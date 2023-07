"Goodbye Deutschland! Oksanas Welt": Sendetermine und Übertragung im TV und Stream

Es gibt neue Folgen von "Goodbye Deutschland! Oksanas Welt". Alle Infos rund um die Sendetermine und die Übertragung finden Sie hier auf einen Blick.

Die Familie von Oksana Kolenitchenko möchte ihr Leben umkrempeln und nimmt die Zuschauer und Zuschauerinnen wieder bei "Goodbye Deutschland! Oksanas Welt" mit bei den Veränderungen. Alle Informationen zu den neuen Folgen und der Übertragung finden Sie hier auf einen Blick.

Worum geht es in den neuen Folgen von "Goodbye Deutschland! Oksanas Welt"?

Derzeit leben die Kolenitchenkos in Las Vegas und arbeiten in Los Angeles. Das raubt auf Dauer ganz schön viel Zeit, jedes Wochenende fliegt Daniel Kolenitschenko nach LA in ihren Nachtclub "Next Door Lounge". Der soll jetzt genau deshalb verkauft werden, um mehr Zeit für die Familie zu haben. Bisher hat sich Oksana dagegen gestellt. Ihr Visum für die USA hängt an dem Nachtclub.

Die Entscheidung fällt nicht leichter, als Oksana spontan geschäftlich nach LA muss. Dort findet sie sich zum ersten Mal nach dem Umzug in ihrem Nachtclub wieder und wird sentimental, unzählige Erinnerungen kommen wieder hoch. Jetzt steht die Familie vor der Entscheidung, was ist ihnen wichtiger? Das Geschäft mit allem, was dazu gehört oder mehr Zeit für die Familie?

Die Sendetermine von "Goodbye Deutschland! Oksanas Welt"

Die Zuschauer und Zuschauerinnen dürfen vorerst mit drei neuen Folgen rechnen. Am Montag, dem 3. Juli 2023, ging es los. Auch an den darauffolgenden zwei Montagen, dem 10. Juli und dem 17. Juli 2023, werden neue Folgen ausgestrahlt.

"Goodbye Deutschland! Oksanas Welt": Übertragung im TV und Stream

Wie gewohnt sind die neuen Episoden von "Goodbye Deutschland! Oksanas Welt" auf VOX zu sehen. Um 22.15 Uhr startet die Übertragung im TV. Man kann die Folgen allerdings auch im Stream bei RTL+ verfolgen. Hier finden Sie noch einmal alle Sendetermine auf einen Blick:

3. Juli 2023, 22.15 Uhr, VOX

10. Juli 2023, 22.15 Uhr, VOX

17. Juli 2023, 22.15 Uhr, VOX

Die Wiederholung der ganzen Folgen von "Goodbye Deutschland! Oksanas Welt"

Eine Wiederholung im regulären TV-Programm des Senders ist nicht geplant. Die ganzen Folgen in der Wiederholung kann man sich allerdings auch nach der Veröffentlichung noch auf RTL+ anschauen. Das kostenpflichtige Abo für RTL+ bekommt man ab 6,99 Euro im Monat (Stand: 30.06.23).

Oksana Kolenitchenko: Von DSDS nach Las Vegas

Die gebürtige Russin Oksana Kolenitchenko wurde in Deutschland durch ihre DSDS-Teilnahme im Jahr 2013 bekannt. DSDS war aber bereits ihre fünfte Casting-Show. Ihre Musikkarriere begann sie also schon viel früher. Mit 12 Jahren stand sie zum ersten Mal bei der Mini-Playback-Show auf der Bühne. Schon ein Jahr später ergatterte die Teenangerin einen Plattenvertrag und veröffentlichte kurz darauf ihre erste Single „Ex-Girlfriend“.

2012 heiratete sie ihren Mann Daniel und die beiden bekamen zusammen zwei Kinder. 2019 zog Oksana dann mit der ganzen Familie nach Los Angeles, wo sie ihren eigenen Nachtclub eröffneten. Genau der Nachtclub, der jetzt verkauft werden könnte.