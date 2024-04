GNTM 2024: Übertragung im TV und ganze Folgen als Wiederholung im Stream

Die Model-Castingshow GNTM geht 2024 mit einer neuen Ausgabe weiter. Wir verraten alles zur Übertragung und wo Sie ganze Folgen als Wiederholung sehen können.

Am groben Rahmen von GNTM 2024 hat sich auch in Staffel 19 nichts geändert: Die neuen Folgen starteten im Februar 2024, Heidi Klum ist die Patin der Sendung und es wird nach dem neuen Topmodel in Deutschland gesucht. Kurz vor dem 20-jährigen Jubiläum der Casting-Show gibt es aber eine andere Premiere, denn zum ersten Mal dürfen sich auch männliche Models um einen Platz in der Sendung bewerben. Das bedeutet aber nicht, dass die weiblichen Model-Anwärterinnen und die männlichen Bewerber in Konkurrenz treten müssen. Am Ende wird es nämlich zwei Gewinner geben. "Am Ende gibt es eine Gewinnerin und einen Gewinner, also nicht nur ein 'Germany's Next Topmodel", gab Heidi Klum im Interview mit TV Digital bekannt.

Im gleichen Interview gab die Modelmama auch weitere Details zur neuen Staffel preis. So sind die Schlafräume getrennt, in einem gemeinsamen Community-Room können sich die männlichen und weiblichen Model-Anwärter aber zwischen Shootings und Laufstegtraining austauschen. Eine weitere kleine Premiere gibt es bei GNTM 2024 ebenfalls: "Außerdem habe ich diesmal zum ersten Mal Zwillinge im Cast", verrät Klum ebenfalls im TV Digital-Interview.

Ändert sich bei so vielen Neuerungen auch etwas an der Übertragung von GNTM 2024? Wo läuft die Castingshow im TV und Stream und wie kann man ganze Folgen von Staffel 19 in der Wiederholung sehen?

Übertragung von GNTM 2024 im TV und Stream

Hinter den Kulissen von GNTM hat sich zwar einiges getan, doch an der Übertragung der neuen Folgen hat sich auch in diesem Jahr nichts geändern. Staffel 19 wird wie gewohnt auf dem Heimatsender ProSieben ausgestrahlt. Seit dem 15. Februar 2024 gibt es donnerstags jede Woche eine neue Episode der Castingshow im TV zu sehen. Los geht es wie immer um 20.15 Uhr, wie man den Sendeterminen von GNTM 2024 entnehmen kann. Neben der Ausstrahlung im linearen TV-Programm des Privatsenders haben Sie auch die Möglichkeit, die Suche nach dem neuen deutschen Topmodel im Live-Stream zu verfolgen.

Den Stream bietet ProSieben über den hauseigenen Streamingdienst Joyn an. Um den Live-Stream des Senders ansehen zu können, benötigt man lediglich ein kostenloses Nutzerkonto auf der Plattform. In den vergangenen Jahren hat ProSieben auch auf der eigenen Homepage einen Live-Stream angeboten, mittlerweile ist das gleichzeitige Ansehen des TV-Programms jedoch nur noch über Joyn möglich.

Wiederholung von GNTM 2024: Ganze Folge im Stream und im TV sehen

Wenn Sie eine Folge ihrer Lieblingscastingshow verpasst haben, dann ist das kein Problem. Ganze Folgen von GNTM 2024 können Sie nicht nur online im Stream, sondern auch im TV nachträglich ansehen. Auf Sixx gibt es jeden Freitag nach der Erstausstrahlung am Donnerstag die neueste Folge von GNTM als Wiederholung zu sehen. Darüber hinaus können Sie die Folgen im Nachhinein genau wie den Live-Stream auf Joyn abrufen. Dort stehen nicht nur die neuesten Episoden, sondern auch alle alten Folgen von GNTM zum Abruf bereit. Die einzige Ausnahme ist die erste Staffel der Model-Show - diese ist aktuell nicht zum Streamen verfügbar.