Dschungelcamp 2024: Influencer Twenty4Tim geht nicht ohne Security raus

Im Dschungelcamp erzählt Influencer Twenty4Tim öffentlich vom Hass im Netz, der ihm entgegenschlägt. Doch auch im echten Leben muss der 23-Jährige Angst vor Anfeindungen haben.

Betrachtet man das Leben von Influencer und Tiktok-Star Twenty4Tim von außen, könnte man meinen, er hätte keine Sorgen. Schließlich ist er mit seinen 23 Jahren schon sehr bekannt und erfolgreich. Doch an Tag 2 des Dschungelcamps erzählt Tim, wie viel Hass ihm aus dem Netz entgegenschlägt. Und auch im echten Leben wird er angefeindet - so extrem, dass er sich ohne Security nicht mehr vor die Türe traut.

Dschungelcamp 2024: Hater greifen Twenty4Tims Familie an

Millionen Menschen folgen Tim Kampmann in den Sozialen Medien. Dabei wird er aber nicht von allen geliebt, wie er im Dschungelcamp erzählt: "Ich gehe fast immer mit Security aus dem Haus und meine Zuschauer wissen das gar nicht. Das ist so eins meiner größten Geheimnisse." Die Security brauche er, denn der Hass trete auch in der Realität immer mal wieder auf. Sogar seine Familie werde auf der Straße beleidigt: "Meiner Mutter rufen sie 'Hurentochter' hinterher."

Twenty4Tim glaubt, es liege auch an seiner androgynen Art, dass er Hass bei den Menschen erzeuge: "Dass ich für meine Art und mein Dasein irgendwie beleidigt oder bedroht werde, das habe ich eigentlich schon seit – ist schlimm, dass man das sagen muss – aber ich glaube, seit Kindes an." Er glaube, dass es Menschen gebe, die seine "nicht sehr maskuline" Art suspekt fänden. Insbesondere Mitkandidatin Sarah Kern zeigt sich schockiert von Tims Erzählungen.

Dschungelcamp 2024: Das war sein größter Shitstorm

Seinen größten Shitstorm habe Tim vor zwei Jahren bekommen. Nach der großen Flutkatastrophe 2021 habe er in seiner Instagram-Story von dem vollgelaufenen Keller seiner Mutter geredent und sei dabei auch melodramatisch gewesen. Eines war ihm zu diesem Zeitpunkt nicht klar: "Ich wusste nicht, dass es ein Riesenproblem in ganz Deutschland ist."

Der Vorwurf der Menschenmassen: Tim hätte das Leid der Menschen ausgenutzt. So sei sein Content aber nicht gemeint gewesen. "Das hängt mir bis heute nach", sagt Tim.

Auch wenn Tim versucht, all das nicht an sich heranzulassen, habe er Angst, was als nächstes kommen könnte.

