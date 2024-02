"Kitchen Impossible", 25. Februar 2024: Wer hat in Folge 1 gewonnen?

Hier erfahren Sie wer in der ersten Folge von Staffel 9 von "Kitchen Impossible" gewonnen hat.

Die Sendetermine von "Kitchen Impossible" 2024 geben es bekannt: die Sendung begann mit der ersten Folge der neunten Staffel am 25. Februar 2024. In jeder Episode tritt Tim Mälzer gegen einen anderen Spitzen- oder TV-Koch an. Die Köche reisen separat zu Orten, die der andere ausgewählt hat. Irgendwo auf der Welt erwartet die Profis eine schwarze Box mit einer einheimischen Spezialität. Ihre Aufgabe besteht darin, diese so präzise und köstlich wie möglich nachzukochen. Sowohl die Zutaten als auch die Zubereitung müssen sie durch Geschmack und Intuition herausfinden. Am Ende entscheidet keine Jury aus Profis, sondern kritische Stammgäste des jeweiligen Lokals darüber, welcher Koch das Duell gewinnt.

Auch in der ersten Folge stand Tim Mälzer einem Konkurrenten gegenüber. Doch gegen wen musste er im Koch-Duell antreten? Welche Gerichte welcher Länder wurden gekocht? Und wer hat die erste Folge der neuen Staffel dann gewonnen? Hier finden Sie Informationen zur ersten Folge und dessen Gewinner.

"Kitchen Impossible" 2024: Gewinner in Folge 1

Im Staffelauftakt tritt Tim Mälzer gegen seinen Konkurrenten Richard Rauch an, der bereits in Staffel 2 als Originalkoch einer von Mälzer gestellten Herausforderung zu sehen war. Die beiden Köche zaubern jeweils zwei Gerichte her und müssen mit diesen genug Punkte sammeln, um die Folge zu gewinnen. Gastgaber Tim Mälzer reist zunächst nach Bad Gleichenberg in Österreich, wo er in der schwarzen Box Klachlsuppe mit Heidensterz und Kardinalschnitte findet und diese nachkochen muss, ohne die Zutatenliste zu kennen. Von den Stammgästen des Lokals erhält er für diese Leistung 5,5 von 10 Punkten. Währenddessen befindet sich die Konkurrenz in Brüssel, der Hauptstadt Belgiens, wo er das Gericht Grüner Spargel, Ponzu & Kaffee-Garum-Bisque der lokalen Jury serviert und somit 6,2 Punkte von ihnen verdient.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: kabel eins

In der zweiten Runde geht es für Mälzer nach São Miguel, einer Insel der Azoren. Dort muss er die lokale Jury mit dem Gericht Cozido das Furnas beeindrucken, doch ohne Glück. Für diese Leistung erhält er keine Punkte. Richard Rauch ist währenddessen in Braga in Portugal und bekommt für das Gericht Neunauge mit Reis ganze sieben Punkte.

Der Gewinner steht somit fest: In der ersten Folge verliert Tim Mälzer gegen Richard Rauch im Koch-Duell, der ganze 13,2 Punkte für sich sichern kann.

"Kitchen Impossible" 2024: Kandidaten in Folge 2

In der zweiten Folge der neuen Staffel wird Tim Mälzer gegen Hans Jörg Bachmeier antreten. Bachmeier ist Kochbuchautor und Fernsehkoch und somit ebenfalls eine echte Konkurrenz für "Mr. Kitchen Impossible" Tim Mälzer.

Wann läuft die nächste Folge von "Kitchen Impossible" 2024?

Insgesamt wurden für die neunte Staffel neun Folgen angekündigt. Diese werden immer sonntags ausgestrahlt. Die Übertragung von "Kitchen Impossible" übernimmt der Sender VOX. Eine Woche vor der TV-Ausstrahlung können Sie auf die Folgen auf RTL+ zugreifen.

Hier finden Sie die Termine der Folgen des Koch-Duells in einer Übersicht zusammengefasst: