Dschungelcamp 2024: Kim Virginia über ihre Affäre mit Weltstar The Weeknd

Kim Virginia sorgte im Dschungelcamp für großes Drama. Auch ihr Liebesleben ließ das Internet diskutieren. Schließlich behauptete sie, eine Affäre mit Weltstar The Weeknd gehabt zu haben. Was ist dran?

Es war ein heiß diskutiertes Thema im Internet: An Tag 12 im Dschungelcamp behauptete Reality-TV-Star Kim Virginia, eine Affäre mit dem kanadischen Sänger und Songwriter The Weeknd gehabt zu haben. Aber stimmt das? Betrachtet man die Kommentare in den Sozialen Medien, merkt man: Nicht jeder glaubt der 28-Jährigen. Nach ihrem Dschungel-Auszug äußert sich Kim nun im Interview mit der BILD-Zeitung.

Dschungelcamp 2024: Was hat Kim Virginia über The Weeknd erzählt?

In einem Plausch mit dem TikTok-Star Twenty4Tim erzählte Kim Virginia: "Ich hatte mal etwas mit einem Rapper. Hört sich an wie Wochenende." Sofort weiß Tim, auf wen Kim anspielt und fragt: "'The Weeknd'?" Er kann das nicht glauben und sagt deswegen: "Das ist ja so, als wenn ich sagen würde, ich hatte Sex mit Taylor Swift." Kim gab daraufhin zu verstehen, dass The Weeknd nicht immer berühmt war, die Affäre also schon eine Weile zurückliege.

Wem der Name "The Weeknd" nichts sagen sollte: Der kanadische Musiker Abel Makkonen Tesfaye, bekannt als The Weeknd, verkaufte weltweit bereits über 250 Millionen Tonträger. Das US-amerikanische Wirtschaftsmagazin Forbes schätzte 2019 sein Vermögen auf 40 Millionen US-Dollar. Besonders bekannt ist sein Song "Blinding Lights", der laut Angaben des Marktforschungsinstituts GfK zehn Wochen in Deutschland auf Platz 1 der Charts stand.

Dschungelcamp 2024: Wie kam es zu der Affäre zwischen Kim Virginia und The Weeknd?

Im Interview mit einem Reporter der BILD-Zeitung äußert sich Kim nochmals genauer zur Affäre mit The Weeknd. Eine Freundin von ihr hätte in der Jugend eine Affäre mit The Weeknd gehabt, erzählt die Mannheimerin: "Sie ist jetzt mit jemand anderem zusammen und gab mir ihr Einverständnis, mit ihm in Kontakt zu treten. In Los Angeles begann dann etwas zwischen uns."

Zwei bis drei Monate soll die Affäre zwischen Kim und dem Weltstar gedauert haben. Dabei hätten sie sich nicht häufig gesehen, dennoch kamen sie sich nah. "Er küsst gut, ist aber nicht mein Typ und hat auch seine Probleme", plaudert Kim aus dem Nähkästchen.

Dschungelcamp 2024: So geht es weiter für Kim Virginia

Im Interview mit BILD erzählte Kim auch, wie es beruflich für sie weitergehen soll. So plane die ehemalige Flugbegleiterin, in einem Horrorfilm mitzuspielen. Sie wolle außerdem einen Song veröffentlichen und an einer Dating-Show in den USA teilnehmen. Zumindest, wenn sie bis dahin nicht wieder in einer Beziehung ist. Kim soll sich nämlich in einen australischen Security-Mitarbeiter verguckt haben, der sich vor ihrer Ankunft im Camp um sie kümmerte. "Er möchte mir das Surfen beibringen, und wir haben einige Tage vor dem Camp zusammen verbracht", schwärmt Kim laut BILD. Ex-Lover Mike Heiter, um den sich für Kim alles im Camp drehte, scheint also vergessen.

Wer die diesjährige Staffel "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" verpasst hat und erfahren möchte, wer Dschungelkönig wird, kann die Folgen auf RTL+ streamen oder jetzt alles Wichtige zum Dschungel in unserem Live-Ticker nachlesen.