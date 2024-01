"Hart aber fair" gestern am 29. Januar 2024: Das sind die Gäste und das Thema

Als "Hart aber fair" gestern am 29. Januar 2024 aus der Pause zurückkehrte, gab es Veränderungen. Das waren die Gäste, das Thema und das neue Konzept.

Nach über einen Monat Pause lief " Hart aber fair" gestern Abend wieder in ARD. Moderator Louis Klamroth hatte gleich acht Gäste im Studio, um über ein aktuelles Thema zu diskutieren. Dabei setzte die Talkshow auf ein neues Konzept.

Was sind die Änderungen bei "Hart aber fair"? Welche Gäste waren dabei? Und worum ging es? Hier bekommen Sie die Infos zur Sendung, die am 29. Januar 2024 ab 21 Uhr in der ARD lief.

Änderungen bei "Hart aber fair" 2024

Die ARD hat angekündigt, das Konzept von "Hart aber fair" ab der Folge vom 29. Januar 2024 etwas verändern zu wollen. In einer Mitteilung heißt es: "Der neue Studioaufbau mit Townhall-Charakter setzt neben der Politik vor allem die Bürgergäste in Szene: Ihre Stimmen und Perspektiven bekommen einen noch größeren Stellenwert."

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Insgesamt soll es Änderungen bei der Gäste- und Themenauswahl geben. Man wolle den Fokus auf "gesellschaftliche Debattenthemen mit hohem Gesprächswert" legen.

"Hart aber fair": Gäste gestern am 29. Januar 2024

Wer waren die Gäste bei "Hart aber fair" gestern Abend? Insgesamt gab es acht Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die bei der Diskussion dabei waren - darunter bekannte Politiker. Das waren die Gäste, wie der Sender sie angekündigt hat:

Carsten Schneider ( SPD ): Staatsminister und Beauftragter der Bundesregierung für Ostdeutschland

Staatsminister und Beauftragter der für Carsten Linnemann ( CDU ): Generalsekretär

Generalsekretär Sahra Wagenknecht (BSW): Gründerin und Vorsitzende Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit

Gründerin und Vorsitzende Bündnis – Vernunft und Gerechtigkeit Zuhra Visnjic: Friseurmeisterin aus Remscheid

Friseurmeisterin aus Tijen Onaran : Unternehmerin und Autorin

Unternehmerin und Autorin Nils Kumkar : Soziologe an der Universität Bremen , Projektleiter am "Forschungsinstitut gesellschaftlicher Zusammenhalt"

Soziologe an der , Projektleiter am "Forschungsinstitut gesellschaftlicher Zusammenhalt" Thomas Andresen : Landwirt "Hof Barslund" in Schleswig-Holstein

Landwirt "Hof Barslund" in Maria Fichte : engagiert im Netzwerk " Freiberg für alle"

Thema bei "Hart aber fair" gestern am 29. Januar 2024

Das Thema bei "Hart aber fair" vom 29. Januar 2024 lautete so: "Wut, Proteste, neue Parteien: Wer hält unser Land noch zusammen?". Dabei ging es zum einen um die großen Demonstrationen gegen Rechtsextremismus.

Lesen Sie dazu auch

Die Diskussion drehte sich aber auch um die Bauernproteste in Deutschland und die Unzufriedenheit mit der Politik der Ampel-Regierung. In der Ankündigung zur Sendung wurden unter anderem diese Fragen aufgeworfen: Woher kommt der Unmut? Und wer profitiert davon?

Übertragung: "Hart aber fair" gestern im TV und Live-Stream

"Hart aber fair" war gestern am 29. Januar 2024 ab 21 Uhr in der ARD zu sehen. Neben der Übertragung im Free-TV gab es auch einen Live-Stream auf der Seite der ARD.

Wiederholung von "Hart aber fair": Ganze Folge im TV und in der Mediathek

Zur "Hart aber fair"-Sendung vom 29. Januar 2024 gibt es nicht nur eine Wiederholung, sondern drei auf verschiedenen Sendern. Das sind alle Sendetermine der aktuellen Folge 777:

29. Januar 2024, 21.00 Uhr: ARD

30. Januar 2024, 02.20 Uhr: ARD

30. Januar 2024, 20.15 Uhr, tagesschau24

31. Januar 2024, 01.10 Uhr, 3Sat

Außerdem stehen die Sendungen von "Hart aber fair" nach der Ausstrahlung als Stream in der Mediathek der ARD bereit. Neu ist, dass hier am Dienstagnachmittag immer eine Fassung erscheint, die von Louis Klamroth kommentiert und die um redaktionelle Inhalte ergänzt wird.

"Hart aber fair": Nächste Sendetermine in der ARD

"Hart aber fair" läuft nun wieder regelmäßig am Montag ab 21 Uhr in der ARD. Am 12. Februar fällt die Sendung aber aus, weil an dem Abend "Karneval in Köln 2024" das Abendprogramm des Senders bestimmt. Das sind damit die nächsten Sendetermine samt Sendezeit:

29. Januar 2024, 21.00 Uhr

05. Februar 2024, 21.00 Uhr

19. Februar 2024, 21.00 Uhr

26. Februar 2024, 21.00 Uhr

04. März 2024, 21.00 Uhr

(sge)