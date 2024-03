"Die Passion - Die größte Geschichte aller Zeiten" 2024: Sendetermin und Übertragung heute bei RTL

"Die Passion" ist 2024 erneut bei RTL zu sehen. Hier erfahren Sie alles rund um Sendetermin, Übertragung und Besetzung der "Größten Geschichte aller Zeiten".

Mit "Die Passion - Die größte Geschichte aller Zeiten" landete RTL zu Ostern 2022 einen Überraschungserfolg. Damals schalteten mehr als 3,1 Millionen Menschen ein - mehr als bei irgend einem anderen Programm. Die Inszenierung der Geschichte um die Leiden Jesu Christi war damit die klare Nummer Eins im deutschen Fernsehen. Dieser Erfolg beruhte dabei sicherlich auch auf der Starbesetzung des Spektakels: Die damals in Essen aufgezeichnete Live-Show wurde von Thomas Gottschalk moderiert, die Rolle des Jesus übernahm Sänger und DSDS-Gewinner Alexander Klaws.

Im folgenden Jahr sagte RTL "Die Passion" jedoch überraschend ab. Das löste, ähnlich wie die ursprüngliche Ausstrahlung selbst, gemischte Reaktionen aus. Denn neben vielen begeisterten Zuschauern gab es auch viele, die die Sendung scharf kritisierten. Dass Alexander Klaws etwa Currywurst fürs letzte Abendmahl besorgte, empfanden viele als absolut unverständlich. Doch trotz aller Kritik gibt es 2024 zu Ostern eine neue Ausgabe von "Die Passion - Die größte Geschichte aller Zeiten".

Wann ist "Die Passion" 2024 zu sehen? Wie findet die Übertragung im TV und Stream statt? Welche Stars spielen diesmal mit? Wo sind Tickets für das Event zu kaufen? Hier erfahren Sie alles rund um das TV-Feiertags-Spektakel.

"Die Passion - Die größte Geschichte aller Zeiten" 2024: Sendetermin des TV-Events

Dass die Passionsgeschichte an Ostern erzählt wird, liegt auf der Hand. Bei dem christlichen Feiertag dreht sich alles um die Auferstehung Jesu Christi, der laut Bibel für die Sünden der Menschheit gestorben ist. "Die Passion - Die größte Geschichte aller Zeiten" spielt schon mit ihrem Titel auf dieses Fest an. Erzählt wird dabei allerdings die gesamte Geschichte der letzten Zeit im Leben des Messias.

Dementsprechend wird das Live-Musik-Spektakel auch 2024 in der Osterzeit ausgestrahlt. Allerdings ist "Die Passion" bereits einige Tage vor dem eigentlichen Feiertag im TV zu sehen. Sendetermin für das Feiertags-Spektakel ist diesmal Mittwoch, der 27. März 2024.

Besetzung bei "Die Passion" 2024: Wer ist bei der "größten Geschichte aller Zeiten" dabei?

"Die Passion" punktete letztes Mal mit Erzähler Thomas Gottschalk und Hauptdarsteller Alexander Klaws beim Publikum. Auch dieses Mal sind wieder bekannte Promis bei der großen Live-Musik-Inszenierung dabei. Diese findet 2024 jedoch nicht in Essen, sondern in Kassel statt.

Mittlerweile hat RTL alle Infos zum Cast bekanntgegeben: Ben Blümel, Sänger, Schauspieler und Moderator, wird in diesem Jahr die Hauptrolle des Jesus übernehmen. Er spielt damit die zentrale Figur der Ostergeschichte. Für den 42-jährigen Berliner stelle die Rolle eine echte Herausforderung dar: "Meine Erwartungen an "Die Passion" sind wirklich groß. Es ist großartig, Teil davon zu sein und vor allem alles zu geben, um die größte Geschichte der Welt durch moderne Popsongs neu zu interpretieren", sagte der Schauspieler gegenüber RTL.

Statt Thomas Gottschalk wird diesmal Hannes Jaenicke die Rolle des Erzählers übernehmen. Jaenicke ist als Schauspieler, Autor und Umweltaktivist bekannt. Auch die Besetzung der Figur Judas ist offiziell: Der Schauspieler und Musiker Jimi Blue Ochsenknecht wird Judas spielen, den Jünger, der Jesus an die Autoritäten verraten hat.

Bei RTL erklärte Jimi Blue, dass er schon immer eine solche Rolle verkörpern wollte: "Ich habe immer davon geträumt, einen echten Bösewicht zu spielen - und Judas ist einer der bekanntesten Bösewichte der Geschichte. Andererseits ist sein Charakter viel komplexer als nur "böse". Ich freue mich sehr darauf, all die Nuancen herauszuarbeiten."

Die Besetzung der Rolle der Maria mit Nadja Benaissa dürfte ebenfalls großes Aufsehen erregen: Die 1982 in Frankfurt am Main geborene Singer-Songwriterin gehört als Mitglied der Girlgroup "No Angels" zu den Stars im Bereich Soul, R&B und Pop - auch als Solistin hat sie sich einen Namen gemacht. "Es hat mich tief in meinem Innersten berührt, als ich erfuhr, dass ich Maria sein darf", sagt sie im RTL-Interview. "Mir bedeutet der Glaube an Gott sehr viel. Er gibt mir Kraft, Zuversicht und Sinn in meinem Leben. Maria hat viel Schmerz aber auch Segen in ihrem Leben erlebt. Ich bin gesegnet, all diese Emotionen einer Frau und Mutter beim Singen spüren und ausdrücken zu dürfen."

