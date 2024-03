"Kitchen Impossible", 3. März 2024: Wer hat in Folge 2 gewonnen?

Hier erfahren Sie, wer in der zweiten Folge von Staffel 9 von "Kitchen Impossible" gewonnen hat.

Gemäß der Sendetermine von "Kitchen Impossible" 2024 wurde am 3. März die zweite Folge von Staffel 9 im TV ausgestrahlt. Das Konzept der Sendung ist recht simpel: Tim Mälzer tritt in jeder Episode gegen einen anderen Spitzen- oder TV-Koch an. Dabei reisen die Köche separat zu Orten, die ihr jeweiliger Kontrahent ausgewählt hat. Vor Ort stellt sich den Profis die Aufgabe, eine einheimische Spezialität ohne das Wissen der kompletten Zutatenliste so präzise wie möglich nachzukochen. Am Ende entscheiden kritische Stammgäste des jeweiligen Lokals darüber, welcher Koch das Duell gewinnt.

Auch in Folge 2 trat Tim Mälzer gegen einen anderen passionierten Koch an. Wer nahm das Duell mit ihm auf? Welche Gerichte wurden gekocht? Und wer konnte das Koch-Duell der zweiten Folge von Staffel 9 für sich entscheiden? Alle Informationen zur zweiten Folge und deren Gewinner lesen Sie hier.

"Kitchen Impossible" 2024: Gewinner in Folge 2

In der zweiten Folge von " Kitchen Impossible" 2024 trat Tim Mälzer gegen den Münchner Spitzenkoch Hans Jörg Bachmeier an. Letzterer schickte Mälzer nach München - dort sollte er den von Star-Koch Eckart Witzigmann (82) kreierten Klassiker Kalbsbries Rumohr mit Albufera-Soße zubereiten. Das Problem an der Sache: Mälzer vermutete Gänsestopfleber in dem Gericht. Diese Spezialität lehnt er ab, da die Mast der Tiere so grausam ist. Daher wollte er die Aufgabe zunächst nicht ausführen, doch nachdem sein Herausforderer Hans Jörg Bachmeier Entwarnung gab - das Gericht enthielt keine Stopfleber - nahm er sich der Sache schließlich an. Für das Ergebnis erhielt er 7,7 Punkte.

Außerdem ging es für Mälzer nach Spanien, ins älteste Restaurant der Welt, das "Botín". Dort ging es erst mal nur um Knoblauchsuppe, bis dann auch noch eine Box mit Kroketten geliefert wurde. Mälzer bewies einen guten Geschmackssinn und glänzte außerdem mit seinem Improvisationstalent. Das fertige Gericht brachte ihm solide 8,7 Punkte ein.

Bachmeier wurde derweil nach Italien und Österreich geschickt. In der sizilianischen Hauptstadt Palermo musste er unter anderem Arancini nachkochen - also frittierte Reisbällchen. Das Endergebnis bescherte ihm schmale 5,6 Punkte. In Salzburg hingegen versuchte sich Bachmeier an einem Gourmet-Gericht, das ihn durchaus an seine Grenzen brachte. Das Resultat: 5,9 Punkte. Den Sieg in Folge 2 sicherte sich somit Tim Mälzer, der insgesamt 16,4 Punkte sammeln konnte.

"Kitchen Impossible" 2024: Kandidaten in Folge 3

In Folge 3 der aktuellen Staffel wird Tim Mälzer gegen Stefan Wiesner antreten. Der Schweizer Sternekoch ist bekannt aus zahlreichen Fernsehbeiträgen der Sender 3sat und ZDF. Aufmerksamen Zuschauern dürfte er unter seinem Beinamen "Der Hexer aus dem Entlebuch" ein Begriff sein. Das Pseudonym rührt daher, dass sich Wiesner als Naturkoch einen Namen machte. Er verwendet für seine aufwendigen Menüs, was er in der Natur findet, z. B. Steine, Moos und Holz. In jedem Fall ist er ein ernstzunehmender Konkurrent für Mälzer.

Wann läuft die nächste Folge von "Kitchen Impossible" 2024?

Insgesamt wurden für Staffel 9 neun Folgen angekündigt. Diese werden immer sonntags ausgestrahlt. Die Übertragung von "Kitchen Impossible" übernimmt der Sender VOX. Bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung können Sie auf die Folgen auf RTL+ zugreifen.

Hier eine Übersicht der nächsten Folgen von "Kitchen Impossible" 2024: