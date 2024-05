"Die Landarztpraxis", Staffel 2: Folgen, Darsteller und Handlung

Aktuell läuft Staffel 2 von "Die Landarztpraxis". Alle Infos rund um Sendeterminen und Übertragung gibt es hier.

Nach dem Erfolg der ersten Staffel von "Die Landarztpraxis" wurden die Dreharbeiten für eine neue Staffel bekannt gegeben und nun steht auch der Starttermin fest. In Staffel 1 drehte sich alles um die alleinerziehende Mutter Dr. Sarah König und ihre Teenagertochter Leo. Gleich zwei Männer wirbeln dann das Leben der Mutter auf. Das alles findet am Schliersee in den bayerischen Alpen statt. Rund 60 Folgen wurden bereits für die erste Staffel von "Die Landarztpraxis" produziert, was in Staffel 2 sogar noch gesteigert werden soll.

Wie viele Folgen gibt es von Staffel 2? Wann ist der Start und worum wird es gehen? Alle Infos zu Staffel 2 von "Die Landartzpraxis" lesen Sie hier.

Die Landarztpraxis": Start und Sendetermine von Staffel 2

Zunächst hatte Sat.1 den Start der neuen Folgen für den Sommer angekündigt. Doch zu einem späteren Zeitpunkt verkündete Hauptdarstellerin Caroline Frier, dass "Die Landaztpraxis" bereits im Frühjahr ins TV-Programm zurückkehrt. Genau so wird es nun auch passieren: Der Start-Termin der 2. Staffel von die Landarztpraxis ist der 7. Mai 2024. Fortan gibt es immer montags bis freitags neue Folgen. Diesen Sendeplatz hat bis zum 7. Mai noch "Das Küstenrevier" inne. Die Sendetermine von "Die Landarztpraxis", Staffel 2, im Überblick:

Sendetermine : Ab 7. Mai 2024 montags bis freitags immer um 19 Uhr auf Sat.1

"Die Landarztpraxis": Wie viele Folgen gibt es in Staffel 2?

Bereits in Staffel 1 wurden 60 Folgen der Vorabendserie "Die Landarztpraxis" produziert. In Staffel 2 soll das sogar noch gesteigert werden. Mit der Ankündigung für die Dreharbeiten im Jahr 2024 wurde auch eine genaue Zahl genannt. Geplant haben Sat.1 und Joyn 80 neue Folgen rund um Dr. Sarah König und die Bewohner im bayerischen Wiesenkirchen am Schliersee. Die Folgen waren bisher immer etwa 30 bis 35 Minuten lang. Hier gibt es eine Übersicht zu den Folgen:

Folge 1: 7. Mai 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 2: 8. Mai 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 3: 9. Mai 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 4: 10. Mai 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 5: 13. Mai 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 6: 14. Mai 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 7: 15. Mai 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 8: 16. Mai 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 9: 17. Mai 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 10: 20. Mai 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 11: 21. Mai 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 12: 22. Mai 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 13: 23. Mai 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 14: 24. Mai 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 15: 27. Mai 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 16: 28. Mai 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 17: 29. Mai 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 18: 30. Mai 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 19: 31. Mai 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 20: 3. Juni 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 21: 4. Juni 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 22: 5. Juni 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 23: 6. Juni 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 24: 7. Juni 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 25: 10. Juni 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 26: 11. Juni 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 27: 12. Juni 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 28: 13. Juni 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 29: 14. Juni 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 30: 17. Juni 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 31: 18. Juni 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 32: 19. Juni 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 33: 20. Juni 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 34: 21. Juni 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 35: 24. Juni 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 36: 25. Juni 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 37: 26. Juni 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 38: 27. Juni 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 39: 28. Juni 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 40: 1. Juli 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 41: 2. Juli 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 42: 3. Juli 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 43: 4. Juli 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 44: 5. Juli 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 45: 8. Juli 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 46: 9. Juli 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 47: 10. Juli 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 48: 11. Juli 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 49: 12. Juli 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 50: 15. Juli 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 51: 16. Juli 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 52: 17. Juli 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 53: 18. Juli 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 54: 19. Juli 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 55: 22. Juli 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 56: 23. Juli 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 57: 24. Juli 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 58: 25. Juli 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 59: 26. Juli 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 60: 29. Juli 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 61: 30. Juli 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 62: 31. Juli 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 63: 1. August 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 64: 2. August 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 65: 5. August 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 66: 6. August 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 67: 7. August 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 68: 8. August 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 69: 9. August 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 70: 12. August 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 71: 13. August 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 72: 14. August 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 73: 15. August 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 74: 16. August 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 75: 19. August 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 76: 20. August 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 77: 21. August 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 78: 22. August 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 79: 23. August 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Folge 80: 26. August 2024, 19.00 Uhr, Sat.1

