"Kampf der Realitystars" 2024: Sendetermine von Staffel 5

"Kampf der Realitystars" kehrt 2024 mit Staffel 5 ins Fernsehen zurück. Hier liefern wir Ihnen alle Infos rund um Sendetermine und Drehort von Staffel 5.

Wer tritt 2024 in die Fußstapfen von Serkan Yavuz, dem "Realitystar 2023"? 23 Promis stellen sich der Challenge in Action- und Geschicklichkeitsspielen, müssen ihre Muskeln anspannen, ihre Denkfähigkeit unter Beweis stellen - und all das neben dem Versuch, die Konkurrenz taktisch aus der Show zu befördern. Die 2022 mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnete TV-Show geht in die fünfte Runde.

Dieses Jahr stehen den Kandidaten erneut zahlreiche Herausforderungen bevor, insbesondere wenn es um die begehrte Sendezeit geht. Ein zentraler Bestandteil ist die "Wand der Wahrheit", an der sie sich messen und dem Reality-Check unterziehen müssen. Hierbei geht es darum, wie sie tatsächlich bei den Zuschauern ankommen. Zusätzlich kämpfen sie um Nominierungsschutz und versuchen, Bestrafungen zu vermeiden. In zehn Folgen müssen die Teilnehmer zeigen, dass sie das Zeug für das große Finale von " Kampf der Realitystars" haben, in dem nur einem oder einer von ihnen ein Preisgeld von 50.000 Euro winkt.

Hier finden Sie Informationen rund um Sendetermine, Drehort und Teilnehmer der Sendung.

"Kampf der Realitystars" 2024: Start und Sendetermine von Staffel 5

RTL 2 hatte den Start der fünften Staffel für Mittwoch, 10. April 2024, angekündigt. Pünktlich zur Primetime um 20.15 Uhr ging es los. Hier finden Sie eine Übersicht über alle Sendetermine der fünften Staffel:

Worum dreht sich der "Kampf der Realitystars" 2024?

Mehr oder weniger "prominente" Kandidatinnen und Kandidaten nehmen an anspruchsvollen Action- und Geschicklichkeitsspielen teil, um die begehrte Siegprämie von 50.000 Euro und den prestigeträchtigen Titel "Realitystar 2024" zu erringen. Doch nicht nur in den Spielen und an der "Wand der Wahrheit" ihres Reality-Kosmos an einem thailändischen Strand müssen sich die Prominenten beweisen. Auch abseits davon stellt sich die Gruppendynamik, wenn sie sich immer wieder in der "Stunde der Wahrheit" Moderatorin Cathy Hummels stellen und dabei neue Akteure die Karten neu mischen.

"Kampf der Realitystars" 2024: Wo ist der Drehort?

Ort des Geschehens ist auch dieses Mal wieder der "Star-Strand" in Thailand. Näheres lässt RTL 2 nicht raus - vermutlich möchte man keinen Kampf-Tourismus an süd-ostasiatischen Gestaden.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Das sind die Teilnehmer bei "Kampf der Realitystars" 2024:

Cecilia Asor

Nina Anhan

Noah Bibble ("noahbibbles")

Maurice Dziwak

Jenny Elvers

Annemie Herren

Isi Glück

Silva Gonzalez ("Hot Bandito")

("Hot Bandito") Theresia Fischer

Valencia Stöhr

Heidi und Heike Kapuste

Calvin Kleinen

Lilo von Kiesenwetter

Elsa Latifaj

Chris Manazidis

Gisele Oppermann

Aleks Petrovic

Colleen Schneider

Kevin Schäfer

Tanja Tischewitsch

Keno Veith ("deschwattenostfreesjung")

("deschwattenostfreesjung") Ben Tewaag

Christoph Oberheide

Moderatorin

Durch die gefürchtete "Stunde der Wahrheit“ führt auch in der fünften Staffel Moderatorin Cathy Hummels - sie hat das Treiben in der Sala genau im Blick und setzt dieses angehäufte Herrschaftswissen in gepfefferte Fragen an die "armen" Kandidaten und Kandidatinnen um.

Übertragung

Die Übertragung von "Kampf der Realitystars" 2024 übernimmt RTL 2. Wer just in diesem Moment nicht einschalten kann oder will, bleibt auch nicht im Regen stehen. RTL+ heißt die Lösung - der Streamingdienst der Sendergruppe.

Die kostenlose Basis-Version RTL+ "Free" ermöglicht es Nutzern, die meisten Sendungen von RTL, Vox, ntv & Co. mindestens sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung kostenlos online zu verfolgen. Hierfür ist lediglich eine Registrierung erforderlich. Für Live-Übertragungen und zusätzliche Funktionen wie das gleichzeitige Streamen auf zwei Geräten ist die "Premium"-Version für 6,99 Euro pro Monat notwendig. Aktuelle Infos zu den Konditionen finden Sie jederzeit auf der Website des Anbieters.

Und auch eine Wiederholung von "Kampf der Realitystars" 2024 im linearen TV gibt es: Immer in der darauffolgenden Dienstagnacht um etwa 0.15 Uhr wird die letzte Folge noch einmal auf RTL2 gezeigt.