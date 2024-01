Dschungelcamp 2024: Cora Schumacher musste ins Krankenhaus - RTL äußert sich

Cora Schumacher besuchte nach ihrem Aus im Dschungelcamp ein Krankenhaus in Australien, um ihren Gesundheitszustand abchecken zu lassen.

Cora Schumacher muss ins Krankenhaus! Diese Meldung sorgte im ersten Moment für Sorge. Ging es Cora Schumacher doch schlechter im Dschungelcamp als angenommen? Als Grund für Coras frühzeitig Dschungelcamp-Auszug werden gesundheitliche Gründe angegeben. Dr. Bob jedoch erklärte nach Coras Auszug, dass er und sein Team sie regelmäßig untersucht haben und es eigentlich keine medizinischen Gründe dafür gäbe. Das sorgte für Verwunderung und Spekulationen.

In einem Interview mit RTL kurz nach ihrem Ausstieg schildert Cora noch einmal die Situation, zeigt sich mit Schal und heißerer Stimme vor der Kamera. "Die Produktion hat sich so lieb um mich gekümmert", so Cora auf Instagram. Man habe immer wieder versucht noch etwas zu testen, damit es ihr besser ginge, aber es wurde einfach immer stärker.

Am Mittwochmorgen begab sich Cora Schumacher dann in ein Krankenhaus, beziehungsweise eine Privatklinik, um sich noch einmal durchchecken zu lassen, das bestätigt auch RTL.

Dschungelcamp 2024: Cora Schumacher gibt mehr Details zu ihrem Auszug

Dass sie sich noch einmal untersuchen lassen möchte, verkündete Cora bereits in ihrer Instagram Story Mittwochmorgens. Sie vermute, dass ihr Kehlkopf entzündet sei. Wie schlecht es ihr wirklich im Dschungelcamp ging, führte sie hier noch einmal aus, denn als Zuschauer war es gar nicht so offensichtlich. Man hörte zwar an ihrer Stimme, dass diese kratzig klang, wusste aber nicht wirklich, wie es um Cora stand. Umso überraschender und auch sehr plötzlich wirkte Coras Auszug aus dem Dschungelcamp dann auf die Zuschauer.

Es handle sich laut den Ärzten vor Ort um ein "Post-Covid-Problem": "Ich hatte das erste Mal Covid und habe mir offenbar eine ziemlich gute Variante ausgesucht. Ich habe vier Wochen damit zu tun gehabt. Bin zwar rechtzeitig zum Abflug nach Australien wieder gesundgeschrieben worden, weil ich offensichtlich gesund war. Bin dann aber aus dem Flieger ausgestiegen hier in Australien und habe schon gemerkt, dass da noch was hinterherkommen wird und das wurde dann jeden Tag schlimmer. So richtig schlimm wurde es an dem Tag, als ich ins Dschungelcamp eingezogen bin. Hinzu kam dann noch mein Asthma."

Cora Schumacher hatte Panikattacke im Dschungelcamp

Weiter erzählt sie, dass sie dadurch sehr, sehr schlecht Luft bekommen habe: "Da kann man dann schon mal eine Panikattacke bekommen. Die hatte ich dann auch an besagtem Tag in der Nacht." Damit bezieht sie sich auf die Nacht vor ihrem Auszug, als sie plötzlich sagte, dass sie nicht mehr könne. Beim Hinlegen hatte sich das Atemproblem wohl so verstärkt, durch den Lagerfeuerrauch, dass sie kaum noch Luft bekommen habe. "Es hat sich angefühlt, als ob ein Elefant auf meiner Lunge waten würde", so Cora.

Und in einer Show dem Lagerfeuer aus dem Weg gehen, dass sich größtenteils um ein Lagerfeuer drehe, wäre einfach unmöglich gewesen. Daher habe sie schweren Herzens den Entschluss gefasst, das Dschungelcamp zu verlassen, da sie Langzeitschäden vermeiden wollte. Ihr Auszug sei ihr aus deshalb so schwergefallen, da sie solch einen tollen Rückhalt, wie sie ihn im Dschungelcamp von den anderen Kandidaten erfahren habe, von zu Hause gar nicht kenne. Die 25 Prozent weniger Gage nehme sie dann aber gerne in Kauf, das sei ihr ihre Gesundheit definitiv wichtiger.

Dschungelcamp 2024: Cora Schumacher gibt Spitze gegen Dr. Bob ab

Ganz so harmonisch wie es im RTL-Interview noch wirkte, wirkt es in Coras Story aber nicht, denn sie schießt bei ihren Ausführungen noch gegen Dr. Bob: "Der hat mich nicht mal selbst betreut und ist noch nicht mal ein richtiger Arzt. Der kann gar keine medizinische Bewertung abgeben. Und wenn ich eine medizinische Notwendigkeit gesehen habe, das Format zu verlassen, dann ist das so!", so Cora in ihrer Story.

Dschungelcamp: RTL äußert sich zu Cora Schumacher

RTL gibt allerdings Entwarnung, Cora hat das Krankenhaus bereits wieder verlassen und postete bereits Bild aus einem Restaurant mit den Begleitern andere Dschungelcamp-Kandidaten. RTL schreibt daher: "Da können wir Entwarnung geben: Die Gesundheit und Sicherheit unserer Stars hat immer höchste Priorität, egal ob im Camp oder im Hotel Imperial. Im Camp ist ein Ärzteteam rund um die Uhr und bei Bedarf jederzeit verfügbar. Weil Cora Schumacher aktuell im Hotel Imperial verweilt, haben wir sie zur Nachuntersuchung geschickt. Auch hierbei ist keine abweichende medizinische Einschätzung gestellt worden. Es bleibt dabei, es gibt keine medizinischen Gründe für Cora Schumachers Auszug."

In ihrer Story räumte Cora Schumacher auch noch mit weiteren Gerüchten auf, wie etwa, dass sie eine Verschwiegenheistklausel bezüglich der Schumacher-Familiengeschichten unterschrieben habe. "Ich kann alles sagen, was ich möchte, mache ich aber nicht aus Respekt vor der Familie", so Cora. Und auch einen Seitenhieb Richtung Olli Pocher kann sie sich nicht verkneifen. Sie stellt sogar in den Raum, dass Olli die Gerüchte über ihre Affäre gestreut haben könnte.