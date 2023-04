"DSDS" 2023: Kandidaten im Finale

"DSDS" 2023 ist in den Live-Shows angekommen - wer kommt ins Finale? Wir stellen Ihnen alle Kandidatinnen und Kandidaten der zweiten Etappe hier kurz vor.

" Deutschland sucht den Superstar" 2023 geht am 15. April mit dem Finale zu Ende. Die DSDS-Jury wird es sich bestimmt nicht leicht machen, es aber gleichzeitig ziemlich schwer haben - alle Kandidaten, die es bei den bisherigen Sendeterminen in die nächste Runde geschafft haben, dürften als "Superstar" durchaus in Frage kommen - vor allem natürlich die vier Finalisten. Doch entscheidend sind im Finale sowieso die Stimmen der Zuschauer. Vielleicht wollen Sie ja auch selbst Tipps abgeben? Wir stellen Ihnen die hoffnungsvollen Talente hier kurz vor.

"DSDS 2023": Wann und wo läuft das große Finale?

RTL hat die Übertragung des Finales von "Deutschland sucht den Superstar" 2023 für Samstag, den 15. April 2023, angekündigt. Sendebeginn ist selbstverständlich die Primetime: 20.15 Uhr.

"DSDS 2023": Die Kandidaten und Kandidatinnen im Finale

Diese Teilnehmer haben es in ins große Finale am 15. April 2023 geschafft:

Kiyan Yousefbeik (25) aus Hannover

Kiyan Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Lorent Berisha (19) aus Dierikon (Schweiz)

Lorent Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Monika Gajek (21) aus Salzgitter

Monika Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Sem Eisinger (29) aus Frankfurt

Sem Foto: RTL / Stefan Gregorowius

"DSDS 2023": Und sonst so?

Nach 19 Casting- und Recallfolgen und einer Liveshow haben sich die soeben vorgestellten Talente in die Herzen und Ohren der Jury gesungen und damit für die das Finale von "Deutschland sucht den Superstar" 2023 qualifiziert. Auch hier entscheiden nur noch die Zuschauer: Per Telefon- und SMS-Voting können sie darüber bestimmen, welche Kandidatinnen und Kandidaten jeweils eine Runde weiterkommen.

Mit wunderbaren Erinnerungen und einem wahren Füllhorn an Überraschungsgästen startete die Jubiläumsstaffel von "Deutschland sucht den Superstar" bereits am 1. April 2023 um 20.15 Uhr in die großen Live-Shows, die zum ersten Mal von RTL-Allzweckwaffe Laura Wontorra moderiert werden. O-Ton Laura: "Ich freue mich, dass ich als Moderatorin jetzt auch mit einsteigen darf."

Laura Wontorra Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Als DSDS-Kind der allerersten Stunde freut sich Laura Wontorra ganz besonders über ihren neuen Job bei RTL: "Die ersten zwei, drei Staffeln DSDS – unglaublich! Das war meine Kindheits-/Jugendzeit. Ich habe die Shows damals intensiv verfolgt, war in der ersten Staffel riesiger Juliette Schoppmann Fan. Heute ist sie ja Vocal Coach bei DSDS. Ich war total happy, sie letztens beim Fernsehpreis erstmals zu sprechen – das war ein richtiger Fan-Girl Moment für mich!" sagte sie dem Sender in einem Interview.

19 Gewinnerinnen und Gewinner, 14 Singles der Güteklasse No. 1, wochenlange Chart-Erfolge und unendlich viele Gänsehaut-Momente – seit 20 Jahren begeistert "Deutschland sucht den Superstar" junge wie alte Fans. Zum Auftakt der diesjährigen Live-Shows feiert RTL gemeinsam mit ehemaligen DSDS-Teilnehmern und zahlreichen Promi-Gästen noch einmal die Highlights aus zwei Jahrzehnten.

