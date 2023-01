"DSDS" 2023: Kandidaten heute am 21. Januar im 3. Casting

RTL zeigt das 3. Casting von "DSDS" 2023. Welche Kandidaten sind dabei? Welche Songs performen die Teilnehmer? Hier erfahren Sie alle wichtigen Infos.

" Deutschland sucht den Superstar" läuft bereits mit Staffel 20 bei RTL. Alle Sendetermine von "DSDS" stehen bereits fest. Bis zum Finale am 22. April 2022 strahlt RTL weiterhin regelmäßig neue Folgen der Gesangsshow aus. Aktuell sind die Castings im vollen Gange, welche heute am Samstag, den 21. Januar 2023 in Runde 3 gehen. Das zweite Casting lief am 18. Januar über die Bildschirme.

Auch 2023 setzt sich die DSDS-Jury wie gewohnt aus vier prominenten Gesichtern der Musik- und Unterhaltungsbranche zusammen. In Staffel 20 sitzen der ehemalige "DSDS"-Sieger Pietro Lombardi, Katja Krasavice, Leony und "DSDS"-Urgestein Dieter Bohlen hinter dem Jurorenpult. In Folge 3 wird es innerhalb der "DSDS"-Jury sogar magisch!

Welche Teilnehmer versuchen ihr Glück in der dritten Castingrunde heute am 21. Januar 2023? Welche Lieder singen die Kandidatinnen und Kandidaten? Hier in diesem Artikel lesen Sie alles Wichtige rund um die dritte Castingfolge von "Deutschland sucht den Superstar" 2023.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: wetter.com

Das sind die Kandidaten und Songs heute in Folge 3 von "DSDS" am 21. Januar 2023

Schilan Ahmad (25) aus Dornstadt

Die Lehramtsstudentin möchte mit "Electricity" von Silk City & Dua Lipa feat. Diplo & Mark Ronson überzeugen. Schilan zeigt sich kurz vor ihrem Auftritt selbstsicher. Im Gespräch mit RTL sagt sie: "Ich glaube schon, dass ich die Jury verzaubern kann".

Schilan Amad performt im Casting von "DSDS" am 21. Januar 2023. Foto: Stefan Gregorowius, RTL

Calvin Terrence (22) aus Hannover

Der Bundeswehrsoldat mit dem Spitznamen "Terry" performt in Folge 3 von "DSDS" 2023 gleich zwei Songs. Mit "Make You Feel My Love" von Adele und "Lego House" von Ed Sheeran möchte er auch bei "DSDS" Kampfgeist beweisen. Calvin steht offen zu seiner Homosexualität und möchte in der Show gleichzeitig ein Zeichen für mehr Gleichberechtigung setzen.

Calvin Libock performt im "DSDS"-Casting am 21. Januar 2023. Foto: Stefan Gregorowius, RTL

Pascal Paul (27) aus Essen

Zwar ist Pascal mit 27 Jahren schon länger erwachsen, dennoch kann er sich immer noch für Kuscheltiere begeistern. Als Glücksbringer steht ihm bei "DSDS" 2023 sein Lieblingskuscheltier Pikachu zur Seite, welchen er als seinen "Sohn Bobby" vorstellt. Wird dieser ihm helfen, wenn er vor der Jury den Song "Nothing Breaks Like A Heart" von Mark Ronson feat. Miley Cyrus performen wird?

Pascal Paul tritt vor der "DSDS"-Jury am 21. Januar 2023 auf. Foto: Stefan Gregorowius, RTL

Olga Levit (29) aus Berlin

Olga hat den Song "Run To You" von Whitney Houston vorbereitet. Wenn die 29-Jährige nicht gerade vor der "DSDS"-Jury steht, arbeitet sie als Verkäuferin in einem luxuriösen Modeladen, in dem auch Promis und internationale Gäste ein und aus gehen. Wird Olga durch "Deutschland sucht den Superstar" möglicherweise selbst berühmt werden?

Olga Levir singt im "DSDS"-Casting am 21. Januar 2023. Foto: Stefan Gregorowius, RTL

Rahman Hashempour Kargar (27) aus Bovenden

Der 27-Jährige mit iranischen Wurzeln musste schon mit einigen Schicksalsschlägen in der Vergangenheit umgehen. Er hat gelernt, seine schlimmen Erlebnisse mit seiner eigenen Musik zu verarbeiten. Im Casting von "DSDS" 2023 tritt er allerdings nicht mit einem selbstgeschriebenen Song, sondern mit "Filet Mignon" von KC Rebell auf.

