Deutscher Vorentscheid zum ESC 2024: Kandidaten, Termin und Übertragung im TV oder Live-Stream

Wer tritt 2024 für Deutschland beim ESC an? Das wird im deutschen ESC-Finale entschieden. Alle Infos rund um Termin, Kandidaten, Übertragung und mehr finden Sie hier.

Die Kandidaten für den ESC-Vorentscheid 2024 in Deutschland stehen mittlerweile alle fest. Nachdem bis vor Kurzem noch ein Platz für das Ticket nach Schweden frei geblieben war, gewann jetzt Floryan bei "Ich will zum ECSC!". Damit heißt es für des deutsche Team "Alle Neune!".

Da Loreen mit "Tattoo" das Finale des 67. Eurovision Song Contest im letzten Jahr für Schweden gewonnen hat, geht es wie immer in das Land der Siegerin. Der Gewinner oder die Gewinnerin des ESC Vorentscheids packt also seine Koffer für Malmö. Das ESC-Finale findet dort am 11. Mai 2024 statt.

Alle Infos zum Termin, zu den Kandidaten und zur Übertragung des deutschen ESC-Vorentscheids 2024 im TV oder Live-Stream lesen Sie hier.

Deutscher ESC-Vorentscheid 2024: Wann ist der Termin?

Die Übertragung des deutschen ESC-Finales gibt es am Donnerstag, 16. Februar 2024, ab 22.05 Uhr in der ARD.

Vorentscheid für Deutschland für den ESC 2024: Kandidaten vorgestellt

Alle Kandidaten und Kandidatinnen für den deutschen ESC-Vorentscheid 2024 stehen fest. Insgesamt 693 Bewerbungen gingen in diesem Jahr ein. Acht Kandidaten wurden von der ECS-Redaktion bestimmt.

Der neunte Kandidat wurde in einer eigenen Sendung bestimmt: Aus den Bewerbungen wurden 15 Musikerinnen und Musiker ausgesucht, die in der Docutainment-Serie "Ich will zum ESC!" - unterstützt von den Coaches Conchita Wurst und Rea Garvey - um den Einzug in den deutschen ESC-Vorentscheid 2024 kämpfen mussten.

Die beiden Coaches mussten sich jeweils für zwei Künstler entscheiden, mit denen sie in die Liveshow "Ich will zum ESC!" am 8. Februar gingen. Dabei entschieden die Zuschauer per Telefon-Abstimmung, welcher Kandidat oder welche Kandidatin eine Woche später im Vorentscheid "Eurovision Song Contest - Das deutsche Finale 2024" dabei sein darf. Gewinner war Floryan.

Hier der Überblick über die neun Kandidaten und Kandidatinnen.

Act Song Bodine Monet "Tears Like Rain" Floryan "Scars" Galant "Katze" Isaak "Always On The Run" Leona "Undream You" Marie Reim "Naiv" Max Mutzke "Forever Strong" NinetyNine "Love On A Budget" Ryk "Oh Boy"

Diese Reihenfolge ist alphabetisch. Die Startreihenfolge für die Show wird später bekanntgegeben. Die ARD hat alle Songs des deutschen ESC-Vorentscheids als Schnelldurchlauf veröffentlicht.

Bodine Monet:

Bodine Monet Foto: NDR/Sophie von Hasselt

Mit 14 Jahren stand Bodine Monet im Finale von " The Voice Kids". Nach zahlreichen weiteren Castingshows und einem Musik-Studium am Conservatorium Haarlem konzentriert sie sich heute auf ihre Arbeit als Singer-Songwriter. Mit dem Lied "Tears like rain" will Bodine Mut machen, sich von toxischen Einflüssen loszureißen.

Floryan:

Floryan Foto: NDR/André Kowalski

Floryan steckt seit seiner Schulzeit in Musik-Aktivitäten. Bühnenerfahrung bekam er in Choraufführungen und Musicals. Als großer ESC-Fan seit Lenas Sieg 2010 war er zunächst in Coverbands aktiv, bevor er sich entschied, solo aufzutreten. Neben seiner Bühnenarbeit absolviert er ein Masterstudium im Musikmanagement an der Popakademie Mannheim.

