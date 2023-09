"Lego Masters" 2023 gestern am 8. September 2023: Wer ist raus?

Am 8. September lief eine neue Folge von "Lego Masters" 2023. Welche Teams mit ihren Baukünsten überzeugten und welches Duo ausschied, das erfahren Sie hier.

Mittlerweile läuft die 5. Staffel von "Lego Masters" bei RTL. Dabei versuchen die Kandidaten mit ihren Baukünsten die Jury zu überzeugen und damit letztlich das Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro abzuräumen. Dabei dürfen die Teams jedoch nicht nach Lust und Laune ihre Legosteine zusammensetzen, sondern müssen sich speziellen Herausforderungen stellen. Über das Ergebnis bewerten und entscheiden sowohl Elisabeth "Lissy" Kahl-Backes, als auch Brickmaster René Hoffmeister. Der Moderator von "Lego Masters" ist Daniel Hartwich, der in der Vergangenheit zum Beispiel auch Sendungen wie " Let's Dance" oder "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" präsentierte.

Nachdem am 1. September die aktuelle Staffel startete und die ersten Kandidaten rausflogen, hat es auch am gestrigen Freitag, dem 8. September 2023 wieder ein Duo erwischt. Wer in Folge 2 rausflog und wer weiterhin mit von der Partie ist, das verraten wir Ihnen in diesem Artikel.

"Lego Masters" 2023: Wer ist gestern rausgeflogen am 8. September 2023?

In Folge 1 von "Lego Masters" 2023 durften die Kandidaten direkt ihre Kreativität unter Beweis stellen. Mit einem Regenschirm mussten sie eine zufällige Anzahl an Lego-Bausteinen fangen, um im Anschluss ein Bauwerk zu erschaffen. Auf dem Siegertreppchen bei der Aufgabe standen Michael und Philipp. Den letzten Platz belegten Scherin und Dennis. Auch bei der zweiten Aufgabe, dem Erschaffen einer Unterwasser-Welt, konnten die beiden nicht vollends überzeugen. Das Resultat war, das Scherin und Dennis als erstes Duo in Folge 1 ausschieden.

In Folge 2 erwischte es nun Christian und Jürgen. Mit ihrem Baumhaus konnten sie die Jury nicht vollständig überzeugen. Mit 7,0 schnitten die beiden keinesfalls schlecht ab, zumal die Plätze vier bis sechs lediglich 0,5 Punkte mehr hatten. Doch als Schlusslicht mussten sie trotz einer respektablen Leistung die Sendung verlassen.

"Lego Masters" 2023: Wer ist raus?

Nach Folge 2 von " Lego Masters" sind nun bereits zwei Duos ausgeschieden. Dabei handelt es sich um:

Scherin (25) und Dennis (26) aus Bad Bramstedt

Christian (38) aus Gelnhausen & Jürgen (36) aus Griesheim

Welche Kandidaten und Teams sind bei "Lego Masters" 2023 weiterhin mit dabei?

Durch das bisherige Ausscheiden von zwei Teams á vier Kandidaten bei "Lego Masters" 2023 bleiben sechs Teams übrig, die weiterhin eine Chance auf den Sieg und damit das Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro haben:

Willi (25) und Rudi (25) aus München

Michael (33) aus Tengen und Julia (30) aus Gedern

Julian (22) aus Kelheim und Matthias (42) aus Hockenheim

Joel (31) aus Barum und Carsten (44) aus Köln

Michael (37) und Philipp (33) aus Österreich

Phil (42) aus Borken & Yvonne (40) aus Trossingen

"Lego Masters" 2023: Folge 2 von Staffel 5 als Wiederholung sehen

Die Übertragung von "Lego Masters" 2023 im TV erfolgt stets Freitags um 20.15 Uhr auf RTL. Eine Wiederholung der Sendung im analogen Fernsehehen ist allerdings nicht vorgesehen. Vielmehr besteht die Möglichkeit, auf der hauseigenen Streaming-Plattform RTL+ sämtliche Folgen unbegrenzt oft als Wiederholung anzuschauen. Dafür bedarf es jedoch eines kostenpflichtigen Abonnements in Höhe von 6,99 Euro im Monat.

Wann läuft die nächste Folge von "Lego Masters" 2023?

Wie bereits erwähnt läuft "Lego Masters" immer Freitags um 20.15 Uhr auf RTL. Die nächste Folge wird demnach am kommenden Freitag, dem 15. September 2023 zur Primetime um 20.15 Uhr ausgestrahlt werden.