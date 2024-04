GNTM gestern am 26. April: Wer ist raus in Folge 11?

Auch in Folge 11 von GNTM 2024 mussten zwei Kandidaten die Sendung verlassen. Hier gibt es Infos zur Folge und den Kandidaten, die gehen mussten.

Am Anfang von Folge 11 der diesjährigen Staffel von GNTM waren noch 18 Kandidaten und Kandidatinnen im Rennen. Zum ersten Mal seit dem Beginn der Castingshow stehen neben den üblichen Teilnehmerinnen auch männliche Teilnehmer vor Modelmama Heidi Klum. Wöchentlich hat Heidi dafür einen Gastjuror als Unterstützung an ihrer Seite. In jeder Folge wird normalerweise mindestens eine Kandidatin und ein Kandidat mit dem berüchtigten Satz von Heidi Klum konfrontiert: "Ich habe heute leider kein Foto für dich."

Auch in Folge 11 mussten sich zwei Kandidaten von der Sendung und somit von der Chance auf den Titel "Germany's Next Topmodel" 2024 verabschieden. Hier erfahren Sie alle Informationen zu Folge 11 und zu den Kandidaten, die nicht mehr im Rennen sind.

GNTM Folge 11 gestern: Wer ist am 26. April 2024 rausgeflogen?

Ein Traum in Weiß? Oder ein Alptraum unter Wasser? In Folge 11 ging dem ein oder anderen vielleicht die Luft aus, denn es war Zeit für ein Unterwasser-Fotoshooting gekleidet in schicken Hochzeits-Outfits. Die Kandidaten wurden für das Shooting unter Wasser in kurzzeitige Paare unterteilt, bevor sie sich in Schale werfen durften. Verliebt, verlobt, verheiratet oder jedenfalls so angezogen ging es für sie dann ab unter die Wasseroberfläche in einem Wassertank. Die Kulisse erinnert an die Hochzeitskapellen in Las Vegas. Wer mit seiner Performance überzeugen konnte, kam direkt eine Runde weiter. Selbst Modelmama Heidi kleidete sich dem Anlass gemessen an und trug ein fluffiges Feder-Brautkleid ganz in Weiß. Gastjuror Russell James war der Fotograf des Shootings.

Die 22-jährige Mare aus Bayern tut sich besonders schwer, da sie Unterwasser in Panik gerät. Sie habe das Gefühl, dass sie sterben würde. Ihr Foto-Partner Lucas, der 24 ist und aus Hamburg kommt, hat laut Heidi Pech mit seiner Partnerin der Woche. Anders als Mare schafft er es in die nächste Runde.

Währenddessen läuft es auch bei Maximilian und Jermaine als das einzige Male-Model-Paar nicht gut. Die beiden Male Models haben große Probleme damit, die gewünschten Emotionen herüberzubringen. Ihre schwache Performance fällt natürlich auch Heidi Klum auf, die vom Endergebnis überrascht ist, denn eigentlich konnten Maximilian und Jermaine seit Beginn der Staffel immer mit ihrer jeweiligen Performance von sich überzeugen. Doch in Folge 11 wird ihr Können auf die Probe gestellt, da sie große Probleme haben überhaupt unter Wasser zu bleiben. Außerdem scheint es zwischen den beiden kaum zu knistern und die gewünschten Emotionen fehlen. Auch sie schaffen es nicht direkt in die nächste Runde und sind somit Wackelkandidaten. Gastjuror Russell James stimmt der Model-Chefin zu und ist von den beiden Male Models nicht überzeugt.

Am Ende sind es Mare und Maximilian, die die Sendung in Folge 11 verlassen müssen. Maximilian bat zuletzt Heidi für eine weitere Chance, doch leider reichte es in dieser Woche nicht aus.

GNTM 2024: Wer ist raus?

Am Anfang der Staffel waren noch 40 Kandidaten und Kandidatinnen mit dabei. Seitdem mussten wöchentlich mindestens zwei Kandidaten gehen, sofern Modelmama Heidi nicht gnädig war. In Folge 10 jedoch wurde es besonders eng, denn ganze sechs Kandidaten mussten die Show verlassen.

