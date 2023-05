GNTM gestern am 11. Mai 2023: Wer ist rausgeflogen? Die Top 10 steht jetzt fest

Bei GNTM 2023 sind nur noch zehn Kandidatinnen übrig. Wer ist raus nach Folge 13 gestern am 11. Mai 2023? Und wer bildet die Top 10?

Am Ende waren es nur noch zehn Kandidatinnen bei GNTM 2023: Gestern am 11. Mai 2023 musste nämlich eine weitere Teilnehmerin gehen.

Wer ist raus? Und welche Model-Anwärterinnen konnten Heidi Klum und die Gast-Jurorin Sofía Vergara überzeugen? Hier finden Sie die Infos zu Folge 13 von Staffel 18 bei "Germany’s Next Topmodel".

GNTM gestern: Wer ist rausgeflogen am 11. Mai 2023?

Nina ist raus bei GNTM 2023. Die 22-Jährige konnte beim Shooting und beim Walk mit riesigen Ballkleidern nicht überzeugen.

Schon beim Shooting bezeichnete Heidi Klum Ninas Lachen als "sehr eingefroren". Nach dem Walk sagte Schauspielerin und Model Sofía Vergara als Gast-Jurorin: "Du hast auf mich gelangweilt gewirkt."

Am Ende musste Nina die Heimreise antreten - aber immerhin zusammen mit ihrem Freund. In Folge 13 von "Germany’s Next Topmodel" wurden die Kandidatinnen nämlich von Partnern, Familien und Freunden in Los Angeles überrascht.

GNTM 2023: Wer ist raus?

Die meisten Teilnehmerinnen bei GNTM 2023 sind raus. Hier finden Sie eine Übersicht über die ausgeschiedenen Kandidatinnen:

Nina (22) aus Wetter (raus in Folge 13)

Maike (23) aus Hanau (raus in Folge 12)

(raus in Folge 12) Cassy (23) aus Hamburg (raus in Folge 11)

(raus in Folge 11) Marielena (52) aus Frankfurt am Main (raus in Folge 11)

(raus in Folge 11) Anya (19) aus Berlin (raus in Folge 10)

(raus in Folge 10) Ina (44) aus Neuss (raus in Folge 9)

(raus in Folge 9) Leona (21) aus Großheubach (raus in Folge 8)

(raus in Folge 8) Zuzel (51) aus Kissing (raus in Folge 8)

(raus in Folge 8) Charlene (51) aus Georgensgmünd (raus in Folge 8)

(raus in Folge 8) Lara (19) aus Aschbach (raus in Folge 7)

(raus in Folge 7) Jülide (23) aus Paderborn (raus in Folge 6)

(raus in Folge 6) Elsa (18) aus Baden in Österreich (raus in Folge 6)

(raus in Folge 6) Tracy (25) aus Essen (freiwillig raus in Folge 5)

Sarah (20) aus Osnabrück (freiwillig raus in Folge 5)

(freiwillig raus in Folge 5) Eliz (21) aus München (raus in Folge 4)

(raus in Folge 4) Emilia (19) aus Kelkheim (raus in Folge 4)

(raus in Folge 4) Zoey (26) aus Stuttgart (raus in Folge 4)

(raus in Folge 4) Juliette (20) aus Bad Sobernheim (raus in Folge 3)

(raus in Folge 3) Melina (18) aus Linz in Österreich (raus in Folge 3)

in (raus in Folge 3) Melissa (19) aus Düsseldorf (raus in Folge 3)

(raus in Folge 3) Slata (19) aus Leipzig (raus in Folge 3)

(raus in Folge 3) Alina (20) aus München (raus in Folge 1)

(raus in Folge 1) Ana (22) aus Heide (raus in Folge 1)

Elisabeth (20) aus München (raus in Folge 1)

(raus in Folge 1) Indira (20) aus Magdeburg (raus in Folge 1)

Welche Kandidatinnen sind weiter bei "Germany’s Next Topmodel" 2023?

Mit dem Ausscheiden von Nina steht die Top 10 von GNTM 2023 fest. Das sind die Kandidatinnen:

Anna-Maria (24) aus Bochum

Coco (20) aus München

Ida (23) aus Köln

Katherine (20) aus Flensburg

Mirella (20) aus Berlin

Nicole (49) aus Offenbach am Main

Olivia (22) aus Hamburg

Selma (18) aus Berlin

Somajia (21) aus Bielefeld

Vivien (22) aus Koblenz

GNTM gestern: Folge 13 von Staffel 18 als Wiederholung sehen

Aktuell läuft Staffel 18 von "Germany’s Next Topmodel" mit Heidi Klum - immer am Donnerstag ab 20.15 Uhr auf ProSieben. Wer die Folge verpasst, findet ganze Folgen als Wiederholung von GNTM 2023 im Stream auf Joyn. Am 12. Mai 2023 ist Folge 13 außerdem nochmal im TV zu sehen - ab 20.15 Uhr auf dem Sender sixx.

Wann läuft die nächste Folge von GNTM 2023?

Die Sendetermine von GNTM 2023 gibt es regelmäßig am Donnerstag. Die nächste Folge 14 ist am 18. Mai 2023 ab 20.15 Uhr auf ProSieben zu sehen - daran ändert auch der Feiertag Christi Himmelfahrt 2023 nichts.