GALANT:

GALANT Foto: NDR/Magdalena Dauber

GALANT ist ein Duo, das die neue deutsche Welle wieder auferleben lassen möchte. Mona aus München und Paul aus Mannheim wollen als Electropop-Gruppe zum ESC nach Malmö fahren. In ihrem Song "Katze" geht es um Menschen, die sich nach traumatischen Erlebnissen von ihrem ursprünglichen Wesen entfernen und sich aus Selbstschutz vor ihren Mitmenschen distanzieren.

Isaak:

Isaak Foto: NDR/Valentin Ammon

Isaak war zuerst Teil einer Band und versucht jetzt alleine als Singer-Songwriter sein Glück beim ESC. TV-Erfahrung bringt der 28-Jährige schon mal mit. Er nahm bereits 2011 an der Show „X Faktor“ teil und gewann 2021 die digitale Talentshow "Show your Talent". Der Song "Always on the run" soll zeigen, wie Musik die Hörer auf eine emotionale Reise aus Höhen und Tiefen mitnehmen kann.

Leona:

Leona Foto: NDR

Direkt nach dem Abi traf Leona die Entscheidung, sich voll und ganz auf die Musik zu konzentrieren und erarbeitete sich eine Fanbase auf Social Media. Sogar Max Giesinger wurde auf sie aufmerksam und nahm einen Song mit ihr auf. In der Ballade „Undream You“ singt sie von verlorener Liebe.

Marie Reim:

Marie Reim Foto: NDR/Anelia Janeva

Die nächste Kandidatin hat die Schlagermusik bereits in die Wiege gelegt bekommen. Marie ist das Kind von Schlagerstar Michelle und Sänger Matthias Reim. Sie will in die Fußstapfen ihrer Mutter treten, diese stand nämlich bereits 2001 auf der großen ESC-Bühne. In ihrem Song "Naiv" singt Marie über vergangene Liebe.

Max Mutzke:

Max Mutzke Foto: NDR/Gaby Gerster

Max Mutzke stand bereits im ESC-Finale, und zwar vor 20 Jahren in Istanbul. Jetzt will er es mit mehr Erfahrung noch einmal probieren. Seit dem ESC in Istanbul hat er sich als erfolgreicher Musiker etabliert. Der heute 42-Jährige singt mit seinem Song „Forever Strong“ über die Hoffnung.

Nintey-Nine:

Nintey-Nine Foto: NDR/Timmo Schreibe

Daniel Leon Schmid, auch bekannt als "Nintey-Nine", beschreibt seine eigene Musik als zeitlosen Pop. Mit 19 Jahren schreibt er für einen großen Autorenverlag Texte für bekannte Künstler und Künstlerinnen. Jetzt will er selbst auf die ESC-Bühne. In seinem Song "Love on a Budget" kritisiert er, dass wir in einer Überflussgesellschaft leben.

Ryk:

Ryk Foto: NDR/Welthund Music

Schon früh begann Ryk sich mit der Musik zu beschäftigen und lernte Klavier spielen. Später arbeitet er als Songwriter, Komponist und Musikproduzent. Bereits 2018 nahm er beim ESC-Vorentscheid teil und erreicht den dritten Platz. Mit dem Song "Oh boy" will er jetzt auf den ersten Platz.

ESC-Vorentscheid 2024 für Deutschland: Übertragung im TV und Stream

Die Docutainment-Serie „Ich will zum ESC!“ startet am 25. Januar 2024 in der ARD-Mediathek. Der letzte und neunte Kandidat wird am 8. Februar 2024 live von den Zuschauern und Zuschauerinnen im NDR bestimmt. Der offizielle Vorentscheid des ESC läuft dann am Freitag, dem 16. Februar 2024, um 22.05 Uhr im Ersten. Übertragen wird das ganze außerdem eurovision.de und in der ARD-Mediathek.

Termin: Freitag, 16. Februar 2024, 22.05 Uhr

Freitag, 16. Februar 2024, 22.05 Uhr Übertragung im TV : Das Erste

Das Erste Übertragung im Live-Stream: eurovision.de und in der ARD -Mediathek

Tickets für "Eurovision Song Contest: Das deutsche Finale 2024"

Wer möchte, kann live beim deutschen ESC Vorentscheid im Studio Adlershof in Berlin dabei sein. Die Tickets für den ESC Vorentscheid sind ab 34,90 Euro + 3 Euro Systemgebühr pro Bestellung erhältlich.

