Dschungelcamp 2024: Wer ist raus nach Folge 3?

Wer ist raus beim Dschungelcamp 2024? Am 21. Januar 2024 gab es den ersten freiwilligen Exit bei IBES. Hier erfahren Sie, wer das Camp in Folge 3 verlassen hat.

In Folge 3 von IBES 2024 gab es den ersten überraschenden Exit. Ein Promi verließ das Camp im australischen Outback frühzeitig, sehr zur Verwunderung der anderen Teilnehmer und der Moderatoren.

Wer ist raus beim Dschungelcamp 2024 nach Folge 3 vom 21. Januar 2024? Welche IBES-Kandidaten sind weiter im Kampf um die begehrte Dschungelkrone mit dabei? Hier finden Sie alle wichtigen Infos.

Dschungelcamp 2024: Wer ist am 21. Januar rausgeflogen?

Die dritte Folge vom Dschungelcamp 2024 hielt eine Hiobsbotschaft für die Zuschauer und die Bewohner des Camps bereit: Völlig unerwartet verrieten die beiden Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen, dass Cora Schumacher IBES 2024 verlassen hat. Ein Grund für ihren Abschied wurde nicht genannt. Wer also mehr über die Hintergründe von Coras Exit erfahren möchte, wird sich bis zur Ausstrahlung der vierten Episode am Montagabend gedulden müssen.

In die Dschungelprüfung mussten derweil Twenty4Tim und Leyla Lahouar. Das Motto der Prüfung lautete "Ich bin im SPA - Holt mich hier raus!". Kandidatin Kim Virgina gab ihrer Mitstreiterin Leyla noch den Tipp mit auf den Weg, möglichst keine Reaktion während der Prüfung zu zeigen, um von den Zuschauern nicht direkt in die nächste gewählt zu werden. Scheinbar hatte Leyla diesen Ratschlag aber überhört, denn als sie ihren Platz in der sogenannten "Schwitzkabine" einnahm und ihr eine Eidechse über das Gesicht lief, geriet das Reality-Sternchen so sehr in Panik, dass sie die Prüfung kurzerhand abbrach.

Damit war die Challenge nicht nur für sie, sondern auch für Tim beendet, weshalb beide anschließend unverrichteter Dinge ins Camp zurückkehrten. Kim Virginia behielt derweil Recht - die Zuschauer beschlossen nämlich, Leyla erneut in die "Dschungelprüfung" zu schicken. Ob sie sich bei ihrem nächsten Anlauf besser schlägt, wird sich ebenfalls am Montagabend zeigen. Heinz Hoenig und die inzwischen ausgeschiedene Cora Schumacher waren aufgrund gesundheitlicher Probleme von der Prüfung ausgenommen, auch Fabio Knez war für die bevorstehende Herausforderung gesperrt.

Das Dschungelcamp 2024: Wer ist raus?

Nach drei Folgen ist bislang nur eine Kandidatin raus aus dem Dschungelcamp 2024 - Cora Schumacher, die überraschend in der dritten Episode das Camp verließ.

Diese Kandidaten sind im Dschungelcamp 2024 dabei

Nach Coras Exit haben noch elf Promis die Chance, sich am Ende die Dschungelkrone und damit den Sieg zu sichern:

Heinz Hoenig (72, Schauspieler)

(72, Schauspieler) Twenty4Tim (23, Influencer )

) Anya Elsner (20, Model)

(20, Model) Felix von Jascheroff (41, Schauspieler)

(41, Schauspieler) Sarah Kern (55, Designerin)

(55, Designerin) Leyla Lahouar (27, Ex-Bachelor-Kandidatin)

Kim Virginia Hartung (28, Reality-Sternchen)

(28, Reality-Sternchen) Lucy Diakovska (57, Sängerin)

(57, Sängerin) David Odonkor (39, Ex-Profifußballer)

(39, Ex-Profifußballer) Mike Heiter (31, Reality-Star)

(31, Reality-Star) Fabio Knez (30, Reality-Star)

Dschungelcamp 2024: Folge 3 von Staffel 17 als Wiederholung sehen

Der Streaminganbieter RTL+ bietet sich nicht nur an, wenn man die Folgen von IBES parallel zur TV-Ausstrahlung online verfolgen möchte, sondern auch, wenn man einzelne Episoden zu einem späteren Zeitpunkt nachholen möchte. Alle Folgen stehen dort nach der Ausstrahlung zum Abruf bereit, vorausgesetzt, man besitzt ein entsprechendes Abonnement. Darüber hinaus werden die Folgen nach der Erstausstrahlung auch noch einmal im linearen TV wiederholt: In der Regel laufen die Episoden am darauffolgenden Tag nachts beziehungsweise früh morgens noch einmal bei RTL.

Wann läuft die nächste Folge von IBES?

Die Sendetermine vom Dschungelcamp 2024 stehen schon länger fest. Jeden Abend gibt es bis zum 5. Februar täglich neue Folgen der Reality-Show zu sehen.