Der letzte Name des Casts wurde nun auch bekannt gegeben. Der Bochumer Schauspieler Ralf Richter wird im diesjährigen Musik-Event, die Rolle des Schurken Barabbas übernehmen. Die Besetzung der Rolle wurde über Social Media Kanäle von den Nutzern bestimmt.

Ende Februar 2024 hat RTL weitere Darsteller bekanntgegeben. So wird beispielsweise der GZSZ-Star Timur Ülker in die Rolle des Petrus schlüpfen und der renommierte Schauspieler Francis Fulton-Smith gehört als römischer Präfekt Pontius Pilatus zum Cast. Prominente Persönlichkeiten werden auch die Rollen der Jünger übernehmen, darunter der ehemalige Viva-Moderator Mola Adebisi, Let's Dance-Tänzer Zolt Sandor Cseke und Schlagersängerin Stefanie Hertel. Hier ist die vollständige Übersicht zu den Jüngern:

Mola Adebisi (Musiker & Moderator)

(Musiker & Moderator) Stefanie Hertel (Schlagersängerin)

(Schlagersängerin) Zolt Sandor Cseke (Profitänzer bei Let's Dance )

) Linda Teodosiu (Sängerin)

(Sängerin) Vincent Gross (Schlagersänger)

(Schlagersänger) Joey Heindle (Sänger und Ex-DSDS Teilnehmer)

(Sänger und Ex-DSDS Teilnehmer) Larissa Marolt (Model & Schauspielerin)

(Model & Schauspielerin) Bella Lesnik (Moderatorin)

(Moderatorin) Lisa Küppers (Schauspielerin)

(Schauspielerin) Rene Casselly (Zirkusartist & Ninja Warrior 2021)

Wie können Zuschauer ein Teil der Show werden?

Neu ist dieses Mal, dass die Zuschauer selbst aktiv an der Besetzung teilnehmen können. Das funktioniert auf gleich zwei verschiedene Arten. Zum Einen sucht RTL nach Personen, die an der großen Prozession durch die Kasseler Innenstadt teilnehmen möchten. Benötigt werden etwa 100 Kreuzträger und rund 700 weitere, die die Prozession begleiten. Bewerben konnte man sich hierfür bis zum 29. Februar auf prozession.diepassion.de.

Die zweite Möglichkeit ins Geschehen einzugreifen bestand für die Zuschauer darin, über die Besetzung des Verbrechers Barabbas abzustimmen. Dazu müssen sie lediglich einen Kommentar beim hier verlinkten Instagrampost von RTL abgeben. Im vergangenen Jahr verkörperte noch Schauspieler Martin Semmelrogge den Barabbas. Häufig genannt wurden bisher der Leipziger Schauspieler Hendrik Duryn, aber auch Entertainer Giovanni Zarella wurde bereits in die Runde geworfen. Der Schauspieler Ralf Richter wird die Rolle besetzen.

Übertragung von "Die Passion - Die größte Geschichte aller Zeiten" im TV und Stream

Die Idee von "Die Passion - Die größte Geschichte aller Zeiten" als TV-Mega-Event stammt aus den Niederlanden. Dort findet das Programm bereits seit rund 13 Jahren statt. Nach Deutschland hat dieses Konzept der TV-Sender RTL gebracht.

Mit der ersten Übertragung von "Die Passion" war RTL 2022 mit 3,14 Millionen Zuschauern ein Quotenerfolg gelungen. Der Sender übernimmt daher auch 2024 wieder die Übertragung von "Die Passion" im Fernsehen.

Darüber hinaus gibt es auch noch die Möglichkeit, das Ereignis im Stream auf RTL+ zu sehen. Auf dem sendereigenen Streamingdienst sind die Ausstrahlungen aus dem regulären TV-Programm auch immer im Live-Stream anzuschauen.

"Die Passion" 2024: Wiederholung im TV oder Stream

Eine Wiederholung von "Die Passion" gab es letztes Mal nicht im TV, dieses Jahr aber schon: Die Wiederholung wird spät in der Nacht am Karfreitag, 29. März, im Fernsehen auf RTL ausgestrahlt.

Neben der TV-Wiederholung gibt es auch nach Ostern die Möglichkeit, "Die Passion" erneut anzusehen. Alle Sendungen, die auf RTL gezeigt werden, bleiben in der Regel noch eine Weile auf RTL+ verfügbar. Wer darauf zugreifen möchte, muss jedoch ein Abo beim Streaminganbieter abschließen. Ein solches Abonnement ist ab 6,99 Euro pro Monat erhältlich.

Tickets für "Die Passion" 2024

"Die Passion - Die größte Geschichte aller Zeiten" findet 2024 in Kassel statt. Dort gibt es neben der eigens dafür aufgebauten Bühne zum Abschluss des Spektakels auch noch eine Prozession durch die Innenstadt. Dass das Schauspiel mitten in der Stadt aufgeführt wird, hat jedoch auch einen Nachteil - es gibt nicht so viel Platz wie in einer großen Halle. Insgesamt stehen für die Veranstaltung daher nur 8000 Tickets zur Verfügung.

Die gute Nachricht ist jedoch, dass die Tickets kostenlos zu haben sind. Die Stadt Kassel selbst bietet sie auf ihrer Website unter kassel.de/diepassion an. Darüber hinaus sind sie auch noch in der Web-App visit.kassel.de und vor Ort in der Tourist Information sowie am Kassel Service Point in der GALERIA zu erwerben.