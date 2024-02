"Lego Masters Allstars" 2024 gestern am 02. Februar: Wer ist raus?

Welche Kandidaten sind raus bei "Lego Masters Allstars" 2024? Hier erfahren Sie, wer die Sendung gestern in Folge 2 verlassen musste.

In Folge 2 von "LEGO Masters Allstars" 2024 ging es bereits um den Einzug ins Halbfinale. Eins der verbliebenen fünf Teams musste die Sendung verlassen - die betroffenen Kandidaten nahmen ihr Aus aber sehr sportlich.

Wer ist raus bei " Lego Masters Allstars" 2024 nach Folge 2 gestern am 02. Februar 2024? Welche vier Teams schafften den Sprung ins Halbfinale und haben weiterhin die Chance auf den Sieg? Hier finden Sie alle wichtigen Infos auf einen Blick.

"Lego Masters Allstars" 2024 gestern: Wer ist rausgeflogen am 02. Februar 2024?

In der zweiten Folge von "Lego Masters Allstars" 2024 drehte sich alles um das Thema Film. Als Special Guest war diesmal Schauspielerin und Moderatorin Susan Sideropoulos mit dabei. Moderiert wurde die Sendung wie gewohnt von Daniel Hartwich. Obwohl alle Teams die zum Motto der Folge passenden Challenges mit Bravour meisterten, verpassten am Ende zwei Kandidaten den Sprung ins Halbfinale:

Basti und Jule mussten "Lego Masters Allstars" 2024 in Folge 2 verlassen. Trotz der Unterstützung von Sven, der bereits in Folge 1 mit seiner Teampartnerin Yvonne ausgeschieden war, reichte es für das Duo am Ende nicht, um ins Halbfinale einzuziehen. Zumindest Basti nahm das Aus allerdings recht gelassen hin.

Derweil gab es zwei Gewinner-Teams, welche beide einen Punktedurchschnitt von 10 erreichen konnten: Christoph und Philipp B. sowie Thomas und Frank konnten die Jury um Spielzeug-Design-Direktorin Elisabeth Kahl-Backes und Brickmaster René Hoffmeister mit ihren Bauwerken besonders beeindrucken und sicherten sich folglich direkt einen Platz im Halbfinale. Auch Ben und Dominik sowie Philipp und Christin sind weiterhin mit dabei.

"Lego Masters Allstars" 2024: Wer ist raus?

Insgesamt sechs Teams gingen bei "Lego Masters Allstars" 2024 an den Start, mittlerweile sind aber nur noch vier Duos im Rennen. Hier eine Übersicht der bereits ausgeschiedenen Kandidaten:

Sven (39) aus Korschenbroich & Yvonne (40) aus Trossingen (raus in Folge 1)

& Yvonne (40) aus (raus in Folge 1) Basti (38) aus Offenbach & Jule (43) aus Bad Soden (raus in Folge 2)

Diese Teams sind weiter bei "Lego Masters Allstars" 2024 im Rennen

Folgende Teams haben weiterhin die Chance auf den begehrten Titel "LEGO Masters Allstars 2024" sowie einen Gewinn von bis zu 20.000 Euro:

Dominik (23) aus Ergolding & Ben (20) aus Berlin

& Ben (20) aus Philipp (20) aus Erlangen & Christin (33) aus Berlin

(20) aus Erlangen & Christin (33) aus Christoph (33) aus Gescher & Philipp B. (32) aus Wien

& (32) aus Thomas (42) aus München & Frank (52) aus Remagen

Das sind die Sendetermine von "Lego Masters Allstars" 2024

"Lego Masters Allstars" 2024 ist seit dem Start jeden Freitagabend im linearen TV zu sehen. Allerdings besteht die Sendung diesmal nur aus vier statt sechs Folgen. Bei der Uhrzeit hat sich hingegen nichts geändert. Wie auch schon in der Vergangenheit wird der Lego-Wettbewerb zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr im Fernsehen auf RTL ausgestrahlt.

Das sind die nächsten Sendetermine von "Lego Masters Allstars" 2024: