"Lego Masters" 2023: Start und Sendetermine von Staffel 5 - Was ist bekannt?

RTL hat bereits 4 Staffeln der Game Show "Lego Masters" produziert. Was bereits zum Start und zu Sendeterminen von Staffel 5 bekannt ist, gibt es hier im Überblick.

In der Show " Lego Masters" dreht sich alles um die gleichnamigen bunten Bausteine, die wahrscheinlich jedes Kind und jeder Erwachsene kennt. Doch während es beim Zusammenbauen von Lego-Produkten zu Hause meistens um Spaß und Entspannung geht, wird es bei der RTL-Sendung "Lego Masters" höchst kompetetiv. Denn dort dürfen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Klötze nicht einfach nach Lust und Laune zusammenstecken, sondern müssen sich bestimmten Herausforderungen stellen. Bereits vier Staffeln und eine Sonderausgabe von "Lego Masters" sind bei RTL über die deutschen TV-Bildschirme gelaufen.

Sie wollen wissen, worum genau es bei dieser Sendung geht und wann Sie Staffel 5 von "Lego Masters" erwarten können? Wir geben Ihnen einen Überblick darüber, was zu Inhalt, Start und Sendetermin von "Lego Masters" 2023 bekannt ist.

Start und Sendetermine von "Lego Masters" 2023 - Was ist bekannt?

Bisher hat der verantwortliche Sender RTL noch kein offizielles Startdatum bekannt gegeben. Die erste Staffel von "Lego Masters" lief zwischen November und Dezember 2018, die zweite Staffel im September 2020, Staffel 3 von Ende August bis Anfang Oktober 2021 und Staffel 4 von Mitte August bis Mitte September 2022. Zudem wurden im Dezember 2022 noch vier Sonderfolgen ausgestrahlt, in denen der "Lego Masters" Winterchampion gesucht wurde. Hält sich RTL an dieses erprobte Muster, ist aller Wahrscheinlichkeit nach um September 2023 herum mit Staffel 5 von "Lego Masters" zu rechnen. Sobald es konkrete Informationen zum Startdatum gibt, werden wir diese an dieser Stelle ergänzen.

"Lego Masters" 2023 - Darum geht es

Bei "Lego Masters" dreht sich, wie der Name schon vermuten lässt, alles um die kleinen bunten Steckblöcke. Die Kandidaten bekommen im Laufe der Sendung verschieden Aufgaben und müssen Lego-Bauwerke nach bestimmten Vorgaben errichten. In der letzten Staffel lauteten die Anweisungen beispielsweise "Baue einen Paradewagen" oder "Baut euer Traum-Luftschloss". Am Ende bewertet eine Jury, wem das Lösen der Aufgabe am Besten gelungen ist.

Für alle, die sich noch nicht ganz vorstellen können, wie die finalen Bauwerke aussehen können, gibt es hier einen kurzen Highlight-Clip mit den Ergebnissen der letzten Staffel:

Moderator "Lego Masters" 2023 - Wer könnte durch die Sendung führen?

Noch gibt es keine offiziellen Informationen seitens RTL, wer der Moderator der "Lego Masters" 2023 sein wird. Sobald der Sender sich hierzu äußert, wird die Information an dieser Stelle ergänzt. Was es allerdings durchaus gibt, ist einen heißen Kandidaten für diesen Posten. Denn bereits 2020, 2021 und 2022 hat Moderator Daniel Hartwich durch die Sendung geführt.

Und auch eine weitere Größe der "Lego Masters" Reihe könnte 2023 zurückkehren: der sogenannte Brickmaster René Hoffmeister. Er war in den letzten Staffeln dafür verantwortlich zu beurteilen, wie gut die Bauwerken aus den bunten Blöcken gelungen sind. Er ist zugleich Deutschlands einziger zertifizierter Lego-Modellbauer.