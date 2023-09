"Lego Masters" 2023 gestern am 1. September 2023: Wer ist raus?

Das erste Team bei "Lego Masters" 2023 musste die Show gestern am 1. September bereits verlassen. Hier erfahren Sie alles darüber, wer schon raus ist.

Die Klemmbaustein-Show ist mit "Lego Masters" 2023 wieder ins TV zurückgekehrt. Gestern am 1. September lief bereits die erste Folge der neuen Staffel. Es sind insgesamt 16 Kandidaten und 8 Teams in Staffel 5 angetreten, um sich dieses Jahr den Titel zu holen. Bereits in Folge 1 mussten sie dafür ihr Können unter Beweis stellen. Für eines der Teams war nach den ersten Aufgaben allerdings auch schon Schluss und es musste die Show verlassen.

Welche Aufgaben galt es in der ersten Folge am 1. September zu meistern? Wer schaffte es in die nächste Runde? Wer ist raus? Das alles erfahren Sie hier bei uns.

"Lego Masters" 2023 gestern: Wer ist rausgeflogen am 1. September 2023?

In der ersten Folge von " Lego Masters" 2023 gestern am 1. September gab es direkt zwei Aufgaben für die angetretenen Teams zu bewältigen. Moderator Daniel Hartwich eröffnete den Kandidaten zu Anfang direkt, dass sie erst einmal aus wenig viel machen mussten: Jedes Team musste mit einem Regenschirm eine zufällige Auswahl an Bausteinen aus einem Lego-Regen fangen und damit in kurzer Zeit ein Bauwerk kreiren. Diese Aufgabe war nicht leicht, doch für den Sieger gab es mit dem goldenen Baustein auch einen echten Anreiz zum gewinnen. Denn wird dieser eingesetzt, ist dem Gewinnerteam der Einzug in die nächste Runde bereits sicher. Am Ende konnte sich das Team Michael und Philipp aus Österreich durchsetzen und sich den Mini-Preis ergattern. Die Jury bestehend aus Elisabeth "Lissy" Kahl-Backes und Brickmaster René Hoffmeister gab ihnen stolze acht Punkte für ihre Wasserlandschafts-Kreation. Den letzten Platz in dieser Runde machten hingegen Scherin und Dennis mit lediglich 2,5 Punkten.

Doch das war erst das Aufwärmen. In der ersten Hauptrunde der neuen Staffel galt es direkt eine besonders anspruchsvolle Aufgabe zu lösen. Die Teams mussten eine Unterwasser-Welt erschaffen, die sich beim Eintauchen in einen Wassertank in Bewegung versetzt und entfaltet. Alles andere als eine leichte Aufgabe, selbst für die angetretenen Profis. Wieder waren es Scherin und Dennis, die sich besonders schwer taten. Ihr Bauwerk eines Schiffswracks sah zwar schön aus, doch beim Eintauchen ins Wasser lösten sich nicht alle Teile wie geplant und so kam der gewünschte Effekt nicht zustande.

Zusammen mit dem schlechten Ergebnis aus der ersten Runde landeten die beiden daher auf dem letzten Platz und sind deswegen bei "Lego Masters" 2023 bereits in der ersten Folge rausgeflogen.

"Lego Masters" 2023: Wer ist raus?

Mit Scherin und Dennis ist das erste Team bei "Lego Masters" 2023 raus. Damit sind von den ursprünglichen 16 Kandidaten noch 14 in der nächsten Folge mit dabei.

Das sind alle bislang bei "Lego Masters" 2023 ausgeschiedenen Teams:

Scherin (25) und Dennis (26) aus Bad Bramstedt

Welche Kandidaten und Teams sind bei "Lego Masters" 2023 weiter dabei?

In Folge 2 Kämpfen die verbliebenen sieben Teams um das Weiterkommen bei "Lego Masters" 2023. Die Folgenden 14 Kandidaten sind auch weiter in der Lego-Show mit dabei:

Willi (25) und Rudi (25) aus München

Michael (33) aus Tengen und Julia (30) aus Gedern

und Julia (30) aus Julian (22) aus Kelheim und Matthias (42) aus Hockenheim

und Matthias (42) aus Joel (31) aus Barum und Carsten (44) aus Köln

und Carsten (44) aus Michael (37) und Philipp (33) aus Österreich

Phil (42) aus Borken & Yvonne (40) aus Trossingen

& Yvonne (40) aus Christian (38) aus Gelnhausen & Jürgen (36) aus Griesheim

"Lego Masters" 2023: Folge 1 von Staffel 5 als Wiederholung sehen

Auch wenn es eine Übertragung von "Lego Masters" 2023 im TV bei RTL gibt, ist eine Wiederholung von Folge 1 im Fernsehen nicht geplant. Allerdings bietet der Sender mit dem Streamingdienst RTL+ hier eine Alternative an. Wer ein Konto bei dem Streaming-Service besitzt, kann sich jederzeit die Wiederholungen der bisherigen und der aktuellen Staffel 5 von "Lego Masters" ansehen.

Folge 2 von "Lego Masters" 2023: Wann läuft die nächste Folge?

Die neuen Folgen von "Lego Masters" 2023 werden im Wochentakt veröffentlicht. Das bedeutet, dass Folge 2 am Freitag, dem 8. September im TV läuft. Wem das zu lange dauert, der kann auch ein Abo bei RTL+ abschließen. Dort ist die nächste Folge bereits jetzt zu sehen.