Rahman Hashempour Kargar bei seinem Auftritt am 21. Januar 2023 bei "DSDS". Foto: Stefan Gregorowius, RTL

Isa Berisha (22) aus Salzgitter

Für Isa ist es nicht das erste Mal, dass er vor der " DSDS "-Jury steht. Er versuchte bereits 2020 sein Glück und hat es sogar bis in den Recall geschafft. Nun möchte er es nochmal versuchen und die Zuschauer und Jury auch in weiteren Runden von sich überzeugen. Für das Casting hat Isa den Song "Say Something" von A Great Big World & Christina Aguilera vorbereitet.





Isa Berisha tritt im Casting von "DSDS" am 21. Januar 2023 auf. Foto: Stefan Gregorowius, RTL

Linnea Jonasson (22) aus Weyerburg (Österreich)

Die Österreicherin ist ausgebildete Schauspielerin und hat schon als Kind große Freude daran gefunden, auf der Bühne zu stehen. Auch das musikalische Talent hat Linnea bereits im Blut: Ihre Tante war schon beim schwedischen ESC-Vorentscheid dabei. Sie selbst möchte bei "DSDS" sowohl den Song "Beggin" von Måneskin, als auch "Geronimo" von Aura Dione zum Besten geben.

Linnea Jonasson im "DSDS"-Casting am 21. Januar 2023. Foto: Stefan Gregorowius, RTL

Natalie Nock (29) aus Baden-Baden

Natalie ist großer Schlager-Fan und hat sich auch während ihres Gesangsunterrichts auf Schlager fokussiert. Bei der Teilnahme an "Deutschland sucht den Superstar" freue sie sich neben ihrem großen Auftritt besonders auf ein bekanntes Jury-Mitglied: Dieter Bohlen. Kann die Schwarzwälderin mit den Songs "Für Dich" von Vanessa Mai und "Für Dich"-Nummer 2 von Yvonne Catterfeld überzeugen?

Natalie Noch singt im "DSDS"-Casting am 21. Januar 2023. Foto: Stefan Gregorowius, RTL

Melissa Bucan (17) aus Niestetal

Melissa zählt zu den jüngsten Kandidatinnen in Staffel 20 von "Deutschland sucht den Superstar". Neben Musik ist ihr auch ihr äußeres Erscheinungsbild sehr wichtig, weshalb sie viel Zeit und Aufwand in ihre Outfits und ihr Make-Up steckt. Melissa hat im Alter von 9 Jahren begonnen, Gesangsunterricht zu nehmen und hatte sogar schon Auftritte in Musicals und am Theater. Im Casting von "DSDS" performt Melissa den Song "Anyone" von Demi Lovato.

Melissa Bucan ist in Casting 3 bei "DSDS" 2023 dabei. Foto: Stefan Gregorowius, RTL

Josephine Cammann (24) aus Delmenhorst

Josephine bezeichnet sich selbst als extrovertiert und verfolgt mit der Teilnahme bei "DSDS" ein besonderes Ziel: Die große Bühne! Ihr großes Vorbild ist die deutsche Sängerin Helene Fischer, deren Song "Jetzt oder nie" sie im Casting performt. Reichen ihre Vorbereitungen aus, um bei "Deutschlabd sucht den Superstar" eine Runde weiterzukommen?

Josephine Cammann möchte im "DSDS"-Casting am 21. Januar 2023 überzeugen. Foto: Stefan Gregorowius, RTL

An Bùi Ngoc (26) aus Nottensdorf

Der Einzelhandelskaufmann hat gleich drei Songs ins Casting von "DSDS" mitgebracht. Mit "Breathe Easy" von Blue, "Monsta" von Culcha Candela und "Nothing Else Matters" möchte er der Jury beweisen, dass er musikalisch breit aufgestellt ist. Das Besondere: Bùi hat für jeden Song ein eigenes Outfit zusammengestellt.

Bùi Ngoc im Casting von "DSDS" am 21. Januar 2023. Foto: Stefan Gregorowius, RTL

Lesen Sie dazu auch