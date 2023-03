GNTM 2023 am 2.3.23: Wer ist rausgeflogen?

Heidi Klum rigoros: In Folge 3 von GNTM 2023 sind gleich drei Kandidatinnen rausgeflogen. Wer ist raus? Und wer ist nach dem 2.3.23 noch dabei?

Folge 3 von " Germany's next Topmodel 2023" ging tränenreich zu Ende. Gleich vier der bis dahin verbliebenen Model-Kandidatinnen von Staffel 18 mussten die Show bereits wieder verlassen. Bei den Challenges - ein "Personality"-Videodreh und ein Cat-Walk unter vier Jahreszeiten-Witterungen - konnten nur wenige Models glänzen. Wir berichten, welche überhaupt nicht überzeugen konnten und daher rausgewählt wurden, und wie die Jury dies begründete.

GNTM 2023: Schwierige Challenges in Folge 3

Bei der ersten Tagesaufgabe, dem "Personality-Test", mussten die angehenden Models in drei Posen und einem "Signature-Satz" der Model-Mama und Fotograf Rankin, einer der GNTM-Gast-Juroren der 18. Staffel, in einer Live-Video-Sequenz vorstellen und dabei bella figura machen.

Doch viele der jungen Frauen waren sichtlich nervös, was den meisten Auftritten anzumerken war. Heidi fehlte einfach noch eine Brise Lockerheit. Zwei Kandidatinnen mussten die Show anschließend an die erste Prüfung der Folge bereits verlassen. Weitere zwei folgten nach einer Cat-Walk-Show durch eine vier Jahreszeiten-Landschaft, die den Models bei Schnee- Wind- und Wetterwitterungen das Laufen in Absatzschuhen nicht leicht machten.

Doch wer musste nach der zweiten Tagesprüfung gehen? Alle Infos zur Show, zur Übertragung im Live-TV und Stream und wann die Wiederholung läuft sowie aller Sendetermine, finden Sie hier.

GNTM 2023: Wer ist rausgeflogen am 2.3.23

Melissa und Slata mussten die Folge bereits zur Halbzeit verlassen, da sie bei der "Personality"-Challenge nicht überzeugen konnten. Juliette und Melina wurden nach dem Laufsteg-Walk aus der Show gewählt.

GNTM 2023: Wer ist raus?

Hier finden Sie eine Übersicht darüber, welche Kandidatinnen bei GNTM 2023 bisher ausgeschieden sind:

Lesen Sie dazu auch

Juliette (20) aus Bad Sobernheim (raus in Folge 3)

(raus in Folge 3) Melina (18) aus Linz in Österreich (raus in Folge 3)

in (raus in Folge 3) Melissa (19) aus Düsseldorf (raus in Folge 3)

(raus in Folge 3) Slata (19) aus Leipzig (raus in Folge 3)

(raus in Folge 3) Alina (20) aus München (raus in Folge 1)

(raus in Folge 1) Ana (22) aus Heide (raus in Folge 1)

Elisabeth (20) aus München (raus in Folge 1)

(raus in Folge 1) Indira (20) aus Magdeburg (raus in Folge 1)

Welche Kandidatinnen sind bei GNTM 2023 weiter dabei?

Diese Teilnehmerinnen sind damit bei GNTM 2023 weiter dabei:

Anna-Maria (24) aus Bochum

Anya (19) aus Berlin

Cassey (23) aus Hamburg

Coco (20) aus München

Eliz (21) aus München

Elsa (18) aus Baden in Österreich

Emilia (19) aus Kelkheim

Ida (23) aus Köln

Jülide (23) aus Paderborn

Katja (20) aus Flensburg

Lara (19) aus Aschbach

Leona (19) aus Großheubach

Mirella (20) aus Berlin

Nina (22) aus Wetter

Olivia (22) aus Hamburg

Sarah (20) aus Osnabrück

Selma (18) aus Berlin

Somajia (21) aus Bielefeld

Tracy (25) aus Essen

Vivien (22) aus Koblenz

Zoey (26) aus Stuttgart

Wie begründete die GNTM-Jury die Entscheidung?

Bei Melissa und Slata kritisierten Heidi und Rankin, was sie bei den meisten der oft kameraunerprobten Models bemängelten. Eine zu steife, teils verkopfte Herangehensweise. Bei Melissa war dieser Perfektionismus am stärksten ausgeprägt. Heidi fasste es so zusammen: "Die Leidenschaft fehlt mir bei der Leidenschaft", eine Anspielung auf Melissas feurig gemeinten "Signature"-Satz. Ähnliches äußerte Rankin über Slata: "She was not natural, almost too mechanical."

Rankin: "Du hast keine Präsenz auf dem Laufsteg"

Auch die dauernervöse Julliette bekam ihr Fett nach der zweiten Challenge weg. Der Jury gefiel überhaupt nicht, dass die hochgewachsene 20-Jährige ihre Augen während des gesamten "Walks" nur auf den Boden gerichtet hielt.

Rankins Urteil über Julliette: "Du hast all die Zutaten, die es für ein Model braucht, aber sie harmonieren nicht miteinander. Du hast keine Präsenz auf dem Laufsteg." Am heftigsten erwischte es aber Over-Size-Kandidatin Melina, bei deren "Walk" so gar nichts funktionieren wollte. Rankins Kommentar zu Melina. "Ich glaube nicht, dass du die richtige für diesen Wettbewerb bist."

Das sahen nicht alle so. Von ihren Model-Kolleginnen wurde die Österreicherin jedenfalls liebevoll aufgebaut und zur Marilyn Monroe der Herzen erklärt.