Handlung von "Die Landarztpraxis" Staffel 2

Dr. Fabian Kroiß erlitt einen schweren Autounfall, wodurch er sich mehreren Operationen unterziehen muss. Den Unfall konnte er nur knapp überleben. Fabian befindet sich nun auf Reha, wo Sarah ihn nicht allein lässt. Das frische Beziehungsglück wird allerdings unter Beweisprobe gestellt.

Lesen Sie dazu auch

Fabians Schwester Isa kehrt außerdem nach Bayern zurück. 20 Jahre war sie weg. Sie verließ ihre Heimat aufgrund familiärer Streitigkeiten. Vor allem mit Vater Georg war es schwierig, der seine Tochter als lästig empfand. Nun ist sie eine anerkannte Kinderärztin, die zurück in die Heimat möchte. Einerseits um sich mit dem Vater auszusprechen, auf der anderen Seite gibt es noch einen weiteren Grund, den sie ab 7. Mai 2024 erfahren können.

"Die Landarztpraxis", Staffel 2: Übertragung im TV und Stream

"Die Landarztpraxis" Staffel 2 wird genau wie Staffel 1 im TV auf Sat.1 übertragen. Die Serie läuft jedoch nicht nur im linearen TV-Programm. Auch auf Joyn und und in der Sat.1-Mediathek kann man "Die Landarztpraxis" streamen. Auf Joyn+ kann man außerdem immer montags alle fünf neuen Folgen der Woche vor Ausstrahlung im TV ansehen.

Darsteller in "Die Landarztpraxis" Staffel 2

Wie Senderchef Marc Rasmus bekannt gab, wird die Besetzung der bekannten Hauptfiguren gleich bleiben. Bestätigt wurde das vor allem für Sarah und Fabian. Caroline Frier schlüpft also wieder in die Rolle von Dr. Sarah König, der erfolgreichen Ärztin und alleinerziehenden Mutter der 16-jährigen Leo (Katharina Hirschberg). Oliver Franck verkörpert weiterhin Dr. Fabian Kroiß, der in der Landarztpraxis seines Vaters am Schliersee arbeitet. Schon seit ihrer Jugend kennen sich Fabian und Sarah.

Das ist der gesamte Cast von "Die Landarztpraxis", Staffel 2:

Caroline Frier als Dr. Sarah König

als Dr. Katharina Hirschberg als Leo König

als Oliver Franck als Dr. Fabian Kroiß

als Dr. Alexander Koll als Max Raichinger

als Max Diane Willems als Isabelle „Isa“ Kroiß

als Isabelle „Isa“ Kroiß Michael Raphael Klein als Lukas Seidl

als Sophie Melbinger als Marie Raichinger

als Marie Christian Hoening als Dr. Georg Kroiß

als Dr. Katrin Anne Heß als Dr. Alexandra Seeberger-Kroiß

als Dr. Marion Mathoi als Resi Hinterwimmer

als Resi Hinterwimmer Rosetta Pedone als Bianca Marino

Antonio Putignano als Donato Marino

Gioele Viola als Emilio Marino

Fenja Gerhardter als Feli Marino

Simon Lucas als Basti Raichinger

Die Drehorte von "Die Landarztpraxis" Serie befinden sich übrigens rund um den Schliersee. Von dort stammen die Panorama-Aufnahmen, die häufig zwischen den Szenen gezeigt werden.