen könnte. Zu ihrer Erleichterung entscheidet Lukas jedoch, das Tagebuch nicht zu lesen. Er möchte Doro ruhen lassen und abschließen. Lukas' mutige Entscheidung berührt Isa tief und lässt sie eine wichtige Erkenntnis gewinnen.

Darum geht es in den Folgen 14 bis 17 von Staffel 2 der Serie "Die Landarztpraxis"

Damit ist die Geschichte natürlich noch lange nicht zu Ende. Diese Woche gibt es vier weitere Folgen von "Die Landarztpraxis":

Folge 14: Herz kämpft gegen Verstand

Isa fühlt sich erleichtert, nachdem sie Daniel am Telefon klargemacht hat, dass ihre Ehe vorbei ist. Ihr Neustart in Wiesenkirchen verläuft vielversprechend: Sie genießt ihre Arbeit in der Praxis und hat gute Freunde gefunden. Doch mit ihrem Vater kommt es immer wieder zu Konflikten. Nach einem weiteren heftigen Streit wird ihr, auch dank Lukas' Unterstützung, klar, dass sie die Hoffnung auf Versöhnung aufgeben muss, so schwer ihr das auch fällt.

Folge 15: Der Liebesbeweis

Isa erlebt eine Überraschung, als sie an diesem Morgen die Praxis betritt: Ein prächtiger Blumenstrauß erwartet sie. Doch ihre Freude währt nur kurz, als sie den Absender erkennt – ihr Noch-Ehemann Daniel, der die Trennung nicht akzeptieren will. Isa ist erleichtert, die USA hinter sich gelassen und Distanz zu Daniel geschaffen zu haben. Was sie jedoch nicht weiß: Georg und Alexandra schmieden einen Plan, Daniel zu kontaktieren, um Isa loszuwerden.

Folge 16: Niemals geht man so ganz

Isa hatte ihr Geheimnis nur Lukas anvertraut: ihre Ehe mit Daniel. Doch nun ist sie schockiert, als sie erfährt, dass Alexandra Nachforschungen angestellt hat und nun das halbe Dorf Bescheid weiß. Isa versucht, sich auf ihre Arbeit zu konzentrieren und wird von dem Fall einer jungen Patientin abgelenkt, die in einer gewalttätigen Beziehung steckt. Als Alexandra sieht, wie engagiert Isa sich für die Patientin einsetzt, beginnt sie zu vermuten, dass Isa selbst ähnliches durchgemacht haben könnte.

Folge 17: Offensive

Isa ist entsetzt, als Alexandra ihr gesteht, dass sie hinter ihrem Rücken Kontakt zu ihrem Ehemann Daniel aufgenommen und eine Affäre mit Lukas angedeutet hat. Isa hat Angst, dass Daniel nun aus den USA nach Wiesenkirchen kommt und ihren Neuanfang zerstört. Doch als Isa Daniel anruft, ist sie erleichtert, dass er offenbar bereit ist, die Trennung zu akzeptieren. Plötzlich klingelt es an der Tür ...