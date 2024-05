Ex-Dschungelcamper Heinz Hoenig aus Koma erwacht - er hat sich entschieden!

Große Sorge um den ehemaligen Dschungelcamp-Kandidaten Heinz Hönig. Er musste per Helikopter ins Krankenhaus geflogen und lag im Koma. So steht es nun um ihn.

Update: Mittwoch, 08.05.2024, 10:15 Uhr: Mittlerweile ist Heinz Hoenig wieder vollständig bei Bewusstsein - wie seine Frau Annika gegenüber RTL berichtet. Der Ex-Dschungelcamper wurde aus dem künstlichen Koma geholt, um selbst die Entscheidung treffen zu können, ob er sich für zwei schwere OPs entscheidet oder nicht. Seine Frau Annika schilderte noch vor ein paar Tagen, wie notwendig und gleichzeitig auch schwerwiegend diese OPs für Heinz Hoenig sind. Er benötigt eine neue Aorta und seine Speiseröhre muss durch ein Loch nach außen verlegt werden. Große OPs, die in seinem schwachen Zustand gefährlich sind. Dennoch hat sich der Schauspieler für diese OPs entschieden, wie seine Ehefrau in einem neuen Telefoninterview gegenüber RTL erwähnt. "Annika, wir haben diese eine Chance und diese eine Chance werden wir nutzen! Vertrau mir, es wird alles gut!", sollen Hoenigs Worte laut seiner Frau gelautet haben. Zunächst soll die OP an der Speiseröhre stattfinden. Wenn Heinz Hoenig diese überstanden hat, muss alles erst etwas ausheilen, bevor die OP an der Aorta stattfinden kann, erklärt seine Frau Annika das weitere Vorgehen. Die Aorta-OP ist danach auf jeden Fall notwendig, da unsicher sei, wie lange der 2012 eingesetzte Stent noch hält, der durch eine bakterielle Entzündung beschädigt wurde. Durch den Stent könne aber gleichzeitig auch die Entzündung nicht abheilen. Wann die erste OP stattfinden soll, ist noch unklar.

Heinz Hoenig erwacht langsam aus dem Koma

Update: Montag, 06.05.2024, 15:56 Uhr: Heinz Hoenig erwacht aktuell aus dem Koma, das berichtete seine Frau Annika Kärsten-Hoenig bereits gestern in einem RTL-Interview. Der Bild-Zeitung gab sie nun mehr Infos. Heinz sei gerade dabei aufzuwachen, so Annika. „Aber wenn ein Mensch mehrere Tage im künstlichen Koma lag, dauert es, bis die schwere Narkose nachlässt. Es dauert deshalb, bis Heinz bei vollem Bewusstsein ist.“, erklärt sie weiter. Er solle wieder ansprechbar sein, reagieren und sogar schon wieder gesprochen haben. "Er nickt und hat die Augen auf. Ich habe zu ihm gesagt: ‚Es tut mir leid, Heinz, dass ich so furchtbar aussehe.‘ Da hat er gelacht und mich angestrahlt und langsam gesagt: ‚Du bist für mich die schönste Frau auf der ganzen Welt", waren laut seiner Ehefrau seine ersten Worte.

Laut RTL führte eine bakterielle Entzündung dazu, dass ein Stent am Herzen, den er bereits 2012 erhielt, beschädigt wurde, wodurch Blut und Flüssigkeit aus dem Stent treten. Das führt nun dazu, dass seine komplette Aorta ausgetauscht werden muss. Ein Loch in der Speiseröhre verschlimmert nun seine Situation und verzögert die notwendige Herz-OP.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

Große Sorge um Ex-Dschungelcamp-Teilnehmer Heinz Hoenig - nun hat er auch ein Loch in der Speiseröhre

Update: Montag, 06.05.2024, 10:31 Uhr: Es steht noch schlimmer um Heinz Hoenig als gedacht: Denn zum einen konnte die OP am Herzen, die laut seinem Management eigentlich vergangenen Freitag (3. Mai) hätte stattfinden sollen, nicht durchgeführt werden. Und mittlerweile benötigt Hoenig nicht mehr nur eine OP am Herzen, sondern auch an der Speiseröhre. Denn diese hat ein Loch! Es folgt somit eine Hiobsbotschaft auf die nächste für die Familie Hoenig, denn auch das finanzielle Thema ist noch nicht geklärt.

