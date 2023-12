"Forsthaus Rampensau 2023" Germany: Teilnehmer, Sendetermine und Übertragung

"Forsthaus Rampensau" 2023 läuft im Dezember auch in Deutschland. Wir haben alle Infos rund um Teilnehmer, Sendetermine und Übertragung im Stream.

Es gibt ein neues Format im deutschen Reality-TV: "Forsthaus Rampensau Germany" läuft im Dezember 2023. In Österreich lief bereits eine Staffel der Show und war sowohl dort als auch in Deutschland erfolgreich. Die Show ist ein ähnliches Format wie das " Sommerhaus der Stars". Auch hier wohnen eine Reihe von Promis zusammen als große WG - nur diesmal in einer Berghütte in Kärnten.

Welche bekannten Promis sind als Kandidaten dabei? Seit wann läuft die Show? Wir haben alle Infos rund um "Forsthaus Rampensau Germany".

"Forsthaus Rampensau"-Kandidaten: Welche Promis sind als Teilnehmer dabei?

In die erste WG der deutschen Version von "Forsthaus Rampensau" 2023 sind insgesamt neun Promi-Paare eingezogen, darunter Liebespaare, Familien und beste Freunde. Allerdings gibt es auch Teilnehmer, welche nicht gut aufeinander zu sprechen sind. Spannungen herrschen beispielsweise zwischen Matthias Mangiapane und Reality-Star Sam Dylan, welche nie einen Hehl aus ihrer gegenseitigen Abneigung machten.

Jasmin Herren könnte zudem aufgrund ihrer Äußerungen im Dschungelcamp in Bezug auf Danni Büchner bei deren beiden Töchtern in Ungnade gefallen sein.

Welche Paare konkurrieren um den Titel der "ersten Rampensau Deutschlands"? ProSieben hat insgesamt 18 Kandidatinnen und Kandidaten angekündigt. Das sind die Promi-Paare im Überblick:

Paar 1: Gina-Lisa Lohfink und Elsa Latifaj

und Elsa Latifaj Paar 2: John Friedmann und Florian Simbeck alias Erkan und Stefan

und alias Erkan und Stefan Paar 3: Matthias Mangiapane mit seiner Mutter Dagmar

mit seiner Mutter Dagmar Paar 4: Sam Dylan mit Nadine "Nana" Miree

mit Nadine "Nana" Miree Paar 5: Jasmin Herren mit ihrem Lebenspartner Philipp Bender

Jasmin Herren mit ihrem Lebenspartner Paar 6: Kevin "Flocke" Platzer und Diogo Sangre

und Diogo Sangre Paar 7: Jada und Joelina Karabas

Jada und Paar 8: Cedric Beidinger und Hanna Annika

und Paar 9: Natascha und Beverly von " Beauty & The Nerd "

Neben dem täglichen WG-Leben in der Selbstversorger-Hütte wird es immer wieder Challenges geben, welche die Teams erfolgreich meistern müssen. Außerdem nominieren die Promis regelmäßig andere Teams und schicken damit zwei Paare in ein finales Duell, bei welchem sich entscheidet, wer das Haus verlassen muss. Das Siegerpaar gewinnt am Ende 25.000 Euro.

"Forsthaus Rampensau Germany" 2023: Sendetermine

18 Teilnehmerinnen und Teilnehmer stehen im "Forsthaus Rampensau Germany" unter der Dauerüberwachung von Kameras. Das tägliche Treiben der Promi-Paare und ihre Herausforderungen in den Bergen werden in insgesamt sieben Folgen gezeigt.

Los ging es am Freitag, 8. Dezember 2023, bei Joyn PLUS+. Seit dem Start gibt es immer freitags zwei neue Folgen.

Hier folgt eine Übersicht aller Sendetermine zu den einzelnen Folgen:

Folge 1: Freitag, 8. Dezember 2023

Folge 2: Freitag, 15. Dezember 2023

Folge 3: Freitag, 15. Dezember 2023

Folge 4: Freitag, 22. Dezember 2023

Folge 5: Freitag, 22. Dezember 2023

Folge 6: : Freitag, 29. Dezember 2023

Folge 7: Freitag, 29. Dezember 2023

Übertragung im Stream: Wo läuft "Forsthaus Rampensau 2023"?

"Forsthaus Rampensau Germany" startete am Freitag, dem 8. Dezember und wird exklusiv auf Joyn+ ausgestrahlt.

Die Übertragung erfolgt über den Streamingdienst Joyn, der von ProSieben betrieben wird. Die Mitgliedschaft für Joyn+ ist mit einem monatlichen Betrag von 6,99 Euro verbunden (Stand Dezember 2023) und kann flexibel monatlich gekündigt werden. Zudem kann das Abo beim Anbieter auch zunächst kostenlos getestet werden.

Wer einen ersten Einblick in die Show bekommen möchte, der kann sich den Trailer zur Sendung ansehen. Diesen gibt es auf der offiziellen Webseite von ProSieben.