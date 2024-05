ESC-Finale 2024 live im TV und Stream: Übertragung des Eurovision Song Contests

Das ESC-Finale 2024 gibt es wie immer live im TV und Stream zu sehen. Alles zur Übertragung, inklusive Sender, Termin und Infos zum Live-Stream gibt es hier.

Im vergangenen Jahr lockte das ESC-Finale mehr als 160 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher, alleine in Deutschland sahen die Entscheidung knapp acht Millionen Menschen. Mit ähnlichen Zahlen dürften die Veranstalter auch in diesem Jahr beim ESC-Finale 2024 rechnen. Die Live-Show findet erneut in Schweden statt, nachdem zum zweiten Mal Loreen mit dem Song Tattoo die meisten Punkte geholt hatte. Schweden gehört zu den erfolgreichsten Ländern beim Eurovision Song Contest. Die Skandinaven konnten die Show bereits sieben Mal gewinnen, was bis 2023 nur Irland gelungen war. In diesem Jahr findet die Musik-Veranstaltung bereits zum 68. Mal statt, doch für Deutschland hat es bisher nur zwei Mal für den ersten Platz gereicht - besonders in den vergangenen Jahren waren die deutschen Vertreter auf den hintersten Rängen zu finden.

2023 hat die Band Lord of the Lost den deutschen Vorentscheid gewonnen und die Bundesrepublik in Liverpool vertreten. Für die Dark-Rock-Band reichte es nur für den letzten Platz. In diesem Jahr konnte sich Isaak im Vorentscheid durchsetzen und wird mit seinem Song "Always On The Run" in Malmö antreten. Wo kann man den ESC 2024 live im TV und Stream verfolgen? Welcher Sender übernimmt in Deutschland die Übertragung des Musik-Events? Antworten auf diese Fragen und alle Infos haben wir hier für Sie.

Übertragung: ESC-Finale 2024 live im TV und Stream

Die Sendetermine des ESC 2024 stehen fest und für die Übertragung des Musik-Events ist wie immer die ARD zuständig. Genau wie der deutsche Vorentscheid wird auch das große Finale am 11. Mai 2024 ab 21 Uhr live im Ersten gezeigt. Neben der Übertragung im linearen Fernsehen bietet die ARD jedoch auch die Möglichkeit, das ESC-Finale 2024 im Live-Stream anzusehen. Dabei haben sie mehrere Möglichkeiten: Zum einen gibt es den Live-Stream der ARD, der das TV-Programm des öffentlich-rechtlichen Senders simultan zeigt. Darüber hinaus können Sie den Eurovision Song Contest auch auf eurovision.de ansehen. Auch im Fernsehen gibt es eine Alternative zur ARD: Das ESC-Finale läuft auch auf ONE.

Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung auf einen Blick:

Datum: 11. Mai 2024

11. Mai 2024 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Übertragung im TV : ARD , ONE

, ONE Übertragung im Stream: eurovision.de, ARD-Livestream

Rahmenprogramm beim ESC-Finale 2024: Was läuft noch im TV und Stream?

Neben dem großen Finale, das ab 21 Uhr live aus Malmö auf die TV-Bildschirme gesendet wird, gibt es am 11. Mai auch weitere Sendungen rund um den ESC zu sehen. Auf eurovision.de geht es bereits um 19.45 Uhr mit der Doku "Isaaak - Mein Weg zum ESC" los, woraufhin dann um 20.15 Uhr der Countdown zum Finale startet. Moderiert wird der Countdown von Barbara Schöneberger.

Das ESC-Rahmenprogramm 2024 im Überblick:

11. Mai 2024:

19.15 Uhr: "Isaaak - Mein Weg zum ESC ", eurovision.de

", eurovision.de 20.15 Uhr: " ESC - der Countdown", ARD , eurovision.de, ARD -Mediathek, ONE

- der Countdown", , eurovision.de, -Mediathek, ONE 21.00 Uhr: "ESC-Finale" 2024, ARD , eurovision.de, ARD -Mediathek, ONE

12. Mai 2024:

01.00 Uhr: " ESC - die Aftershow", ARD , eurovision.de, ARD -Mediathek, ONE

- die Aftershow", , eurovision.de, -Mediathek, ONE 13.00 Uhr: "Sekt oder Selters - Die Final-Nachlese", eurovision.de, ARD -Mediathek

Wiederholung des ESC Finales 2024 im TV und Stream

Bisher sind noch nicht alle Einzelheiten zur Wiederholung des ESC-Finales 2024 bekannt. Im vergangenen Jahr wurde die Show direkt im Anschluss an die Live-Übertragung in der Nacht von Samstag auf Sonntag noch einmal auf ONE gezeigt. Es ist gut möglich, dass sich daran auch in diesem Jahr nichts ändert. Außerdem gab es die gesamte Show am nachfolgenden Sonntagvormittag noch einmal in voller Länge zu sehen. Wir informieren Sie an dieser Stelle, sobald die entsprechenden Infos veröffentlicht werden.