Seit Freitag wartet Heinz Hoenig nun auf seine Herz-OP, er benötigt eine neue Aorta. Doch durch eine bakterielle Infektion verschlimmert sich gerade sein Zustand und verursacht sogar ein Loch in der Speiseröhre, wie Annika Kärsten-Hoenig RTL unter Tränen erzählt: "Wenn mein Mann daran operiert werden kann, dann ist die Überlebenschance dieser Operation sehr gering. Wenn er daran operiert werden kann, dann muss die Speiseröhre nach außen verlegt werden. Das heißt, wenn mein Mann diese OP überlebt, kann er mindestens neun Monate nichts essen und trinken und muss künstlich ernährt werden." Weiter erzählt sie: "Sie versuchen ihn gerade Stück für Stück aus dem Koma zu holen. Gestern hat er auch reagiert. Ich habe ihm gesagt: 'Hey, Schatz, ich bin da! Wir schaffen das!'" Außerdem habe sie ihm gesagt, dass sie sehr stolz auf ihn sei, weil er so stark ist. Aus dem Koma müsse Hoenig geholt werden, weil er der OP selbst zustimmen solle, er solle selbst mitentscheiden, so Annika. Sobald er wieder klarer sei, würden ihm die Ärzte die Behandlungen erläutern und ihm Bedenkzeit geben. Woher genau die bakterielle Infektion stamme, sei unklar. Annika ist jeden Tag bei ihrem Mann, darf aber immer nur von 15 bis 19 Uhr ihn besuchen. Für sie steht auch fest: Wenn er nicht operiert wird, dann möchte sie ihn mit nach Hause nehmen, damit er die letzten Wochen bei ihr verbringen könne.

Ehefrau von Heinz Hoenig sammelt Spenden für seine OP

Doch es gibt auch noch das finanzielle Problem mit den Kosten der OP, denn Heinz Hoenig hat keine Krankenversicherung mehr. Seit drei Jahren versuche seine Ehefrau Annika Heinz in die Krankenversicherung zu bekommen, doch bisher vergebens. Immerhin bekäme sie gerade Hilfe von einem Krankenkassenmitarbeiter, um Heinz in eine Anschlussversicherung zu bekommen, berichtet die in einem Telefoninterview mit RTL. Wie es dazu kam? Hoenig habe die Beiträge für seine private Krankenkasse nicht mehr bezahlt als es finanziell schlecht um ihn stand, wodurch er jetzt im Alter seinen Versicherungsschutz verloren hat. Da die OP rund 100.000 Euro kosten soll, benötigt die Familie Hoenig nun Geld. Unterstützung kommt von Musikproduzent Ralph Siegel, der mit seiner Agentur nun Spenden für Hoenig sammelt.

Ex-Dschungelcamp-Teilnehmer Heinz Hoenig liegt im Koma - große Sorge bei der Familie

Erstmeldung, Freitag 03.05.2024: Vor fünf Monaten saß er noch im Dschungelcamp - nun liegt er im Koma! Auch wenn es bereits im Januar gesundheitlich nicht gut aussah und er das Dschungelcamp auf Anraten der Ärzte verlassen musste, hatte damit niemand gerechnet. Am Donnerstag, 30. April 2024, musste Heinz Hoenig mit dem Hubschrauber in ein Berliner Krankenhaus geflogen werden. Der 72-Jährige benötigt anscheinend eine Not-OP am Herzen.

Ex-Dschungelcamp-Kandidat Heinz Hoenig muss per Helikopter ins Krankenhaus

Dass sich Heinz Hoenig im sehr kritischen Zustand befindet, bestätigte sein engeres Umfeld gegenüber RTL. Nach seiner Einlieferung ins Krankenhaus per Helikopter erhielt Hoenig am 2. Mai einen Stent am Herzen. Doch das alleine scheint nicht zu reichen. Heinz Hoenig benötigt wohl dringend zusätzlich eine Herz-OP, die voraussichtlich am Freitag 3. Mai stattfinden soll. Das teilt sein Management mit.

Heinz Hoenigs Managerin bestätigt kritischen zustand der Ex-Dschungelcampers

Seine Agentin Birgit Fischer-Höpfer bestätigt gegenüber RTL ebenso den dramatischen Zustand von Heinz Hoenig und erklärt ebenso, dass er am Musical, das nächste Woche starten sollte, nicht teilnehmen werde könne: "Herr Hoenig fällt leider komplett für das Musical ‘Ein bisschen Frieden’ aus, da er momentan auf der Intensivstation einer Klinik liegt und auf eine dringende, lebensrettende Herz-OP wartet, die voraussichtlich morgen stattfinden soll."

Weitere Probleme: Heinz Hoenig ist nicht versichert

Seine Ehefrau Annika, die auch in Australien dabei war, und die beiden Söhne weichen ihm nicht von der Seite. Doch nicht nur der Gesundheitszustand ist bedenklich, es gibt wohl ein weiteres Problem. RTL will wissen, dass Hoenig nicht versichert sei. Das Problem: Die Not-OP soll angeblich 90.000 Euro kosten. Die Frage ist nun, wie die Familie das finanzieren soll.

Seine finanzielle Lage sah im Dschungelcamp nicht gut aus, das gab Heinz Hoenig selbst zu. Wie viel von seiner voraussichtlichen Dschungelcamp-Gage von 150.000 Euro, die Hoenig trotz frühzeitigem Aus behalten durfte, übrig ist, ist unklar.

Die anderen Dschungelcamper der letzten Staffel äußerten sich bisher noch nicht zu Heinz Hoenigs Zustand.