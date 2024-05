Die RTL-Wasserspiele 2024: Termin und Übertragung im TV & Stream

Die "RTL-Wasserspiele" 2024 finden in diesem Jahr zum dritten Mal statt. Alle Infos zum Termin und der Übertragung im TV und Stream lesen Sie hier.

Bei den "RTL-Wasserspielen" stellen acht Promis ihre Wassertauglichkeit auf die Probe. Dafür verschlägt es die Kandidaten auf die kanarischen Inseln, um genau zu sein auf die Insel Teneriffa. Im Siam Park müssen sich die Teilnehmer unterschiedlichen Challenges stellen. Der Wasserpark gehört zu den größten der Welt und bietet mit 29 Rutschen und einem Wellenbecken mit Wellen von bis zu 4 Metern genug Platz für die Spiele. Die Kandidaten müssen sich beispielsweise an einem Kran über das Wellenbecken schwingen, werden mit 60 km/h über das Wasser gezogen oder müssen sich dem "Tower of Power" mit 28 Meter freiem Fall stellen. Wer schlägt sich in dem Wasserpark am besten und holt sich den Pokal? Alle Infos zur Übertragung der Sendung im TV und Stream gibt es hier.

Die "RTL-Wasserspiele" 2024: Sendetermin

Passend zum Start in den Frühling und Sommer finden die "RTL-Wasserspiele" statt. Am Samstag, den 18. Mai 2024, stellen sich die acht Kandidaten und Kandidatinnen den Challenges im Siam Park auf Teneriffa. Unter den Teilnehmern sind zum Beispiel Antonia Hemmer, Valentin Lusin oder Serkan Yavuz. Los geht es zur Primetime um 20.15 Uhr.

Die "RTL-Wasserspiele" 2024: Übertragung im TV und Stream

Übertragen werden die "RTL-Wasserspiele", wie der Name der Show schon verrät, von RTL. Eine Wiederholung im linearen TV-Programm wird es nicht geben. Die Zuschauer und Zuschauerinnen müssen sich jedoch nicht einzig und alleine auf den Fernseher verlassen. Parallel zur Ausstrahlung kann man die Wasserspiele auch im Stream auf RTL+ verfolgen. Auch nach dem offiziellen Sendetermin steht die Aufzeichnung der Show noch online zur Verfügung. Hierzu benötigt man jedoch ein kostenpflichtiges Abo für den sendereigenen Streamingdienst. Das RTL+-Abo bekommt man aktuell ab 6,99 Euro im Monat. Hier finden Sie den Überblick mit allen wichtigen Informationen zur Übertragung der "RTL-Wasserspiele":

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

Sendung: "RTL-Wasserspiele" 2024

"RTL-Wasserspiele" 2024 Termin: Samstag, 18. Mai 2024

Samstag, 18. Mai 2024 Uhrzeit: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Stream: RTL +

Die Moderatoren bei den "RTL-Wasserspielen" 2024

Moderiert werden die "RTL-Wasserspiele" von Laura Papendick und Jan Köppen. Laura Papendick kennt man eigentlich als Fußballmoderatorin bei RTL. Auch bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 steht sie für den Sender vor der Kamera. Jan Köppen moderiert ebenfalls schon lange für den Sender RTL. Beim " Dschungelcamp" steht er an der Seite von Sandra Zietlow vor der Kamera. Auch bei "Dschungelcamp-Alltars" 2024 wird Jan Köppen wieder als Moderator zu sehen sein. Ergänzt wird das Moderationsduo noch durch dem "Bademeister" Oliver Pocher. Der 46-Jährige ist Komiker und Fernsehmoderator. In diesem Jahr geht er außerdem mit seinem eigenen Comedy-Programm auf Tour. Laura Papendick, Jan Köppen und Oliver Pocher werden die Zuschauer und Zuschauerinnen dann am 18. Mai 2024 durch den Abend führen.

Die Kandidaten bei den "RTL-Wasserspiele"n 2024

Die "RTL-Wasserspiele" finden bereits seit dem Jahr 2022 mit Oliver Pocher statt. Im ersten Jahr gewann Benjamin Melzer die goldenen Badekappe. Im Jahr darauf trat Cecilia Asoro in seine Fußstapfen. Wer wird in diesem Jahr König oder Königin des Wasserparks? Hier finden Sie einen Überblick über die Kandidaten bei den "RTL-Wasserspielen" 2024:

Antonia Hemmer (24), Content Creatorin und TV-Star

(24), Content Creatorin und TV-Star Isi Glück (33), Partysängerin

Jess Maura (27), Schauspielerin

(27), Schauspielerin Nina Moghaddam (43), Moderatorin & Coach

(43), Moderatorin & Coach Adriano Salvaggio (29), Logistiker

Pascal Hens (44), ehemaliger Handballspieler und TV-Handball-Experte

(44), ehemaliger Handballspieler und TV-Handball-Experte Serkan Yavuz (27), Content Creator und Podcaster

(27), Content Creator und Podcaster Valentin Lusin (37), Profitänzer und Choreograf

(lob)