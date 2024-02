"Lego Masters Allstars" 2024: Wer ist raus in Folge 3?

Im Halbfinale geben die Teams noch einmal alles. Wer ist raus in Folge 3 bei "Lego Masters Allstars" 2024 und wer hat weiterhin die Chance auf den Titel?

Bei "LEGO Masters Allstars" 2024 fand am gestrigen Abend, dem 9. Februar 2024, das Halbfinale der Show statt. In der "Allstars"-Version von " Lego Masters" sind ausschließlich bereits in der Vergangenheit in dem Wettbewerb angetretene Kandidaten und Teams mit dabei. Sie alle bringen also jede Menge Erfahrung mit sich und viele von ihnen haben bereits einen Staffelsieg in der Tasche. Neu sind in dieser Staffel außerdem die Promi-Gäste. In jeder Folge steht den Kandidaten ein anderer Promi zur Seite und sorgt für Unterhaltung.

Vier Teams hatten sich für das Halbfinale qualifiziert und sie alle wollen sich natürlich auch im Finale beweisen. Im Finale gibt es jedoch nur drei Plätze. Wer ist raus am 9.02.24 bei "Lego Masters Allstars"? Alle Infos zur dritten Folge lesen Sie hier.

"Lego Masters Allstars" 2024: Wer ist raus am 9. Februar 2024?

In der dritten Folge von "Lego Masters Allstars" ging es um Rennautos. Alle Teams mussten ein funktionsfähiges Rennauto aus Legos bauen. Das schnellste Team bekam einen extra Punkt für die finale Bewertung. Tom Beck war am gestrigen Abend als Stargast mit dabei. Zwar bestand keines der Autos den Renntest und alle Fahrzeuge zerbröselten und trotzdem gibt es einen Gewinner. Ben und Dominik waren mit 30,4 Sekunden am schnellsten und bekamen damit einen Vorteil für die finale Bewertung. In dieser erreichten sie 9 von 10 Punkten für die Bautechnik und 10 Punkte für das Design. Mit dem extra Punkt aus dem Rennen sind Ben und Dominik damit sicher im Finale.

Auch Christoph und Phillip qualifizieren sich für das Finale. Die schwächsten Teams waren in Folge 3 Frank und Thomas und Phillip und Christin. Die niedrigste Punktzahl erlangten Phillip und Christin.

"Lego Masters Allstars" 2024: Wer ist raus?

Damit sind bereits drei Teams bei "Lego Masters Allstars" rausgeflogen und haben nicht mehr die Chance auf den Sieg. Hier eine Übersicht der bereits ausgeschiedenen Teams:

Sven (39) aus Korschenbroich & Yvonne (40) aus Trossingen (raus in Folge 1)

& Yvonne (40) aus (raus in Folge 1) Basti (38) aus Offenbach & Jule (43) aus Bad Soden (raus in Folge 2)

& Jule (43) aus (raus in Folge 2) Philipp (20) aus Erlangen & Christin (33) aus Berlin (raus in Folge 3)

"Lego Masters Allstars" 2024: Diese Kandidaten sind im Finale

Nur noch das Finale trennen diese drei Teams von dem begehrten Titel "LEGO Masters Allstars" 2024 sowie einen Gewinn von bis zu 20.000 Euro:

Dominik (23) aus Ergolding & Ben (20) aus Berlin

& Ben (20) aus Christoph (33) aus Gescher & Philipp B. (32) aus Wien

& (32) aus Thomas (42) aus München & Frank (52) aus Remagen

Sendetermine von "Lego Masters Allstars" 2024: Wann ist das Finale?

Seit dem Start ist "Lego Masters Allstars" 2024 jeden Freitag im linearen TV-Programm zu sehen. Ausgestrahlt werden die vier Folgen jeweils zur Prime Time um 20.15 Uhr bei RTL. Auf RTL+ kann man die Folgen bereits eine Woche im Voraus streamen, das Finale ist also bereits online. Im linearen TV-Programm läuft die vierte Folge am 16. Februar 2024:

Folge 4 (Finale): Freitag, 16. Februar, 20.15 Uhr, RTL

(lob)