Diese Kandidaten sind nicht mehr dabei:

Peter (raus in Folge 2)

Chiara (raus in Folge 2)

Bella (raus in Folge 2)

Mike (raus in Folge 2)

Angel (raus in Folge 2)

Milena (raus in Folge 2)

Alexandra (raus in Folge 2)

Julia (raus in Folge 2)

Lennard (raus in Folge 2)

Cedric (raus in Folge 2)

Kelvin (raus in Folge 2)

Claudio (raus in Folge 2)

Enrico (raus in Folge 2)

Kevin (raus in Folge 2)

Leon (raus in Folge 2)

Nikita (raus in Folge 3)

Greta (raus in Folge 3)

Djoss (raus in Folge 3)

Ellen-Sofie (raus in Folge 3)

Fadi (raus in Folge 3)

Khaled (raus in Folge 3)

David (raus in Folge 3)

Niel (raus in Folge 3)

(raus in Folge 3) Michael (raus in Folge 3)

Jason (raus in Folge 3)

Noël (raus in Folge 3)

Luca (raus in Folge 3)

Niklas (raus in Folge 3)

Akim (raus in Folge 3)

Vivien (raus in Folge 3)

Pitzi (raus in Folge 3)

Vanessa (raus in Folge 4)

Tracy (raus in Folge 4)

Yanik (raus in Folge 4)

Bao-Huy (raus in Folge 4)

Marcia (raus in Folge 5)

Lilian (raus in Folge 5)

Felice (raus in Folge 5)

Franz (raus in Folge 6)

Livingsten (raus in Folge 6)

Leoni (raus in Folge 6)

(raus in Folge 6) Alexandra (raus in Folge 7)

Max (raus in Folge 7)

Felix (raus in Folge 10)

Yusupha (raus in Folge 10)

Dominik (raus in Folge 10)

Nuri (raus in Folge 10)

Jana (raus in Folge 10)

Lilli (raus in Folge 10)

Maximilian (raus in Folge 11)

Mare (raus in Folge 11)

Welche Kandidaten und Kandidatinnen sind noch bei GNTM 2024 dabei?

Diese männlichen Kandidaten sind noch dabei:

Aldin (22) aus München

Armin (27) aus Durach

Frieder (25) aus Berlin

Jermaine (19) aus Kassel

Julian (24) aus Frankfurt

Linus (25) aus Berlin

Marvin (22) aus Bielefeld

Dominic (20) aus Kaltenburg-Lindau

Lucas (24) aus Norderstedt

Luka (24) aus Frankfurt

Für diese Kandidatinnen geht das Rennen noch weiter:

Fabienne (20) aus Solingen

Kadidja (21) aus Wien

Lea (24) aus Düsseldorf

Lydwine (21) aus Lemgo

Sara (28) aus Berlin

Xenia (23) aus Hof

Grace (24) aus Düsseldorf

Stella (34) aus Dortmund

Folge 11 von GNTM 2024 in der Wiederholung sehen

Sie haben die Folge am Donnerstagabend nicht schauen können? Dann bietet ihnen der Sender sixx nochmal die Möglichkeit, die ganze Folge in der Wiederholung im TV zu sehen. Die aktuelle Folge wird in der Wiederholung freitags um 20.15 Uhr auf sixx übertragen. Außerdem können Sie die Folgen der 19. Staffel von GNTM auf Joyn streamen. Dort haben sie auch auf einige alte Staffeln Zugriff.

Das sind die Sendetermine von GNTM 2024

Laut den Sendeterminen von GNTM ist die nächste Folge für den 2. Mai 2024 angesetzt. Abermals wird die Folge zur Primetime auf ProSieben übertragen werden. Das Finale ist für den 13. Juni 2024 geplant. Hier finden Sie die Sendetermine der aktuellen GNTM-Staffel auf einen Blick: