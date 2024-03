"Kitchen Impossible" am 17. März 2024: Wer hat in Folge 4 gewonnen?

TV-Koch Tim Mälzer stellt sich wöchentlich seinen Gästen bei "Kitchen Impossible". Hier erfahren Sie wer in Folge 4 als Gast da war und wer gewonnen hat.

Auch in der neunten Staffel von " Kitchen Impossible" stellt sich TV-Koch Tim Mälzer wöchentlich seinen eingeladenen Gästen, die ebenfalls Köche sind, in einem Duell der besonderen Art. Jede Woche müssen sich Mälzer und der eingeladene Sterne- oder TV-Koch beweisen, in dem sie eine lokale Spezialität möglichst gut nachkochen, ohne dabei die genauen Zutaten zu kennen, und sich einer einheimischen Jury stellen. Sie schicken sich gegenseitig an unterschiedliche Orte, an denen sie die mysteriösen Gerichte dann nachkochen müssen. Die Jury bewertet dann die Leistungen der Köche und am Ende entscheidet der Punktestand, wer gewonnen hat.

In Folge 4 stand Tim Mälzer der Konkurrenz Anton Schmaus, dem Koch der deutschen Fußballnationalmannschaft, gegenüber. Hier erfahren Sie welche Leistung die beiden Köche im Wettstreit vorweisen konnten und wer am Ende die vierte Folge der Sendung gewonnen hat.

"Kitchen Impossible": Wer hat in Folge 4 gewonnen?

Mälzer und Schmaus stellten sich der Herausforderung in Folge 4 von "Kitchen Impossible". Unter anderem ging es in der Folge für die beiden Köche nach Schweden, Belgien, Kenia und Griechenland.

Die Reise beginnt für Anton Schmaus zunächst auf der Insel Kefalonia in Griechenland und im besten Restaurant der Insel, dem "Avli". Das Rezept, dass er ohne die konkreten Zutaten zu kennen, nachkochen muss ist ein Klassiker der griechischen Küche - Moussaka und griechischer Salat. Küchenchefin Alikis Moschopoulou ist gelernte Köchin und hat die Taverne ihres Vater übernommen. Die Aufgabe, die zunächst machbar scheint, bereitet Schmaus letztlich Probleme, da das Fleisch nicht vollständig durchgebraten und die Moussaka noch flüssig ist. Am Ende bekommt er gerade mal 5,6 Punkte von der Jury.

Währenddessen darf Mälzer sich ausnahmsweise sein Zielland selbst aussuchen und entscheidet sich für Belgien. Das Gericht, dass er nachkochen soll, ist kein Zuckerschlecken - auch wenn es sicher nicht am Geschmack fehlt. Die Pralinen des Chocolatiers Julius Persoone sind eine Geschmacksexplosion mit verschiedenen Schichten und Aromen, aber vor allem eine echte Herausforderung für Mälzer. Kurz vor der Verzweiflung erlaubt er es sich, den Originalkoch um Hilfe zu bitten. Trotzdem erlangt er gerade mal 5,2 Punkte von der Jury.

Dann geht es für Schmaus weiter nach Nairobi in Kenia. Dort wird er in einem der größten Slums der Welt von Milicent in ihrer einfachen Hütte mit bescheidenen Kochutensilien erwartet. Die Aufgabe soll ihm beibringen, in einfachen Verhältnissen zu kochen und Dankbarkeit und Demut zu erkennen. Das traditionelle Gericht, das er nachkocht, ermöglicht ihm 5,8 Punkte von der Jury.

Als letztes geht es für Tim Mälzer nach Schweden. Dort steht er zunächst einer handwerklichen Aufgabe gegenüber, die er meistern muss, um eine Belohnung zu erhalten. Die Belohnung ist ein Kochbuch einer bekannten schwedischen Köchin, Elaine Asp. Sie hat sich auf die traditionellen Gerichte der Sami, den Ureinwohnern Skandinaviens, spezialisiert. Das Buch ist komplett auf Schwedisch geschrieben, so dass Mälzer sich die Gerichte und die Challenge anhand der Bilder aussuchen muss. In seiner Jury sitzt eine Überraschung - die Schwiegermutter von Anton Schmaus, die aus Schweden kommt. Mit guten 6,3 Punkten beendet er diesen Teil des Wettstreits und gewinnt somit knapp die Folge mit 11,5 Punkten während Schmaus nur 11,4 Punkte bekommen hat.

Der Gewinner der Folge 4 ist somit Tim Mälzer.

Das sind die Kandidaten in Folge 5 von "Kitchen Impossible"

In der nächsten Folge von "Kitchen Impossible" wird Tim Mälzer einer neuen Konkurrenz gegenüber stehen. Der deutsche Koch Matthias Diether wird in der fünften Folge der Staffel gegen Mälzer antreten.

Wann läuft die nächste Folge von "Kitchen Impossible"?

Laut den Sendeterminen von "Kitchen Impossible" läuft seit Start der neunten Staffel immer sonntags eine neue Folge von "Kitchen Impossible". Die Übertragung findet im Free-TV ab 20.15 Uhr auf VOX statt. Hier finden Sie die nächsten Sendetermine auf einen Blick: