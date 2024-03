"Die Wollnys" 2024: Sendetermine und Übertragung der Doku-Soap

Auch 2024 sind "Die Wollnys" mit neuen Folgen zurück. Hier erfahren Sie alles rund um die Sendetermine und die Übertragung der neuen Staffel.

Sie gehören mittlerweile fest zum Fernseh-Inventar der Bundesrepublik: "Die Wollnys" melden sich auch 2024 mit Einblicken in ihr Familienleben zurück. In den neuen Folgen können die Zuschauer wieder neues von Deutschlands wohl bekanntester Großfamilie erfahren, zu der mittlerweile stolze 14 Menschen aus drei Generationen der "Wollnys" zählen.

Dass es bei so vielen Kindern und Enkelkindern zu jeder Menge Meinungsverschiedenheiten und daraus entstehendem Drama kommt, ist wenig überraschend. Da der aus Neuss stammenden Großfamilie nie die Probleme ausgehen, ist auch 2024 wieder für jede Menge unterhaltende Geschichten gesorgt. Unter anderem gibt es Probleme mit dem Ferienhaus in der Türkei. Auch die Planung der gemeinsamen Vierertaufe der neuesten Familienmitglieder gestaltet sich schwieriger als gedacht.

Wann sind die neuen Folgen von "Die Wollnys" im TV zu sehen? Wo sind sie im Stream zu finden? Werden die neuen Folgen auch im TV wiederholt? Alle Infos rund um die neue Staffel von "Die Wollnys" erfahren Sie hier.

"Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" 2024: Seit wann laufen die neuen Folgen?

Los ging es mit den neuen Folgen von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" Anfang März. Die Show ist dabei ihrem bisherigen Sendeplatz am Mittwochabend treu geblieben und geht seit dem Start am 6. März zur Primetime um 20.15 Uhr an den Start. Seitdem gibt es "Die Wollnys" wieder wie gewohnt einmal die Woche mit zwei neuen Folgen zu sehen.

"Die Wollnys" - Die neuen Folgen 2024

Die einzelnen Staffeln von "Die Wollnys" sind immer unterschiedlich lang. Das spiegelt die verschiedenen Geschehnisse im Leben der Großfamilie auch gut wieder, denn in manchen Jahren passiert einfach mehr als in anderen. Die Anzahl der Folgen der Staffeln schwankte daher in den vergangenen Jahren zwischen 12 und 20. In diesem Jahr gibt es, stand jetzt, zwölf neue Folgen.

Auch die neuen Folgen werden immer im Doppelpack am Mittwochabend ausgestrahlt. Das sind die Sendetermine der neuen Folgen von "Die Wollnys" 2024:

Mittwoch, 6. März: Folge 1 (20.15 Uhr)

Mittwoch, 6. März: Folge 2 (21.15 Uhr)

Mittwoch, 13. März: Folge 3 (20.15 Uhr)

Mittwoch, 13. März: Folge 4 (21.15 Uhr)

Mittwoch, 20. März: Folge 5 (20.15 Uhr)

Mittwoch, 20. März: Folge 6 (21.15 Uhr)

Mittwoch, 27. März: Folge 7 (20.15 Uhr)

Mittwoch, 27. März: Folge 8 (21.15 Uhr)

Mittwoch, 3. April: Folge 9 (20.15 Uhr)

Mittwoch, 3. April: Folge 10 (21.15 Uhr)

Übertragung von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" im TV und Stream

Als ein Klassiker der deutschen Doku-Soaps ist "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" wenig überraschend auf RTL2 zuhause. Schon 2011 feierte die Show auf dem Sender ihr Debüt und ist seitdem nicht mehr aus dem Programm wegzudenken. Insgesamt wurden bereits mehr als 300 Folgen der Sendung rund um die aus Neuss stammende Großfamilie ausgestrahlt.

Doch mittlerweile sind "Die Wollnys" nicht mehr nur im TV zu finden. Auch im Stream gibt es die Folgen der Serie, auf RTL+ stehen alle 300+ Folgen der Serie auf Abruf bereit. Wer diesen Service nutzen möchte, der muss allerdings über ein entsprechendes RTL+-Paket verfügen, welches zwischen 6,99 und 14,99 Euro im Monat kostet. Mit einem solchen Abo lässt sich dann aber auch das reguläre TV-Programm von RTL2 im Stream schauen.

Wiederholung von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie"

Als Publikumsliebling wird "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" auch recht häufig im Fernsehen wiederholt. In der Regel werden die neuen Folgen einer Staffel direkt in der Nacht der Erstausstrahlung noch einmal gezeigt. Daran hat sich auch 2024 nichts geändert - "Die Wollnys" füllen weiterhin das Nachtprogramm bei RTL2.

Darüber hinaus gibt es die neuen Folgen aber nach ihrer TV-Premiere natürlich auch im Stream auf RTL+. Dort stehen sie den Zuschauern die ersten 30 Tage sogar kostenlos zur Verfügung - erst danach wird für das Ansehen ein Abo nötig.