"Dschungelcamp" 2024 : Wer ist raus nach Folge 13?

Hier erfahren Sie, wer in der 13. Folge der 17. Staffel von "Dschungelcamp" 2024, die Sendung verlassen musste: Wer ist raus?

Was passiert wenn man mehr oder minder prominente Kandidaten einer Situation voller Ekel und kaum Luxus aussetzt? Dieses Konzept ist seit Jahren mit mehr als 16 Staffeln, das Erfolgskonzept von RTL. Die Sendung "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ist auch allgemein bekannt als Dschungelcamp. Zwei Wochen lang müssen sich die Kandidaten im australischen Dschungel beweisen. Dabei stellen sie sich Herausforderungen wie Dreck, Schleim oder wilden Tieren aller Art während sie in minimalistischen Bedingungen zu überleben versuchen. Keiner ist sicher und nur einer kann Dschungelkönig oder -königin werden. In jeder Folge kann ein Kandidat die Sendung verlassen.

So war es auch in der 13. Folge der 17. Staffel von "Dschungelcamp" 2024 der Fall. Hier erfahren Sie, wer am 31. Januar die Sendung verlassen musste.

"Dschungelcamp" 2024: Wer ist am 31. Januar rausgeflogen?

Das erste Mal wurde "Dschungelcamp" 2004 im deutschen Fernsehen gezeigt, aber erst seit 2011 gibt es, mit der Ausnahme des Coronajahrs 2021, jährlich eine neue Staffel der Sendung. Sonja Zietlow und Daniel Hartwich moderierten ab 2012 gemeinsam die Show. Davor stand Dirk Bach neben Zietlow vor der Kamera. 2022 übernahm Jan Köppen die Moderationsrolle neben Zietlow, nachdem Hartwich die Sendung verließ. Bekannte und unbekannte Promis traten jedes Jahr als Kandidaten bei der herausfordernden Dschungel-Sendung an. Ab dem 19. Januar 2024 waren 12 Kandidaten in der aktuellen Staffel der Sendung dem australischen Dschungel ausgeliefert. Dabei kämpfen Ex-Nationalspieler, Schauspiellegenden, Models und Sängerinnen um die Krönung zum Dschungelkönig oder zur Dschungelkönigin im großen Finale.

Unter den Kandidaten von 2024 war auch der "GZSZ"-Schauspieler Felix von Jascheroff. Der 41-Jährige spielt seit vielen Jahren bei der Kultsendung "GZSZ" auf dem gleichen Sender. Sein Ziel war, dem Publikum im Reality-TV zu zeigen, dass auch Promis normale Menschen sind und sich nicht vor dem Dschungelleben scheuen. Nachdem er die wenigsten Zuschauerstimmen in der 13. Folge der Staffel erhielt, muss er die Sendung verlassen.

Es mussten zwar nicht jede Folge Kandidaten die Sendung verlassen, aber dennoch musste bereits die Hälfte der Promis sich vom Dschungel verabschieden. Das Finale am 4. Februar rückt näher und somit auch die Chance auf das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro. Für diese Kandidaten ist der Wettstreit jedoch vorbei:

Cora Schuhmacher (raus in Folge 3)

(raus in Folge 3) Sarah Kern (raus in Folge 9)

(raus in Folge 9) Anya Elsner (raus in Folge 10)

(raus in Folge 10) David Odonkor (raus in Folge 11)

(raus in Folge 11) Heinz Hoenig (raus in Folge 12)

(raus in Folge 12) Felix von Jascheroff (raus in Folge 13)

Welche Teilnehmer sind bei "Dschungelcamp" 2024 noch dabei?

Sechs Kandidaten sind noch im Rennen. Sie haben noch die Chance, die Dschungelkrone zu gewinnen und den Titel Dschungelkönig oder -königin zu erhalten. Hier finden Sie die Kandidaten, die noch im Rennen sind auf einem Blick:

Twenty4Tim (23, Influencer )

) Leyla Lahouar (27, Ex-Bachelor-Kandidatin)

Kim Virginia Hartung (28, Reality-Sternchen)

(28, Reality-Sternchen) Lucy Diakovska (57, Sängerin)

(57, Sängerin) Mike Heiter (31, Reality-Star)

(31, Reality-Star) Fabio Knez (30, Reality-Star)

"Dschungelcamp" 2024: Folge 13 von Staffel 17 in der Wiederholung

Laut dem Sender finden Sie die Übertragungen und Wiederholungen von der Sendung im Dschungel auf RTL im Free-TV und RTL+ im Stream. Die neuen Folgen können Sie auf beiden Plattformen zu den Übertragungszeiten verfolgen. So lief die Wiederholung der 13. Folge bereits in den frühen Morgenstunden auf RTL. Sollten Sie die aktuelle Folge oder deren Wiederholung verpasst haben, können Sie außerdem die Mediathek des Streamingdienstes RTL+ benutzen, um auf die neuste Staffel, aber auch auf ältere Staffeln von "Dschungelcamp" zu zugreifen. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Streamingdienstes.

Sendetermine von "Dschungelcamp" 2024: Wann läuft die nächste Folge?

Die bekanntgegebenen Sendetermine der Sendung zeigen auf, dass das Finale am 4. Februar 2024 nicht mehr fern ist. Hier finden Sie die Sendetermine vom "Dschungelcamp" 2024 in einer Übersicht: