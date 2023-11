"Hart aber fair" heute am 13. November 2023: Das sind die Gäste und das Thema

Bei "Hart aber fair" heute am 13. November 2023 diskutieren fünf Gäste über ein aktuelles Thema. Wer ist dabei und worum geht es in der aktuellen Talkshow?

Moderator Louis Klamroth und seine Gäste nehmen sich bei " Hart aber fair" heute Abend ein aktuelles Thema vor. Hier finden Sie die Infos zur Talkshow, die am 13. November 2023 ab 21.15 Uhr in der ARD zu sehen ist.

Dabei erfahren Sie nicht nur Gäste und Thema. Wir beantworten auch weitere Fragen: Wo gibt es die Übertragung? Wann läuft die Wiederholung zur Sendung? Und was sind die nächsten Sendetermine?

Thema bei "Hart aber fair" heute am 13. November 2023

Das Thema von "Hart aber fair" heute Abend wurde konkret so angekündigt: "Löhne hoch, Arbeitszeit runter: Keinen Bock mehr auf Leistung?". Es geht laut Sender unter anderem um die Frage, ob steigende Ansprüche der Arbeitnehmer trotz schrumpfender Wirtschaft mit vielen Insolvenzen gerechtfertigt seien oder nicht. Außerdem sollen die Gäste der Talkshow darüber diskutieren, ob sich Deutschland einen steigenden Mindestlohn und ein höheres Bürgergeld leisten könne.

In der Ankündigung zur Sendung wird die Forderung der IG Metall nach 8,5 Prozent mehr Lohn bei einer 32-Stunden-Woche aufgegriffen. Christiane Benner, Erste Vorsitzende der IG Metall, ist bei "Hart aber fair" dabei und wird vorab so zitiert: "Mit einer 32-Stunde-Woche werden mehr Menschen in Arbeit gehalten." Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln, entgegnet: "Wir müssen wieder mehr arbeiten, nicht weniger. Fast nirgends in Europa wird so wenig gearbeitet wie bei uns."

"Hart aber fair": Gäste heute am 13. November 2023

Mit Christiane Benner und Michael Hüther wurden schon zwei der Gäste von "Hart aber fair" heute Abend erwähnt. Das ist eine Übersicht über alle fünf, wie der Sender sie angekündigt hat:

Hubertus Heil ( SPD ): Bundesminister für Arbeit und Soziales

Bundesminister für Arbeit und Soziales Christiane Benner : Erste Vorsitzende der IG Metall

Erste Vorsitzende der Ronja Ebeling : Journalistin, Autorin von "Work Reloaded"

Journalistin, Autorin von "Work Reloaded" Hendrik Ambrus : Geschäftsführer eines Handwerks-Betriebs

Geschäftsführer eines Handwerks-Betriebs Prof. Michael Hüther : Wirtschaftswissenschaftler, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln

Übertragung: "Hart aber fair" heute im TV und Live-Stream

"Hart aber fair" beginnt heute am 13. November 2023 um 21.15 Uhr damit eine Viertelstunde später als sonst. Die Talkshow ist bis um 22.15 Uhr zu sehen. Dabei läuft sie nicht nur im Free-TV in der ARD, sondern auch im Live-Stream auf der Seite des Senders.

Wiederholung von "Hart aber fair": Ganze Folge im TV oder in der Mediathek

Die "Hart aber fair"-Sendung vom 13. November 2023 lässt sich auch später noch nachholen. Es gibt nicht nur eine Wiederholung, sondern drei:

14. November 2023, 02.05 Uhr: ARD

14. November 2023, 20.15 Uhr, tagesschau24

15. November 2023, 01.00 Uhr, 3Sat

Die Talkshow lässt sich nachträglich außerdem online im Stream sehen. Die Folgen von "Hart aber fair" werden in der Mediathek der ARD veröffentlicht.

"Hart aber fair": Nächste Sendetermine in der ARD

"Hart aber fair" läuft in der Regel montags ab 21 Uhr in der ARD, auch wenn es so wie am 13. November 2023 zu Verschiebungen bei der Sendezeit kommen kann. Für die nächsten Wochen sind regelmäßige Sendetermine angekündigt:

13. November 2023, 21.15 Uhr

20. November 2023, 21.00 Uhr

27. November 2023, 21.00 Uhr

4. Dezember 2023, 21.00 Uhr

11. Dezember 2023, 21.00 Uhr

